«Барселона» — «Интер»: прогноз на матч Лиги чемпионов 12 октября 2022 года
12 октября в ответном матче группового этапа Лиги чемпионов встретятся «Барселона» и «Интер». Игра стартует в 22.00 по московскому времени на стадионе «Камп Ноу», в прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru. Трансляция начнется в 21.45 мск.
По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, каталонцы — фавориты встречи. Поставить на победу «Барселоны» можно за 1.46, это примерно 68% вероятности исхода. Ничью можно взять за 4.90 (19%), успех «Интера» оценили в 7.60 (13%).
При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 4900 рублей.
Считаете, что «Интер» опять не проиграет каталонцам? Оформите ставку за 2.85.
Аналитики ожидают яркого матча — поставить на тотал больше 2.5 мяча можно всего за 1.60.
Вариант «обе забьют» тоже не отвергается экспертами — его оценили в 1.76.
Улучшить коэффициенты можно при помощи форы: Ф1(-1.5) доступна за 2.17, Ф2(+1.5) — за 1.69.
Наиболее вероятный точный счет встречи — 2:0 в пользу «Барселоны» за 7.40.
Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Интер»
«Интер» не пропустил в первой встрече и почти сенсационно одолел «Барселону», но на второй раз итальянцев вряд ли хватит, к тому же встреча пройдет на «Камп Ноу». Дома команда Хави пока неумолима и последний раз уступала в родных стенах в мае.
Смогут ли отличиться обе команды — вопрос, но матч должен выйти результативным. «Барселона» в официальных играх этого сезона дома устроила уже три разгрома и пропустила всего один мяч. «Интер» тоже знает, как забивать — «нерадзурри» не прошили только «Баварию».
Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.60.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|3
|0
|33-5
|30
|
2
|Ростов
|12
|7
|4
|1
|23-17
|25
|
3
|Спартак
|12
|8
|1
|3
|29-14
|25
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|24-11
|24
|
5
|Краснодар
|12
|6
|3
|3
|23-17
|21
|
6
|Сочи
|12
|6
|2
|4
|22-20
|20
|
7
|Оренбург
|12
|6
|0
|6
|20-28
|18
|
8
|Ахмат
|12
|5
|2
|5
|18-19
|17
|
9
|Динамо
|12
|4
|5
|3
|18-14
|17
|
10
|Н. Новгород
|12
|3
|4
|5
|17-20
|13
|
11
|Кр. Советов
|12
|2
|5
|5
|12-19
|11
|
12
|Урал
|12
|3
|1
|8
|11-22
|10
|
13
|Факел
|12
|1
|7
|4
|16-23
|10
|
14
|Локомотив
|12
|2
|3
|7
|15-26
|9
|
15
|Химки
|12
|2
|2
|8
|13-23
|8
|
16
|Торпедо
|12
|1
|3
|8
|7-23
|6
|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|- : -
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|- : -
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|8
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|11
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|7
|1
|1