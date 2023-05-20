«Бавария» — «Лейпциг»: прогноз на матч бундеслиги 20 мая 2023 года
20 мая «Бавария» примет «Лейпциг» в 33-м туре чемпионата Германии. Команды рассудит арбитр Дениз Айтекин. Встреча на «Альянц Арене» начнется в 19.30 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 3» стартует в 19.25 мск.
Букмекерская контора Olimpbet назвала фаворитами хозяев. На триумф мюнхенцев предложен коэффициент 1.53, что соответствует 64% вероятности. Ничья оценена в 4.99 (20%), успех «быков» — в 5.58 (16%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход принесет выигрыш в 4990 рублей, если соперники не определят победителя.
Только в одном из шести прошлых столкновений друг с другом забила лишь одна команда. На обмен меткими попаданиями доступна котировка 1.52, обратный рынок идет за 2.55.
Оппоненты пробили «верх» по голам в четырех из шести недавних очных встреч. Причем в трех из них отличились пять раз и больше. Тотал больше 3.5 мяча оценен в 1.99, ТМ 3.5 — в 1.88.
Лучшие шансы стать автором взятия ворот у Сержа Гнабри. На точный выстрел мюнхенца предложено поставить за 2.24.
Самый вероятный итог поединка — 2:1 в пользу «Баварии». Сыграть на этот счет можно за 8.25.
Прогноз и ставка на матч «Бавария» — «Лейпциг»
В этом сезоне бундеслиги «Бавария» не проиграла при родных фанатах ни разу: у клуба 11 побед и пять ничьих. Мюнхенцы еще и много забивают дома — в пяти из семи последних матчей отличились минимум трижды. А «Лейпцигу» команда Томаса Тухеля не уступила в чемпионате ни разу — четыре виктории и два «мирных» результата.
«Быки» показывают бескомпромиссный футбол в бундеслиге: ничьих нет уже 13 туров (восемь триумфов). При этом на выезде парни Марко Розе атакуют не очень ярко — они не оформили больше одного мяча в пяти визитах подряд. А в гостях у «Баварии» «Лейпциг» совсем плох: не забил в четырех из шести поединков на «Альянц Арене».
Рекомендуемая ставка: победа «Баварии» и ТБ 2.5 за 1.78.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|20
|5
|2
|70-17
|65
|
2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|
3
|Ростов
|27
|14
|8
|5
|44-35
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|27
|14
|4
|9
|44-34
|46
|
6
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
7
|Динамо
|27
|12
|6
|9
|44-38
|42
|
8
|Оренбург
|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
|
9
|Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
|
10
|Локомотив
|27
|10
|6
|11
|46-43
|36
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Факел
|27
|5
|12
|10
|34-45
|27
|
13
|Кр. Советов
|27
|6
|8
|13
|27-43
|26
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|
16
|Торпедо
|27
|3
|4
|20
|20-52
|13
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|- : -
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|- : -
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|25
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|17
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|25
|1
|6