Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:15

«Даллас» — «Вашингтон»: прогноз на матч НХЛ 27 января 2024 года

Прогноз на матч НХЛ «Даллас» — «Вашингтон» 27 января 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»).
Фото Getty Images

27 января в матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» отправится на выезд к одной из лучших команд Западной конференции — «Даллас Старз». Игра пройдет на арене «Американ Эйрлайнс-центр» и начнется в 22.00 по московскому времени. В России легально не показывают североамериканскую лигу.

Игроки &laquo;Реала&raquo; Антонио Рюдигер, Родриго и&nbsp;Орильен Тчуамени. У «Лас-Пальмаса» каменная оборона, а у «Реала» не будет Беллингема. Мадридцы не справятся с аутсайдером?

Букмекеры считают хозяев серьезными фаворитами: поставить на победу «шерифов» в основное время можно с коэффициентом 1.70, вероятность — примерно 57%. Выигрыш гостей предложен за солидные 3.90 (24%), котировка на ничью — 4.80 (19%).

Успех «Далласа» с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.43, этот рынок на «Вашингтон» дан за 2.80.

Также представлен широкий выбор ставок на триумф любого из соперников с учетом форы:

• Ф1(-1) — за 1.85, Ф2(+1) — за 1.95;

• Ф1(-2) — за 2.55, Ф2(+2) — за 1.50.

Тотал больше 5.5 шайбы можно взять за 1.72, ТМ 5.5 — за 2.12.

Вероятность того, что каждая из команд отличится минимум по два раза, оценена в 1.60. Обратный вариант предложен за 2.20.

Андреас Кристенсен (&laquo;Барселона&raquo;). «Барселона» — «Вильярреал»: прогноз на матч ла лиги 27 января 2024 года

Прогноз и ставка на матч «Даллас» — «Вашингтон»

Хозяева кажутся серьезными фаворитами: «Даллас» идет четвертым на «Западе» и находится в неплохой форме — оформил семь побед в предыдущих 10 поединках регулярного чемпионата. К тому же у «шерифов» есть серьезное превосходство над «кэпс» в личных встречах — четыре успеха подряд и семь в последних 10 очных матчах. «Вашингтон» же занимает лишь 11-е место на «Востоке» и потерпел три поражения подряд.

Рекомендуемая ставка: победа «Далласа» за 1.70.

0
Читайте также
Путин призвал формировать российскую элиту из защитников своей страны
В Польше указали на рост преступности из-за потока мигрантов с Украины
WP сообщила об изменении плана США относительно военной стратегии Украины
СК РФ опубликовал кадры посадки пленных в сбитый ВСУ Ил-76
Популярное видео
«Сиэтл» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Кучеров vs Маккиннон, что с Ничушкиным, суперскандал в Канаде
«Калгари» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
Кудашов и «Динамо», на что способен СКА, Цыплаков и НХЛ
«Ванкувер» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Ошибка «Сибири», провал «Динамо» в дерби, Ларионов остался в «Торпедо»
Покер Цыплакова обеспечил «Спартаку» место в кубковой восьмерке
«Сан-Хосе» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Магнитка» подписала новый большой контракт с Зерновым
«Ванкувер» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Гранада» — «Атлетико»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Наполи» — «Интер»: видеообзор матча, финал Суперкубка Италии
Игорь Ларионов продлил контракт с «Торпедо» на три года
«Анахайм» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Севилья»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Барселона»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Барселона» — «Вильярреал»: прогноз на матч ла лиги 27 января 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости