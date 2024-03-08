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8 марта, 16:15

«Барселона» — «Мальорка»: где смотреть матч ла лиги 8 марта 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Барселона» — «Мальорка» 8 марта 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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ФК «Барселона».
Фото Global Look Press

8 марта «Барселона» примет «Мальорку» в 28-м туре ла лиги. Встреча начнется в 23.00 по московскому времени на арене «Олимпик Льюис Компанис». Прямую трансляцию поединка покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Испания. Ла Лига. 28-й тур
08 мар, 23:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
1:0
Мальорка

Аналитики БК считают блауграну фаворитом. На ее триумф можно поставить с коэффициентом 1.50, вероятность такого исхода — примерно 65%. Ничья оценена в 4.60 (21%), выигрыш гостей — в 6.60 (14%).

Каталонцы не уступили в 15 поединках против «Мальорки». Сенсационное непоражение гостей дали за 2.71.

Первый точный выстрел в матче в исполнении блауграны имеется за 1.65. Фора (-1) на парней Хави предложена за 1.77.

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На обмен голами можно поставить за 1.94, обратный рынок идет за 1.87. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.07.

По версии аналитиков Winline, самый вероятный счет игры — 2:0 в пользу блауграны за 6.20.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Мальорка
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«Барселона» — «Мальорка»: прогноз на матч ла лиги 8 марта 2024 года

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
30.03 00:00
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
Факел – Оренбург
 - : -
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