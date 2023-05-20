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«Бавария» — «Лейпциг»: прогноз на матч бундеслиги 20 мая 2023 года

Прогноз на матч бундеслиги «Бавария» — «Лейпциг» 20 мая 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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«Бавария».
Фото Global Look Press

20 мая «Бавария» примет «Лейпциг» в 33-м туре чемпионата Германии. Команды рассудит арбитр Дениз Айтекин. Встреча на «Альянц Арене» начнется в 19.30 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 3» стартует в 19.25 мск.

Германия. Бундеслига 1. 33-й тур
20 мая, 19:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
РБ Лейпциг

Букмекерская контора Olimpbet назвала фаворитами хозяев. На триумф мюнхенцев предложен коэффициент 1.53, что соответствует 64% вероятности. Ничья оценена в 4.99 (20%), успех «быков» — в 5.58 (16%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход принесет выигрыш в 4990 рублей, если соперники не определят победителя.

Только в одном из шести прошлых столкновений друг с другом забила лишь одна команда. На обмен меткими попаданиями доступна котировка 1.52, обратный рынок идет за 2.55.

Оппоненты пробили «верх» по голам в четырех из шести недавних очных встреч. Причем в трех из них отличились пять раз и больше. Тотал больше 3.5 мяча оценен в 1.99, ТМ 3.5 — в 1.88.

Лучшие шансы стать автором взятия ворот у Сержа Гнабри. На точный выстрел мюнхенца предложено поставить за 2.24.

Самый вероятный итог поединка — 2:1 в пользу «Баварии». Сыграть на этот счет можно за 8.25.

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Прогноз и ставка на матч «Бавария» — «Лейпциг»

В этом сезоне бундеслиги «Бавария» не проиграла при родных фанатах ни разу: у клуба 11 побед и пять ничьих. Мюнхенцы еще и много забивают дома — в пяти из семи последних матчей отличились минимум трижды. А «Лейпцигу» команда Томаса Тухеля не уступила в чемпионате ни разу — четыре виктории и два «мирных» результата.

«Быки» показывают бескомпромиссный футбол в бундеслиге: ничьих нет уже 13 туров (восемь триумфов). При этом на выезде парни Марко Розе атакуют не очень ярко — они не оформили больше одного мяча в пяти визитах подряд. А в гостях у «Баварии» «Лейпциг» совсем плох: не забил в четырех из шести поединков на «Альянц Арене».

Рекомендуемая ставка: победа «Баварии» и ТБ 2.5 за 1.78.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Бавария
ФК Лейпциг
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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Локомотив – Факел
 - : -
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Торпедо – Динамо
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Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
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Кр. Советов – Урал
 - : -
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Спартак – ЦСКА
 - : -
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