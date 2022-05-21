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«Манчестер Сити» — «Астон Вилла»: Джеррард снова не поможет «Ливерпулю» выиграть золото АПЛ

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Астон Вилла» 22 мая 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Стивен Джеррард («Астон Вилла»).
Фото Global Look Press
Юрген Клопп может готовить белый флаг.

22 мая 2022 года в заключительном туре АПЛ «Манчестер Сити» примет «Астон Виллу». «Горожанам» в борьбе за золото с «Ливерпулем» нужна победа на «Этихаде». Игра, как и все остальные в этот день в чемпионате Англии, начнется в 18.00 по московскому времени.

Англия. Премьер-лига. 38-й тур
22 мая, 18:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Астон Вилла

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Астон Вилла» 22 мая 2022 года

«Манчестер Сити» — с огромным перевесом фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу «горожан» можно поставить с коэффициентом 1.15, это примерно 87% вероятности исхода. Ничью рекомендовано взять за 8.60 (11%), успех гостей — за 20.0 (2%).

Стивен Джеррард не позволит манчестерцам выиграть АПЛ? На Х2 котировка 6.00.

В игре представлен широкий рынок ставок на победу обеих команд с форой:

  • Ф1 (-1.5) доступна за 1.50, Ф2 (+1.5) — за 2.60;

  • Ф1 (-2.5) доступна за 2.27, Ф2 (+2.5) — за 1.63.

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В игре ожидается много голов: на тотал больше 3.5 мяча коэффициент 2.12, на ТМ 3.5 — 1.72.

При этом высока вероятность, что все точные удары нанесут игроки «Манчестер Сити», потому что на вариант «обе забьют» коэффициент 2.20, на противоположный исход — 1.67.

Аналитики ожидают голы от нападающих «горожан» — Рахима Стерлинга и Габриэла Жезуса. Котировка — 2.20.

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Будет безумно красиво и символично, если Стивен Джеррард и его «Астон Вилла» остановят «Сити» и принесут золото АПЛ «Ливерпулю». Стиви тем самым вернет родному клубу и фанатам должок за падение в матче с «Челси» в 2014-м, из-за которого красные тогда лишились долгожданного чемпионства. Правда, выиграть или хотя бы сыграть вничью с «горожанами» будет очень сложно.

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Во-первых, «Вилла» и «Сити» — команды абсолютно разного уровня. Во-вторых, у них абсолютно полярная мотивация: команде Пепа Гвардиолы кровь из носу нужна победа, а бирмингемцам не нужно ничего и скорейший отдых. Просьбы Джеррарда помочь «Ливерпулю» — это из разряда шуток.

К тому же «Астон Вилле» банально невыгоден проигрыш «Сити». Если «горожане» станут чемпионами, «львы» заработают 15 млн фунтов. Такой бонус был прописан в соглашении между клубами при передаче прав на Джека Грилиша. Поэтому любые уговоры Джеррарда сдержать бойцов Гвардиолы разобьются о приказ президента клуба сильно не препятствовать победе соперника.

В целом матч должен пройти под диктовку «Сити». «Горожане» забили в последних пяти матчах в чемпионате 21 мяч и обязательно продолжат разрывать, потому что соперник с 14-го места им не помеха. Так что индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 мяча за 1.75 выглядит сногсшибательно.

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Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Астон Вилла»

«Сити» заберет чашку АПЛ, «Ливерпуль» довольствуется двумя внутренними кубками и, возможно, победой в Лиге чемпионов. Все будут счастливы и в хорошем настроении разъедутся по курортам. Чтобы фанаты не забыли момент триумфа, «горожане» сделают все возможное — будут забивать много и красиво.

Рекомендуемая ставка: П1 и тотал больше 3.5 за 2.32.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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30 тур
23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
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Дмитрий Полоз

Ростов

 14
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Федор Смолов

Динамо

 12
П
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
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Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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