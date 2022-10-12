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12 октября, 11:15

«Барселона» — «Интер»: прогноз на матч Лиги чемпионов 12 октября 2022 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Интер» 12 октября 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Ансу Фати и игроки «Интера».
Фото Global Look Press

12 октября в ответном матче группового этапа Лиги чемпионов встретятся «Барселона» и «Интер». Игра стартует в 22.00 по московскому времени на стадионе «Камп Ноу», в прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru. Трансляция начнется в 21.45 мск.

Лига чемпионов. Группа C
12 окт, 22:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
3:3
Интер

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, каталонцы — фавориты встречи. Поставить на победу «Барселоны» можно за 1.46, это примерно 68% вероятности исхода. Ничью можно взять за 4.90 (19%), успех «Интера» оценили в 7.60 (13%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 4900 рублей.

Считаете, что «Интер» опять не проиграет каталонцам? Оформите ставку за 2.85.

Аналитики ожидают яркого матча — поставить на тотал больше 2.5 мяча можно всего за 1.60.

Вариант «обе забьют» тоже не отвергается экспертами — его оценили в 1.76.

Улучшить коэффициенты можно при помощи форы: Ф1(-1.5) доступна за 2.17, Ф2(+1.5) — за 1.69.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 2:0 в пользу «Барселоны» за 7.40.

Усман Дембеле (&laquo;Барселона&raquo;). «Барселона» — «Интер»: на этот раз Индзаги не удержит Дембеле и Фати

Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Интер»

«Интер» не пропустил в первой встрече и почти сенсационно одолел «Барселону», но на второй раз итальянцев вряд ли хватит, к тому же встреча пройдет на «Камп Ноу». Дома команда Хави пока неумолима и последний раз уступала в родных стенах в мае.

Смогут ли отличиться обе команды — вопрос, но матч должен выйти результативным. «Барселона» в официальных играх этого сезона дома устроила уже три разгрома и пропустила всего один мяч. «Интер» тоже знает, как забивать — «нерадзурри» не прошили только «Баварию».

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.60.

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Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Интер (Интернационале)
2
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Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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14.10 19:30
Ростов – Урал
 - : -
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

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Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
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Локомотив

 11 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 7 1 1
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