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«Барселона» — «Реал Мадрид»: первое класико Беллингема будет сдержанным

Прогноз на матч ла лиги «Барселона» — «Реал Мадрид» 28 октября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Джуд Беллингем («Реал Мадрид»).
Фото Global Look Press

28 октября на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса состоится класико — «Барселона» примет мадридский «Реал». Поединок 11-го тура чемпионата Испании начнется по свистку арбитра Хесуса Хиля Мансано в 17.15 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет матч в прямом эфире.

Испания. Ла Лига. 11-й тур
28 окт, 17:15. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
Реал

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали минимальное предпочтение хозяевам: поставить на успех каталонцев можно с коэффициентом 2.59, что составляет около 35% вероятности. Выигрыш «Реала» оценили в 2.64 (38%). Ничью предложили с котировкой 3.69 (27%).

Эксперты считают, что класико получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идет за 1.61, ТМ 2.5 — за 2.39.

Если допускаете, что соперники обменяются голами, то вас ждет опция «обе забьют» за 1.52. Обратный рынок доступен за 2.56.

Джуд Беллингем — лучший бомбардир примеры с восемью голами. Точный удар англичанина в ворота «Барсы» дали за 2.90.

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Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Реал Мадрид»

Каталонцы все еще страдают от травм — в класико придется обойтись без Роберта Левандовски, Педри, Френки Де Йонга, Жюля Кунде и Серджи Роберто. В общую группу вернулся Рафинья, но бразилец вряд ли выйдет на поле с первых минут. Проблемы с составом вынудят Хави осторожничать, а в последний месяц это удается сине-гранатовым отлично: три поединка из пяти получились «низовыми».

Рекомендуемая ставка: тотал меньше трех мячей за 1.89 (если случится ровно три гола, будет возврат).

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
11
 Ростов 12 3 4 5 20-24 13
12
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
13
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
14
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
15
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 - : -
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 - : -
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 - : -
29.10 16:30
Динамо – Урал
 - : -
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

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 9
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Джон Кордоба

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 6
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Эдуард Сперцян

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 6
П
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Крылья Советов

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Квинси Промес

Спартак

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И К Ж
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Пари Нижний Новгород

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