«Манчестер Сити» — «Астон Вилла»: Джеррард снова не поможет «Ливерпулю» выиграть золото АПЛ
22 мая 2022 года в заключительном туре АПЛ «Манчестер Сити» примет «Астон Виллу». «Горожанам» в борьбе за золото с «Ливерпулем» нужна победа на «Этихаде». Игра, как и все остальные в этот день в чемпионате Англии, начнется в 18.00 по московскому времени.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Астон Вилла» 22 мая 2022 года
«Манчестер Сити» — с огромным перевесом фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу «горожан» можно поставить с коэффициентом 1.15, это примерно 87% вероятности исхода. Ничью рекомендовано взять за 8.60 (11%), успех гостей — за 20.0 (2%).
Стивен Джеррард не позволит манчестерцам выиграть АПЛ? На Х2 котировка 6.00.
В игре представлен широкий рынок ставок на победу обеих команд с форой:
В игре ожидается много голов: на тотал больше 3.5 мяча коэффициент 2.12, на ТМ 3.5 — 1.72.
При этом высока вероятность, что все точные удары нанесут игроки «Манчестер Сити», потому что на вариант «обе забьют» коэффициент 2.20, на противоположный исход — 1.67.
Аналитики ожидают голы от нападающих «горожан» — Рахима Стерлинга и Габриэла Жезуса. Котировка — 2.20.
«Манчестер Сити» — «Астон Вилла»: прогноз и анализ матча 38-го тура АПЛ 22 мая 2022 года
Будет безумно красиво и символично, если Стивен Джеррард и его «Астон Вилла» остановят «Сити» и принесут золото АПЛ «Ливерпулю». Стиви тем самым вернет родному клубу и фанатам должок за падение в матче с «Челси» в 2014-м, из-за которого красные тогда лишились долгожданного чемпионства. Правда, выиграть или хотя бы сыграть вничью с «горожанами» будет очень сложно.
Во-первых, «Вилла» и «Сити» — команды абсолютно разного уровня. Во-вторых, у них абсолютно полярная мотивация: команде Пепа Гвардиолы кровь из носу нужна победа, а бирмингемцам не нужно ничего и скорейший отдых. Просьбы Джеррарда помочь «Ливерпулю» — это из разряда шуток.
К тому же «Астон Вилле» банально невыгоден проигрыш «Сити». Если «горожане» станут чемпионами, «львы» заработают 15 млн фунтов. Такой бонус был прописан в соглашении между клубами при передаче прав на Джека Грилиша. Поэтому любые уговоры Джеррарда сдержать бойцов Гвардиолы разобьются о приказ президента клуба сильно не препятствовать победе соперника.
В целом матч должен пройти под диктовку «Сити». «Горожане» забили в последних пяти матчах в чемпионате 21 мяч и обязательно продолжат разрывать, потому что соперник с 14-го места им не помеха. Так что индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 мяча за 1.75 выглядит сногсшибательно.
Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Астон Вилла»
«Сити» заберет чашку АПЛ, «Ливерпуль» довольствуется двумя внутренними кубками и, возможно, победой в Лиге чемпионов. Все будут счастливы и в хорошем настроении разъедутся по курортам. Чтобы фанаты не забыли момент триумфа, «горожане» сделают все возможное — будут забивать много и красиво.
Рекомендуемая ставка: П1 и тотал больше 3.5 за 2.32.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|19
|8
|2
|66-27
|65
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|Краснодар
|29
|14
|7
|8
|41-29
|49
|
5
|ЦСКА
|29
|14
|5
|10
|38-29
|47
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|
7
|Ахмат
|29
|13
|2
|14
|35-37
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|12
|5
|12
|39-35
|41
|
9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
10
|Спартак
|29
|10
|8
|11
|36-39
|38
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Урал
|29
|7
|9
|13
|25-34
|30
|
13
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
14
|Рубин
|29
|8
|5
|16
|33-54
|29
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
|23.07
|20:00
|
Ростов – Динамо
|0 : 2
|24.07
|17:30
|
Химки – Зенит
|1 : 3
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Арсенал
|3 : 1
|24.07
|20:00
|
Рубин – Спартак
|1 : 0
|25.07
|17:30
|
Урал – Краснодар
|0 : 3
|25.07
|19:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|1 : 2
|25.07
|20:00
|
ЦСКА – Уфа
|1 : 0
|26.07
|19:00
|
Н. Новгород – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0