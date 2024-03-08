«Барселона» — «Мальорка»: прогноз на матч ла лиги 8 марта 2024 года
8 марта в 28-м туре ла лиги к «Барселоне» в гости приедет «Мальорка». Встреча на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» начнется в 23.30 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет поединок в прямом эфире.
Аналитики букмекерских компаний уверены в триумфе блауграны. На «Барсу» дан коэффициент 1.50, что составляет около 65% вероятности. А на успех островитян — крупные 6.60 (14%). Ничья в основное время оценена в 4.60 (21%).
Каталонцы не уступили в 15 поединках против «Мальорки». На сенсационное непоражение гостей предложено сыграть за 2.71.
На обмен голами можно поставить за 1.94, обратный рынок идет за 1.87. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.07.
По версии аналитиков Winline, самый вероятный счет игры — 2:0 в пользу блауграны за 6.20.
Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Мальорка»
Каталонцы много забивают дома — четыре или более мячей в пяти из шести недавних встреч. При родных фанатах команда Хави не проиграла в трех матчах подряд, а «Мальорка», наоборот, за 10 выездов не победила ни разу.
Кроме того, парни Хавьера Агирре вообще не отличились в шести из восьми визитов к соперникам. Так что ждем несколько голов от хозяев.
Рекомендуемая ставка: персональный ТБ 1.5 для «Барселоны» за 1.58.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|12
|4
|4
|39-18
|40
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|20
|10
|8
|2
|33-23
|38
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
6
|Спартак
|20
|9
|4
|7
|27-26
|31
|
7
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Пари НН
|20
|8
|4
|8
|17-17
|28
|
10
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|20
|3
|5
|12
|12-25
|14
|
16
|Сочи
|20
|3
|4
|13
|19-33
|13
|30.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|30.03
|00:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|00:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|30.03
|00:00
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|30.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|00:00
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|30.03
|00:00
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|00:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5