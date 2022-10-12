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12 октября, 15:15

«Виктория Пльзень» — «Бавария»: прогноз на матч Лиги чемпионов 12 октября 2022 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Виктория Пльзень» — «Бавария» 12 октября 2022 года
Евгений Коростелев
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Томас Мюллер.
Фото Global Look Press

12 октября в Лиге чемпионов аутсайдер группы C «Виктория Пльзень» сыграет с лидером и одним из фаворитов турнира — «Баварией». Игра пройдет на «Дусан Арене» и начнется в 22.00 по московскому времени. Обслужит ее арбитр из Польши Бартош Франковский. Посмотреть матч в прямом эфире есть возможность на телеканале «Матч! Футбол 3» и на сайте matchtv.ru с 21.45 мск.

Лига чемпионов. Группа C
12 окт, 22:00. Doosan Arena (Пльзень)
Виктория Пл
2:4
Бавария

«Бавария» — безоговорочный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Победа чемпиона Германии оценена котировкой 1.18, это приблизительно 84% вероятности исхода. Ничья доступна за 8.00 (12%), успех «Виктории» — за 19.0 (4%).

Ставка в 1000 рублей на сенсационный триумф хозяев принесет 19 000 рублей, а чистая прибыль составит 18 000 рублей.

Считаете, что чешский клуб отберет очки у «Баварии»? 1Х идет за 5.30.

Победа хозяев с форой (+1.5) оценена в 2.75, Ф2 (-1.5) — в 1.46. Матч недельной давности завершился со счетом 5:0 в пользу сильнейшей команды Германии.

Вариант «обе забьют» доступен за 1.97, обратный — за 1.83.

Эксперты уверены, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.34, ТБ 3.5 — за 1.90.

Ставка на пенальти открыта за 2.30, на удаление — за 4.00.

Три наиболее вероятных точных счета говорят о безоговорочном превосходстве гостей:

  • 4:0 — за 5.90;

  • 3:0 и 2:0 — за 7.10.

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Прогноз и ставка на матч «Виктория Пльзень» — «Бавария»

Мюнхенцы неважно играют в чемпионате, но в Лиге чемпионов великолепны: три победы с общей разницей 9:0. У «Виктории» ноль успешных матчей и лишь один забитый «Барселоне» при 12 забитых.

В среду в Лиге чемпионов встретятся команды абсолютно разного класса, и победа должна остаться за гостями. Учитывая, что чехи очень слабо играют в обороне, можно рассчитывать на крупную победу команды Юлиана Нагельсманна: Ф2 (-2) идет за 1.72.

Рекомендуемая ставка: Ф2 (-2) за 1.72.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Бавария
1
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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14.10 19:30
Ростов – Урал
 - : -
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
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 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

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Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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