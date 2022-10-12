Прогноз на матч Лиги чемпионов «Виктория Пльзень» — «Бавария» 12 октября 2022 года

12 октября в Лиге чемпионов аутсайдер группы C «Виктория Пльзень» сыграет с лидером и одним из фаворитов турнира — «Баварией». Игра пройдет на «Дусан Арене» и начнется в 22.00 по московскому времени. Обслужит ее арбитр из Польши Бартош Франковский. Посмотреть матч в прямом эфире есть возможность на телеканале «Матч! Футбол 3» и на сайте matchtv.ru с 21.45 мск.

«Бавария» — безоговорочный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Победа чемпиона Германии оценена котировкой 1.18, это приблизительно 84% вероятности исхода. Ничья доступна за 8.00 (12%), успех «Виктории» — за 19.0 (4%).

Ставка в 1000 рублей на сенсационный триумф хозяев принесет 19 000 рублей, а чистая прибыль составит 18 000 рублей.

Считаете, что чешский клуб отберет очки у «Баварии»? 1Х идет за 5.30.

Победа хозяев с форой (+1.5) оценена в 2.75, Ф2 (-1.5) — в 1.46. Матч недельной давности завершился со счетом 5:0 в пользу сильнейшей команды Германии.

Вариант «обе забьют» доступен за 1.97, обратный — за 1.83.

Эксперты уверены, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.34, ТБ 3.5 — за 1.90.

Ставка на пенальти открыта за 2.30, на удаление — за 4.00.

Три наиболее вероятных точных счета говорят о безоговорочном превосходстве гостей:

4:0 — за 5.90;

3:0 и 2:0 — за 7.10.

Прогноз и ставка на матч «Виктория Пльзень» — «Бавария»

Мюнхенцы неважно играют в чемпионате, но в Лиге чемпионов великолепны: три победы с общей разницей 9:0. У «Виктории» ноль успешных матчей и лишь один забитый «Барселоне» при 12 забитых.

В среду в Лиге чемпионов встретятся команды абсолютно разного класса, и победа должна остаться за гостями. Учитывая, что чехи очень слабо играют в обороне, можно рассчитывать на крупную победу команды Юлиана Нагельсманна: Ф2 (-2) идет за 1.72.

Рекомендуемая ставка: Ф2 (-2) за 1.72.