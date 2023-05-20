20 мая «Бавария» примет «Лейпциг» в 33-м туре чемпионата Германии. Команды рассудит арбитр Дениз Айтекин. Встреча на «Альянц Арене» начнется в 19.30 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 3» стартует в 19.25 мск.

Букмекерская контора Olimpbet назвала фаворитами хозяев. На триумф мюнхенцев предложен коэффициент 1.53, что соответствует 64% вероятности. Ничья оценена в 4.99 (20%), успех «быков» — в 5.58 (16%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход принесет выигрыш в 4990 рублей, если соперники не определят победителя.

Только в одном из шести прошлых столкновений друг с другом забила лишь одна команда. На обмен меткими попаданиями доступна котировка 1.52, обратный рынок идет за 2.55.

Оппоненты пробили «верх» по голам в четырех из шести недавних очных встреч. Причем в трех из них отличились пять раз и больше. Тотал больше 3.5 мяча оценен в 1.99, ТМ 3.5 — в 1.88.

Лучшие шансы стать автором взятия ворот у Сержа Гнабри. На точный выстрел мюнхенца предложено поставить за 2.24.

Самый вероятный итог поединка — 2:1 в пользу «Баварии». Сыграть на этот счет можно за 8.25.

Прогноз и ставка на матч «Бавария» — «Лейпциг»

В этом сезоне бундеслиги «Бавария» не проиграла при родных фанатах ни разу: у клуба 11 побед и пять ничьих. Мюнхенцы еще и много забивают дома — в пяти из семи последних матчей отличились минимум трижды. А «Лейпцигу» команда Томаса Тухеля не уступила в чемпионате ни разу — четыре виктории и два «мирных» результата.

«Быки» показывают бескомпромиссный футбол в бундеслиге: ничьих нет уже 13 туров (восемь триумфов). При этом на выезде парни Марко Розе атакуют не очень ярко — они не оформили больше одного мяча в пяти визитах подряд. А в гостях у «Баварии» «Лейпциг» совсем плох: не забил в четырех из шести поединков на «Альянц Арене».

Рекомендуемая ставка: победа «Баварии» и ТБ 2.5 за 1.78.

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