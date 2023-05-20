«Барселона» — «Реал Сосьедад»: прогноз на матч ла лиги 20 мая 2023 года 2023 года
20 мая в матче 35-го тура чемпионата Испании «Барселона» схлестнется с «Реал Сосьедад». Встреча состоится на арене «Камп Ноу» и начнется в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию по платной подписке покажет онлайн-платформа Okko. Главным арбитром поединка назначен Хавьер Альберола Рохас.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали «Барселону» фаворитом. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.87, вероятность этого исхода — примерно 52%. Успех гостей доступен за 4.27 (22%), ничья — за 3.77 (26%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат принесет выигрыш в 3770 рублей, если соперники не выявят сильнейшего.
«Барселона» оказалась сильнее в восьми очных встречах подряд. Верите, что на этот раз бело-голубые не уступят? На ничью или триумф «Сосьедада» можно сыграть за 1.99.
В последних пяти турах каталонцы оформили 2.2 мяча в среднем за 90 минут. Тотал больше 2.5 гола идет за 1.92, ТМ 2.5 — за 1.94.
Команды не обменялись точными выстрелами лишь в трех из 11 прошлых очных поединков. Опция «обе забьют» оценена в 1.82, обратный рынок дан за 2.00.
Наиболее вероятный счет — 1:1. Аналитики Olimpbet предложили на него котировку 6.75.
Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Реал Сосьедад»
Каталонцы уже выиграли чемпионат Испании, но могут обновить рекорд «Депортиво» 30-летней давности. В сезоне-1993/94 у галисийского клуба было всего лишь 18 пропущенных и 26 сухарей за сезон, а в пассиве «Барсы» в текущем розыгрыше только 13 мячей (два дома) и 25 поединков на ноль.
«Сосьедад» борется за Лигу чемпионов и обороняет четвертую строчку от «Вильярреала» — отрыв составляет пять баллов. У команды Иманоля Альгуасиля тоже великолепная защита, которая пропустила всего 31 гол: лучше только «Барселона» (13) и «Атлетико» (27). К тому же клуб из Сан-Себастьяна не боится топов, что баски подтвердили недавней победой над мадридским «Реалом» (2:0).
Но за «Барселону» все же говорят статистика встреч с «Сосьедадом» («блауграна» была сильнее восемь раз подряд) и непревзойденная игра при фанатах на протяжении всего сезона.
Рекомендуемая ставка: победа «Барселоны» за 1.87.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|20
|5
|2
|70-17
|65
|
2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|
3
|Ростов
|27
|14
|8
|5
|44-35
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|27
|14
|4
|9
|44-34
|46
|
6
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
7
|Динамо
|27
|12
|6
|9
|44-38
|42
|
8
|Оренбург
|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
|
9
|Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
|
10
|Локомотив
|27
|10
|6
|11
|46-43
|36
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Факел
|27
|5
|12
|10
|34-45
|27
|
13
|Кр. Советов
|27
|6
|8
|13
|27-43
|26
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|
16
|Торпедо
|27
|3
|4
|20
|20-52
|13
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|- : -
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|- : -
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|25
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|17
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|25
|1
|6