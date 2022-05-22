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«Манчестер Сити» — «Астон Вилла»: прогноз на матч АПЛ 22 мая 2022 года

Прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Астон Вилла» 22 мая 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Кевин Де Брейне и Фил Фоден («Манчестер Сити»).
Фото Global Look Press

22 мая 2022 года пройдет, возможно, чемпионский матч Английской премьер-лиги. В 18.00 по московскому времени «Манчестер Сити» в 38-м туре на стадионе «Этихад» примет «Астон Виллу». Команда Пепа Гвардиолы в случае победы возьмет золотые медали АПЛ.

Англия. Премьер-лига. 38-й тур
22 мая, 18:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Астон Вилла

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «горожан» существенным фаворитом: коэффициент на их победу — 1.15, вероятность — примерно 87%. Успех «Астон Виллы» идет с котировкой 21.0 (2%). Ничью можно взять за 8.40 (11%).

В первом круге манчестерцы не без труда обыграли бирмингемцев — 2:1. Верите, что «Вилла» снова помучает команду Пепа Гвардиолы? Ставка в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода принесет 8200 рублей.

По мнению аналитиков, три самых вероятных результата матча выглядят следующим образом:

• победа «Сити» со счетом 4:0 идет за 5.80;

• 2:0 — за 6.30;

• 3:0 — за 6.60.

От «Манчестера» ожидают много голов: «Сити» — самая результативная команда АПЛ (96 мячей в 37 матчах). Взять ИТБ1 (2.5) можно с коэффициентом 1.86, меньше — 1.95. ИТБ1 (3.5) предложен с котировкой 3.10, меньше — за 1.36.

ИТБ2 (1.5) идет за высокую котировку 6.50, меньше — за 1.11.

Вероятность пенальти аналитики расценили в 2.40, отсутствие 11-метрового — в 1.53.

Красную карточку можно взять с коэффициентом 6.00. Отсутствие удаления идет за 1.11, притом что «Астон Вилла» — одна из самых грубых команд премьер-лиги. За сезон-2021/22 бойцы Джеррарда нахватали 76 желтых и две красные карточки.

Стивен Джеррард (&laquo;Астон Вилла&raquo;). «Манчестер Сити» — «Астон Вилла»: Джеррард снова не поможет «Ливерпулю» выиграть золото АПЛ

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Астон Вилла»

«Ман Сити» находится в сумасшедшей форме: выиграл восемь из 11 последних матчей АПЛ и всего три раза сыграл вничью. А «Астон Вилла» в этом сезоне выступила слабо и борется только за 11-е место. Особенно кисло бирмингемцы смотрятся в последние месяцы: потерпели пять поражений и добыли всего две победы в девяти предыдущих встречах.

«Горожане» обязаны справиться с андердогом в главном матче сезона. Тем более результативность команды серьезно подскочила — только в одном из шести прошедших матчей забила меньше трех мячей.

Рекомендуемая ставка: «Сити» забьет три гола и более за 1.86.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
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