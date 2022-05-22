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«Барселона» — «Вильярреал»: где смотреть матч Ла Лиги 22 мая 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Ла Лиги «Барселона» — «Вильярреал» 22 мая 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Мемфис Депай («Барселона»).
Фото Global Look Press

22 мая 2022 года в последнем туре чемпионата Испании «Барселона» сыграет с «Вильярреалом». Каталонцы уже забронировали вторую строчку в Ла Лиге, а «желтая субмарина» борется за седьмую позицию и место в Лиге конференций. Игра на стадионе «Камп Ноу» начнется в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на онлайн-платформе «Оkko Спорт».

Испания. Лига 1. 38-й тур
22 мая, 23:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
Вильярреал

Аналитический отдел букмекерской компании БЕТСИТИ отдал предпочтение каталонцам. Поставить на победу «Барселоны» можно с коэффициентом 2.16, это около 46% вероятности. Успех «Вильярреала» оценен в 3.10 (31%). Ничья как самый маловероятный исход встречи предложена с котировкой 4.00 (23%).

«Барса» выиграла у «Вильярреала» пять последних игр. Ставка в 1000 рублей на сине-гранатовых при благополучном исходе принесет 2160 рублей.

Считаете, что «Барселона» не наберет три очка в предстоящем матче? Взять вариант Х2 можно с приятным коэффициентом 1.86.

Три самых ожидаемых результата встречи, по мнению аналитиков:

• 1:1 — за 7.80;

• победа «Барселоны» 2:1 — за 8.60;

• успех «Вильярреала» с таким же счетом — за 10.5.

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Команды идут в топ-5 лиги по забитым мячам. Взять ТБ 2.5 можно с котировкой 1.45, тотал меньше — за 2.90. ТБ 3.5 оценен в 2.10, тотал меньше — в 1.74. В первом круге команды на двоих забили четыре мяча — каталонцы победили со счетом 3:1.

Также соперники прилично играют в защите: входят в топ-6 лучших команд чемпионата Испании по пропущенным мячам (у «Барсы» — 36, у «Вильярреала» — 37). Вариант «обе забьют» оценен всего в 1.43, «обе забьют — нет» — в 2.85.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Вильярреал
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«Сассуоло» — «Милан»: прогноз на матч серии А 22 мая 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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29 тур
30 тур
23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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