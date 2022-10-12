«Виктория Пльзень» — «Бавария»: прогноз на матч Лиги чемпионов 12 октября 2022 года
12 октября в Лиге чемпионов аутсайдер группы C «Виктория Пльзень» сыграет с лидером и одним из фаворитов турнира — «Баварией». Игра пройдет на «Дусан Арене» и начнется в 22.00 по московскому времени. Обслужит ее арбитр из Польши Бартош Франковский. Посмотреть матч в прямом эфире есть возможность на телеканале «Матч! Футбол 3» и на сайте matchtv.ru с 21.45 мск.
«Бавария» — безоговорочный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Победа чемпиона Германии оценена котировкой 1.18, это приблизительно 84% вероятности исхода. Ничья доступна за 8.00 (12%), успех «Виктории» — за 19.0 (4%).
Ставка в 1000 рублей на сенсационный триумф хозяев принесет 19 000 рублей, а чистая прибыль составит 18 000 рублей.
Считаете, что чешский клуб отберет очки у «Баварии»? 1Х идет за 5.30.
Победа хозяев с форой (+1.5) оценена в 2.75, Ф2 (-1.5) — в 1.46. Матч недельной давности завершился со счетом 5:0 в пользу сильнейшей команды Германии.
Вариант «обе забьют» доступен за 1.97, обратный — за 1.83.
Эксперты уверены, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.34, ТБ 3.5 — за 1.90.
Ставка на пенальти открыта за 2.30, на удаление — за 4.00.
Три наиболее вероятных точных счета говорят о безоговорочном превосходстве гостей:
Прогноз и ставка на матч «Виктория Пльзень» — «Бавария»
Мюнхенцы неважно играют в чемпионате, но в Лиге чемпионов великолепны: три победы с общей разницей 9:0. У «Виктории» ноль успешных матчей и лишь один забитый «Барселоне» при 12 забитых.
В среду в Лиге чемпионов встретятся команды абсолютно разного класса, и победа должна остаться за гостями. Учитывая, что чехи очень слабо играют в обороне, можно рассчитывать на крупную победу команды Юлиана Нагельсманна: Ф2 (-2) идет за 1.72.
Рекомендуемая ставка: Ф2 (-2) за 1.72.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|3
|0
|33-5
|30
|
2
|Ростов
|12
|7
|4
|1
|23-17
|25
|
3
|Спартак
|12
|8
|1
|3
|29-14
|25
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|24-11
|24
|
5
|Краснодар
|12
|6
|3
|3
|23-17
|21
|
6
|Сочи
|12
|6
|2
|4
|22-20
|20
|
7
|Оренбург
|12
|6
|0
|6
|20-28
|18
|
8
|Ахмат
|12
|5
|2
|5
|18-19
|17
|
9
|Динамо
|12
|4
|5
|3
|18-14
|17
|
10
|Н. Новгород
|12
|3
|4
|5
|17-20
|13
|
11
|Кр. Советов
|12
|2
|5
|5
|12-19
|11
|
12
|Урал
|12
|3
|1
|8
|11-22
|10
|
13
|Факел
|12
|1
|7
|4
|16-23
|10
|
14
|Локомотив
|12
|2
|3
|7
|15-26
|9
|
15
|Химки
|12
|2
|2
|8
|13-23
|8
|
16
|Торпедо
|12
|1
|3
|8
|7-23
|6
|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|- : -
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|- : -
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|8
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|11
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|7
|1
|1