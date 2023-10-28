28 октября на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса состоится класико — «Барселона» примет мадридский «Реал». Поединок 11-го тура чемпионата Испании начнется по свистку арбитра Хесуса Хиля Мансано в 17.15 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет матч в прямом эфире.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали минимальное предпочтение хозяевам: поставить на успех каталонцев можно с коэффициентом 2.59, что составляет около 35% вероятности. Выигрыш «Реала» оценили в 2.64 (38%). Ничью предложили с котировкой 3.69 (27%).

Эксперты считают, что класико получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идет за 1.61, ТМ 2.5 — за 2.39.

Если допускаете, что соперники обменяются голами, то вас ждет опция «обе забьют» за 1.52. Обратный рынок доступен за 2.56.

Джуд Беллингем — лучший бомбардир примеры с восемью голами. Точный удар англичанина в ворота «Барсы» дали за 2.90.

Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Реал Мадрид»

Каталонцы все еще страдают от травм — в класико придется обойтись без Роберта Левандовски, Педри, Френки Де Йонга, Жюля Кунде и Серджи Роберто. В общую группу вернулся Рафинья, но бразилец вряд ли выйдет на поле с первых минут. Проблемы с составом вынудят Хави осторожничать, а в последний месяц это удается сине-гранатовым отлично: три поединка из пяти получились «низовыми».

Рекомендуемая ставка: тотал меньше трех мячей за 1.89 (если случится ровно три гола, будет возврат).

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