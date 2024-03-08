«Барселона» — «Мальорка»: где смотреть матч ла лиги 8 марта 2024 года онлайн в прямом эфире
8 марта «Барселона» примет «Мальорку» в 28-м туре ла лиги. Встреча начнется в 23.00 по московскому времени на арене «Олимпик Льюис Компанис». Прямую трансляцию поединка покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Аналитики БК считают блауграну фаворитом. На ее триумф можно поставить с коэффициентом 1.50, вероятность такого исхода — примерно 65%. Ничья оценена в 4.60 (21%), выигрыш гостей — в 6.60 (14%).
Каталонцы не уступили в 15 поединках против «Мальорки». Сенсационное непоражение гостей дали за 2.71.
Первый точный выстрел в матче в исполнении блауграны имеется за 1.65. Фора (-1) на парней Хави предложена за 1.77.
На обмен голами можно поставить за 1.94, обратный рынок идет за 1.87. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.07.
По версии аналитиков Winline, самый вероятный счет игры — 2:0 в пользу блауграны за 6.20.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|12
|4
|4
|39-18
|40
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|20
|10
|8
|2
|33-23
|38
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
6
|Спартак
|20
|9
|4
|7
|27-26
|31
|
7
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Пари НН
|20
|8
|4
|8
|17-17
|28
|
10
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|20
|3
|5
|12
|12-25
|14
|
16
|Сочи
|20
|3
|4
|13
|19-33
|13
|30.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|30.03
|00:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|00:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|30.03
|00:00
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|30.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|00:00
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|30.03
|00:00
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|00:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5