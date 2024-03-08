8 марта «Барселона» примет «Мальорку» в 28-м туре ла лиги. Встреча начнется в 23.00 по московскому времени на арене «Олимпик Льюис Компанис». Прямую трансляцию поединка покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Аналитики БК считают блауграну фаворитом. На ее триумф можно поставить с коэффициентом 1.50, вероятность такого исхода — примерно 65%. Ничья оценена в 4.60 (21%), выигрыш гостей — в 6.60 (14%).

Каталонцы не уступили в 15 поединках против «Мальорки». Сенсационное непоражение гостей дали за 2.71.

Первый точный выстрел в матче в исполнении блауграны имеется за 1.65. Фора (-1) на парней Хави предложена за 1.77.

На обмен голами можно поставить за 1.94, обратный рынок идет за 1.87. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.07.

По версии аналитиков Winline, самый вероятный счет игры — 2:0 в пользу блауграны за 6.20.