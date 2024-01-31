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31 января, 12:15

«Барселона» — «Осасуна»: прогноз на матч ла лиги 31 января 2024 года

Прогноз на матч ла лиги «Барселона» — «Осасуна» 31 января 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Роберт Левандовски, «Барселона».
Фото Global Look Press

31 января «Барселона» сойдется с «Осасуной» в перенесенном матче 20-го тура чемпионата Испании. Игра пройдет на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса и начнется в 21.00 по московскому времени. Главный арбитр — Хорхе Фигероа Васкес. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Испания. Ла Лига. 20-й тур
30 янв, 23:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
1:0
Осасуна

Букмекеры считают каталонцев однозначными фаворитами: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.32, это около 73% вероятности. Успех коллектива из Памплоны предложен за 9.00 (10%), даже раздел очков доступен с ощутимо меньшей котировкой 5.50 (17%).

«Барселона» уже дважды обыграла «Осасуну» в этом сезоне — в чемпионате (2:1) и Суперкубке Испании (2:0). Вероятность того, что гости в предстоящем поединке все же не уступят, оценена в 3.40.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога встречи отражают преимущество хозяев:

• 2:0 — за 6.50;

• 1:0 и 3:0 — за 8.00.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.25.

Рынок на обмен результативными ударами предложен за 2.05, обратный вариант идет за 1.77.

Хави (&laquo;Барселона&raquo;). Хави потратил последнюю нервную клетку. «Барселона» после безумной перестрелки с «Вильярреалом» примет «Осасуну»

Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Осасуна»

Сине-гранатовые потерпели два поражения подряд — от «Атлетика» в Кубке (2:4 в дополнительное время) и «Вильярреала» в чемпионате (3:5). После этого тренер каталонцев Хави объявил об уходе из клуба в конце сезона. Вероятно, непросто «Барселоне» будет и в предстоящей встрече. «Осасуна» уступила лишь в одном из предыдущих семи туров чемпионата, а в шести из прошлых 10 поединков с «Барсой» забивала. Левандовски и компания же в последний раз уходили без голов еще 7 ноября.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 2.05.

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«Барселона» — «Осасуна»: где смотреть матч ла лиги 31 января 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
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