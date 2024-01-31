31 января «Барселона» сойдется с «Осасуной» в перенесенном матче 20-го тура чемпионата Испании. Игра пройдет на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса и начнется в 21.00 по московскому времени. Главный арбитр — Хорхе Фигероа Васкес. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Букмекеры считают каталонцев однозначными фаворитами: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.32, это около 73% вероятности. Успех коллектива из Памплоны предложен за 9.00 (10%), даже раздел очков доступен с ощутимо меньшей котировкой 5.50 (17%).

«Барселона» уже дважды обыграла «Осасуну» в этом сезоне — в чемпионате (2:1) и Суперкубке Испании (2:0). Вероятность того, что гости в предстоящем поединке все же не уступят, оценена в 3.40.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога встречи отражают преимущество хозяев:

• 2:0 — за 6.50;

• 1:0 и 3:0 — за 8.00.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.25.

Рынок на обмен результативными ударами предложен за 2.05, обратный вариант идет за 1.77.

Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Осасуна»

Сине-гранатовые потерпели два поражения подряд — от «Атлетика» в Кубке (2:4 в дополнительное время) и «Вильярреала» в чемпионате (3:5). После этого тренер каталонцев Хави объявил об уходе из клуба в конце сезона. Вероятно, непросто «Барселоне» будет и в предстоящей встрече. «Осасуна» уступила лишь в одном из предыдущих семи туров чемпионата, а в шести из прошлых 10 поединков с «Барсой» забивала. Левандовски и компания же в последний раз уходили без голов еще 7 ноября.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 2.05.