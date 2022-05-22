22 мая 2022 года в последнем туре чемпионата Испании «Барселона» сыграет с «Вильярреалом». Каталонцы уже забронировали вторую строчку в Ла Лиге, а «желтая субмарина» борется за седьмую позицию и место в Лиге конференций. Игра на стадионе «Камп Ноу» начнется в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на онлайн-платформе «Оkko Спорт».

Аналитический отдел букмекерской компании БЕТСИТИ отдал предпочтение каталонцам. Поставить на победу «Барселоны» можно с коэффициентом 2.16, это около 46% вероятности. Успех «Вильярреала» оценен в 3.10 (31%). Ничья как самый маловероятный исход встречи предложена с котировкой 4.00 (23%).

«Барса» выиграла у «Вильярреала» пять последних игр. Ставка в 1000 рублей на сине-гранатовых при благополучном исходе принесет 2160 рублей.

Считаете, что «Барселона» не наберет три очка в предстоящем матче? Взять вариант Х2 можно с приятным коэффициентом 1.86.

Три самых ожидаемых результата встречи, по мнению аналитиков:

• 1:1 — за 7.80;

• победа «Барселоны» 2:1 — за 8.60;

• успех «Вильярреала» с таким же счетом — за 10.5.

Команды идут в топ-5 лиги по забитым мячам. Взять ТБ 2.5 можно с котировкой 1.45, тотал меньше — за 2.90. ТБ 3.5 оценен в 2.10, тотал меньше — в 1.74. В первом круге команды на двоих забили четыре мяча — каталонцы победили со счетом 3:1.

Также соперники прилично играют в защите: входят в топ-6 лучших команд чемпионата Испании по пропущенным мячам (у «Барсы» — 36, у «Вильярреала» — 37). Вариант «обе забьют» оценен всего в 1.43, «обе забьют — нет» — в 2.85.