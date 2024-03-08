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8 марта, 10:15

«Крылья Советов» — ЦСКА: где смотреть матч РПЛ 8 марта 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Крылья Советов» — ЦСКА 8 марта 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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«Крылья Советов» — ЦСКА.
Фото Официальный сайт ФК «Крылья Советов».

8 марта в 20-м туре российской премьер-лиги «Крылья Советов» примут ЦСКА. Встреча на «Солидарность Самара Арене» начнется в 14.00 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и каналах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» стартует в 13.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 20-й тур
08 мар, 14:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
0:2
ЦСКА

Аналитики букмекерских компаний не выявили явного претендента на победу. На триумф команды Владимира Федотова предложен коэффициент 2.65, что соответствует 36% вероятности исхода. На успех парней Игоря Осинькина дана аналогичная котировка (2.65). Ничья оценена в 3.45 (28%).

ЦСКА не уступил «Крыльям» в восьми матчах подряд. Верите, что гости продолжат тренд? Тогда возьмите Х2 за 1.50.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.02. Обмен результативными выстрелами идет за 1.79, обратный рынок — за 2.02.

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Поставить на ЦСКА с форой (0) предложили за 1.84.

Первый гол в исполнении хозяев оценен котировкой 2.40, а на их соперников дали 2.41.

Самый вероятный точный счет, по версии экспертов, — 1:1 за 5.60.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
1
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«Крылья Советов» — ЦСКА: прогноз на матч РПЛ 8 марта 2024 года

«Барселона» — «Мальорка»: прогноз на матч ла лиги 8 марта 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30 тур
30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
30.03 00:00
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
Факел – Оренбург
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
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Динамо

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Квинси Промес

Спартак

 6
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Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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Ростов

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