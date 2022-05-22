«Барселона» — «Вильярреал»: где смотреть матч Ла Лиги 22 мая 2022 года онлайн в прямом эфире
22 мая 2022 года в последнем туре чемпионата Испании «Барселона» сыграет с «Вильярреалом». Каталонцы уже забронировали вторую строчку в Ла Лиге, а «желтая субмарина» борется за седьмую позицию и место в Лиге конференций. Игра на стадионе «Камп Ноу» начнется в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на онлайн-платформе «Оkko Спорт».
Аналитический отдел букмекерской компании БЕТСИТИ отдал предпочтение каталонцам. Поставить на победу «Барселоны» можно с коэффициентом 2.16, это около 46% вероятности. Успех «Вильярреала» оценен в 3.10 (31%). Ничья как самый маловероятный исход встречи предложена с котировкой 4.00 (23%).
«Барса» выиграла у «Вильярреала» пять последних игр. Ставка в 1000 рублей на сине-гранатовых при благополучном исходе принесет 2160 рублей.
Считаете, что «Барселона» не наберет три очка в предстоящем матче? Взять вариант Х2 можно с приятным коэффициентом 1.86.
Три самых ожидаемых результата встречи, по мнению аналитиков:
• 1:1 — за 7.80;
• победа «Барселоны» 2:1 — за 8.60;
• успех «Вильярреала» с таким же счетом — за 10.5.
Команды идут в топ-5 лиги по забитым мячам. Взять ТБ 2.5 можно с котировкой 1.45, тотал меньше — за 2.90. ТБ 3.5 оценен в 2.10, тотал меньше — в 1.74. В первом круге команды на двоих забили четыре мяча — каталонцы победили со счетом 3:1.
Также соперники прилично играют в защите: входят в топ-6 лучших команд чемпионата Испании по пропущенным мячам (у «Барсы» — 36, у «Вильярреала» — 37). Вариант «обе забьют» оценен всего в 1.43, «обе забьют — нет» — в 2.85.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|23.07
|20:00
|
Ростов – Динамо
|0 : 2
|24.07
|17:30
|
Химки – Зенит
|1 : 3
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Арсенал
|3 : 1
|24.07
|20:00
|
Рубин – Спартак
|1 : 0
|25.07
|17:30
|
Урал – Краснодар
|0 : 3
|25.07
|19:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|1 : 2
|25.07
|20:00
|
ЦСКА – Уфа
|1 : 0
|26.07
|19:00
|
Н. Новгород – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0