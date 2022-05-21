Юрген Клопп может готовить белый флаг.

22 мая 2022 года в заключительном туре АПЛ «Манчестер Сити» примет «Астон Виллу». «Горожанам» в борьбе за золото с «Ливерпулем» нужна победа на «Этихаде». Игра, как и все остальные в этот день в чемпионате Англии, начнется в 18.00 по московскому времени.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Астон Вилла» 22 мая 2022 года

«Манчестер Сити» — с огромным перевесом фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу «горожан» можно поставить с коэффициентом 1.15, это примерно 87% вероятности исхода. Ничью рекомендовано взять за 8.60 (11%), успех гостей — за 20.0 (2%).

Стивен Джеррард не позволит манчестерцам выиграть АПЛ? На Х2 котировка 6.00.

В игре представлен широкий рынок ставок на победу обеих команд с форой:

Ф1 (-1.5) доступна за 1.50, Ф2 (+1.5) — за 2.60;

Ф1 (-2.5) доступна за 2.27, Ф2 (+2.5) — за 1.63.

В игре ожидается много голов: на тотал больше 3.5 мяча коэффициент 2.12, на ТМ 3.5 — 1.72.

При этом высока вероятность, что все точные удары нанесут игроки «Манчестер Сити», потому что на вариант «обе забьют» коэффициент 2.20, на противоположный исход — 1.67.

Аналитики ожидают голы от нападающих «горожан» — Рахима Стерлинга и Габриэла Жезуса. Котировка — 2.20.

«Манчестер Сити» — «Астон Вилла»: прогноз и анализ матча 38-го тура АПЛ 22 мая 2022 года

Будет безумно красиво и символично, если Стивен Джеррард и его «Астон Вилла» остановят «Сити» и принесут золото АПЛ «Ливерпулю». Стиви тем самым вернет родному клубу и фанатам должок за падение в матче с «Челси» в 2014-м, из-за которого красные тогда лишились долгожданного чемпионства. Правда, выиграть или хотя бы сыграть вничью с «горожанами» будет очень сложно.

Во-первых, «Вилла» и «Сити» — команды абсолютно разного уровня. Во-вторых, у них абсолютно полярная мотивация: команде Пепа Гвардиолы кровь из носу нужна победа, а бирмингемцам не нужно ничего и скорейший отдых. Просьбы Джеррарда помочь «Ливерпулю» — это из разряда шуток.

К тому же «Астон Вилле» банально невыгоден проигрыш «Сити». Если «горожане» станут чемпионами, «львы» заработают 15 млн фунтов. Такой бонус был прописан в соглашении между клубами при передаче прав на Джека Грилиша. Поэтому любые уговоры Джеррарда сдержать бойцов Гвардиолы разобьются о приказ президента клуба сильно не препятствовать победе соперника.

В целом матч должен пройти под диктовку «Сити». «Горожане» забили в последних пяти матчах в чемпионате 21 мяч и обязательно продолжат разрывать, потому что соперник с 14-го места им не помеха. Так что индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 мяча за 1.75 выглядит сногсшибательно.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Астон Вилла»

«Сити» заберет чашку АПЛ, «Ливерпуль» довольствуется двумя внутренними кубками и, возможно, победой в Лиге чемпионов. Все будут счастливы и в хорошем настроении разъедутся по курортам. Чтобы фанаты не забыли момент триумфа, «горожане» сделают все возможное — будут забивать много и красиво.

Рекомендуемая ставка: П1 и тотал больше 3.5 за 2.32.