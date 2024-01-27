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«Барселона» — «Вильярреал»: где смотреть матч ла лиги 27 января 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Барселона» — «Вильярреал» 27 января 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Ферран Торрес («Барселона»).
Фото Global Look Press

«Барселона» и «Вильярреал» встретятся в 22-м туре чемпионата Испании. Команды сойдутся 27 января на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса. Главный арбитр Хосе Мунуэра Монтеро даст стартовый свисток в 20.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Испания. Ла Лига. 22-й тур
27 янв, 20:30. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
Вильярреал

Букмекеры отдали предпочтение подопечным Хави: коэффициент на победу «Барселоны» — 1.35, что составляет приблизительно 73% вероятности. Успех «желтой подводной лодки» можно взять за 7.80 (11%) — это наименее ожидаемый исход противостояния. Котировка на ничью — 5.80 (16%).

В первом круге «Барселона» с трудом обыграла соперника (4:3). Вероятность того, что в предстоящем поединке «Вильярреал» все же не уступит, оценена в 3.25.

Наиболее вероятные, по мнению аналитиков, результаты встречи намекают на серьезное превосходство хозяев:

• 2:0 — за 9.00;

• 2:1 — за 9.50;

• 3:0 — за 10.0.

Андреас Кристенсен (&laquo;Барселона&raquo;). «Барселона» — «Вильярреал»: прогноз на матч ла лиги 27 января 2024 года

Тотал больше 3.5 гола можно взять за 1.90, ТМ 3.5 — за 1.92.

Рынок на обмен меткими выстрелами доступен за 1.60, обратный вариант — за 2.35.

Комбинированная ставка на победу «Барселоны» и тотал больше 2.5 мяча идет за 1.65.

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«Даллас» — «Вашингтон»: прогноз на матч НХЛ 27 января 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
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