8 марта в 20-м туре российской премьер-лиги «Крылья Советов» примут ЦСКА. Встреча на «Солидарность Самара Арене» начнется в 14.00 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и каналах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» стартует в 13.55 мск.

Аналитики букмекерских компаний не выявили явного претендента на победу. На триумф команды Владимира Федотова предложен коэффициент 2.65, что соответствует 36% вероятности исхода. На успех парней Игоря Осинькина дана аналогичная котировка (2.65). Ничья оценена в 3.45 (28%).

ЦСКА не уступил «Крыльям» в восьми матчах подряд. Верите, что гости продолжат тренд? Тогда возьмите Х2 за 1.50.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.02. Обмен результативными выстрелами идет за 1.79, обратный рынок — за 2.02.

Поставить на ЦСКА с форой (0) предложили за 1.84.

Первый гол в исполнении хозяев оценен котировкой 2.40, а на их соперников дали 2.41.

Самый вероятный точный счет, по версии экспертов, — 1:1 за 5.60.