22 мая 2022 года пройдет, возможно, чемпионский матч Английской премьер-лиги. В 18.00 по московскому времени «Манчестер Сити» в 38-м туре на стадионе «Этихад» примет «Астон Виллу». Команда Пепа Гвардиолы в случае победы возьмет золотые медали АПЛ.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «горожан» существенным фаворитом: коэффициент на их победу — 1.15, вероятность — примерно 87%. Успех «Астон Виллы» идет с котировкой 21.0 (2%). Ничью можно взять за 8.40 (11%).

В первом круге манчестерцы не без труда обыграли бирмингемцев — 2:1. Верите, что «Вилла» снова помучает команду Пепа Гвардиолы? Ставка в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода принесет 8200 рублей.

По мнению аналитиков, три самых вероятных результата матча выглядят следующим образом:

• победа «Сити» со счетом 4:0 идет за 5.80;

• 2:0 — за 6.30;

• 3:0 — за 6.60.

От «Манчестера» ожидают много голов: «Сити» — самая результативная команда АПЛ (96 мячей в 37 матчах). Взять ИТБ1 (2.5) можно с коэффициентом 1.86, меньше — 1.95. ИТБ1 (3.5) предложен с котировкой 3.10, меньше — за 1.36.

ИТБ2 (1.5) идет за высокую котировку 6.50, меньше — за 1.11.

Вероятность пенальти аналитики расценили в 2.40, отсутствие 11-метрового — в 1.53.

Красную карточку можно взять с коэффициентом 6.00. Отсутствие удаления идет за 1.11, притом что «Астон Вилла» — одна из самых грубых команд премьер-лиги. За сезон-2021/22 бойцы Джеррарда нахватали 76 желтых и две красные карточки.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Астон Вилла»

«Ман Сити» находится в сумасшедшей форме: выиграл восемь из 11 последних матчей АПЛ и всего три раза сыграл вничью. А «Астон Вилла» в этом сезоне выступила слабо и борется только за 11-е место. Особенно кисло бирмингемцы смотрятся в последние месяцы: потерпели пять поражений и добыли всего две победы в девяти предыдущих встречах.

«Горожане» обязаны справиться с андердогом в главном матче сезона. Тем более результативность команды серьезно подскочила — только в одном из шести прошедших матчей забила меньше трех мячей.

Рекомендуемая ставка: «Сити» забьет три гола и более за 1.86.