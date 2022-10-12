12 октября в ответном матче группового этапа Лиги чемпионов встретятся «Барселона» и «Интер». Игра стартует в 22.00 по московскому времени на стадионе «Камп Ноу», в прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru. Трансляция начнется в 21.45 мск.

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, каталонцы — фавориты встречи. Поставить на победу «Барселоны» можно за 1.46, это примерно 68% вероятности исхода. Ничью можно взять за 4.90 (19%), успех «Интера» оценили в 7.60 (13%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 4900 рублей.

Считаете, что «Интер» опять не проиграет каталонцам? Оформите ставку за 2.85.

Аналитики ожидают яркого матча — поставить на тотал больше 2.5 мяча можно всего за 1.60.

Вариант «обе забьют» тоже не отвергается экспертами — его оценили в 1.76.

Улучшить коэффициенты можно при помощи форы: Ф1(-1.5) доступна за 2.17, Ф2(+1.5) — за 1.69.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 2:0 в пользу «Барселоны» за 7.40.

Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Интер»

«Интер» не пропустил в первой встрече и почти сенсационно одолел «Барселону», но на второй раз итальянцев вряд ли хватит, к тому же встреча пройдет на «Камп Ноу». Дома команда Хави пока неумолима и последний раз уступала в родных стенах в мае.

Смогут ли отличиться обе команды — вопрос, но матч должен выйти результативным. «Барселона» в официальных играх этого сезона дома устроила уже три разгрома и пропустила всего один мяч. «Интер» тоже знает, как забивать — «нерадзурри» не прошили только «Баварию».

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.60.