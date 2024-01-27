«Барселона» и «Вильярреал» встретятся в 22-м туре чемпионата Испании. Команды сойдутся 27 января на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса. Главный арбитр Хосе Мунуэра Монтеро даст стартовый свисток в 20.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Букмекеры отдали предпочтение подопечным Хави: коэффициент на победу «Барселоны» — 1.35, что составляет приблизительно 73% вероятности. Успех «желтой подводной лодки» можно взять за 7.80 (11%) — это наименее ожидаемый исход противостояния. Котировка на ничью — 5.80 (16%).

В первом круге «Барселона» с трудом обыграла соперника (4:3). Вероятность того, что в предстоящем поединке «Вильярреал» все же не уступит, оценена в 3.25.

Наиболее вероятные, по мнению аналитиков, результаты встречи намекают на серьезное превосходство хозяев:

• 2:0 — за 9.00;

• 2:1 — за 9.50;

• 3:0 — за 10.0.

Тотал больше 3.5 гола можно взять за 1.90, ТМ 3.5 — за 1.92.

Рынок на обмен меткими выстрелами доступен за 1.60, обратный вариант — за 2.35.

Комбинированная ставка на победу «Барселоны» и тотал больше 2.5 мяча идет за 1.65.