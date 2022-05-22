«Манчестер Сити» — «Астон Вилла»: прогноз на матч АПЛ 22 мая 2022 года
22 мая 2022 года пройдет, возможно, чемпионский матч Английской премьер-лиги. В 18.00 по московскому времени «Манчестер Сити» в 38-м туре на стадионе «Этихад» примет «Астон Виллу». Команда Пепа Гвардиолы в случае победы возьмет золотые медали АПЛ.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «горожан» существенным фаворитом: коэффициент на их победу — 1.15, вероятность — примерно 87%. Успех «Астон Виллы» идет с котировкой 21.0 (2%). Ничью можно взять за 8.40 (11%).
В первом круге манчестерцы не без труда обыграли бирмингемцев — 2:1. Верите, что «Вилла» снова помучает команду Пепа Гвардиолы? Ставка в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода принесет 8200 рублей.
По мнению аналитиков, три самых вероятных результата матча выглядят следующим образом:
• победа «Сити» со счетом 4:0 идет за 5.80;
• 2:0 — за 6.30;
• 3:0 — за 6.60.
От «Манчестера» ожидают много голов: «Сити» — самая результативная команда АПЛ (96 мячей в 37 матчах). Взять ИТБ1 (2.5) можно с коэффициентом 1.86, меньше — 1.95. ИТБ1 (3.5) предложен с котировкой 3.10, меньше — за 1.36.
ИТБ2 (1.5) идет за высокую котировку 6.50, меньше — за 1.11.
Вероятность пенальти аналитики расценили в 2.40, отсутствие 11-метрового — в 1.53.
Красную карточку можно взять с коэффициентом 6.00. Отсутствие удаления идет за 1.11, притом что «Астон Вилла» — одна из самых грубых команд премьер-лиги. За сезон-2021/22 бойцы Джеррарда нахватали 76 желтых и две красные карточки.
Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Астон Вилла»
«Ман Сити» находится в сумасшедшей форме: выиграл восемь из 11 последних матчей АПЛ и всего три раза сыграл вничью. А «Астон Вилла» в этом сезоне выступила слабо и борется только за 11-е место. Особенно кисло бирмингемцы смотрятся в последние месяцы: потерпели пять поражений и добыли всего две победы в девяти предыдущих встречах.
«Горожане» обязаны справиться с андердогом в главном матче сезона. Тем более результативность команды серьезно подскочила — только в одном из шести прошедших матчей забила меньше трех мячей.
Рекомендуемая ставка: «Сити» забьет три гола и более за 1.86.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|23.07
|20:00
|
Ростов – Динамо
|0 : 2
|24.07
|17:30
|
Химки – Зенит
|1 : 3
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Арсенал
|3 : 1
|24.07
|20:00
|
Рубин – Спартак
|1 : 0
|25.07
|17:30
|
Урал – Краснодар
|0 : 3
|25.07
|19:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|1 : 2
|25.07
|20:00
|
ЦСКА – Уфа
|1 : 0
|26.07
|19:00
|
Н. Новгород – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0