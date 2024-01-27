27 января в матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» отправится на выезд к одной из лучших команд Западной конференции — «Даллас Старз». Игра пройдет на арене «Американ Эйрлайнс-центр» и начнется в 22.00 по московскому времени. В России легально не показывают североамериканскую лигу.

Букмекеры считают хозяев серьезными фаворитами: поставить на победу «шерифов» в основное время можно с коэффициентом 1.70, вероятность — примерно 57%. Выигрыш гостей предложен за солидные 3.90 (24%), котировка на ничью — 4.80 (19%).

Успех «Далласа» с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.43, этот рынок на «Вашингтон» дан за 2.80.

Также представлен широкий выбор ставок на триумф любого из соперников с учетом форы:

• Ф1(-1) — за 1.85, Ф2(+1) — за 1.95;

• Ф1(-2) — за 2.55, Ф2(+2) — за 1.50.

Тотал больше 5.5 шайбы можно взять за 1.72, ТМ 5.5 — за 2.12.

Вероятность того, что каждая из команд отличится минимум по два раза, оценена в 1.60. Обратный вариант предложен за 2.20.

Прогноз и ставка на матч «Даллас» — «Вашингтон»

Хозяева кажутся серьезными фаворитами: «Даллас» идет четвертым на «Западе» и находится в неплохой форме — оформил семь побед в предыдущих 10 поединках регулярного чемпионата. К тому же у «шерифов» есть серьезное превосходство над «кэпс» в личных встречах — четыре успеха подряд и семь в последних 10 очных матчах. «Вашингтон» же занимает лишь 11-е место на «Востоке» и потерпел три поражения подряд.

Рекомендуемая ставка: победа «Далласа» за 1.70.