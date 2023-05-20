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«Барселона» — «Реал Сосьедад»: прогноз на матч ла лиги 20 мая 2023 года 2023 года

Прогноз на матч ла лиги «Барселона» — «Реал Сосьедад» 20 мая 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Марк-Андре тер Штеген («Барселона»).
Фото Global Look Press

20 мая в матче 35-го тура чемпионата Испании «Барселона» схлестнется с «Реал Сосьедад». Встреча состоится на арене «Камп Ноу» и начнется в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию по платной подписке покажет онлайн-платформа Okko. Главным арбитром поединка назначен Хавьер Альберола Рохас.

Испания. Ла Лига. 35-й тур
20 мая, 22:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
Реал Сосьедад

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали «Барселону» фаворитом. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.87, вероятность этого исхода — примерно 52%. Успех гостей доступен за 4.27 (22%), ничья — за 3.77 (26%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат принесет выигрыш в 3770 рублей, если соперники не выявят сильнейшего.

«Барселона» оказалась сильнее в восьми очных встречах подряд. Верите, что на этот раз бело-голубые не уступят? На ничью или триумф «Сосьедада» можно сыграть за 1.99.

В последних пяти турах каталонцы оформили 2.2 мяча в среднем за 90 минут. Тотал больше 2.5 гола идет за 1.92, ТМ 2.5 — за 1.94.

Команды не обменялись точными выстрелами лишь в трех из 11 прошлых очных поединков. Опция «обе забьют» оценена в 1.82, обратный рынок дан за 2.00.

Наиболее вероятный счет — 1:1. Аналитики Olimpbet предложили на него котировку 6.75.

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Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Реал Сосьедад»

Каталонцы уже выиграли чемпионат Испании, но могут обновить рекорд «Депортиво» 30-летней давности. В сезоне-1993/94 у галисийского клуба было всего лишь 18 пропущенных и 26 сухарей за сезон, а в пассиве «Барсы» в текущем розыгрыше только 13 мячей (два дома) и 25 поединков на ноль.

«Сосьедад» борется за Лигу чемпионов и обороняет четвертую строчку от «Вильярреала» — отрыв составляет пять баллов. У команды Иманоля Альгуасиля тоже великолепная защита, которая пропустила всего 31 гол: лучше только «Барселона» (13) и «Атлетико» (27). К тому же клуб из Сан-Себастьяна не боится топов, что баски подтвердили недавней победой над мадридским «Реалом» (2:0).

Но за «Барселону» все же говорят статистика встреч с «Сосьедадом» («блауграна» была сильнее восемь раз подряд) и непревзойденная игра при фанатах на протяжении всего сезона.

Рекомендуемая ставка: победа «Барселоны» за 1.87.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Реал Сосьедад
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«Бавария» — «Лейпциг»: прогноз на матч бундеслиги 20 мая 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
Результаты / календарь
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30 тур
20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
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Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
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Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
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Гленн Бейл

Крылья Советов

 25 1 4
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 25 1 6
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