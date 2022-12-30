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Сегодня, 19:15

«Вальядолид» — «Реал»: где смотреть матч ла лиги 30 декабря 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Вальядолид» — «Реал» 30 декабря 2022 года
Евгений Коростелев
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Винисиус.
Фото Global Look Press

30 декабря мадридский «Реал» проведет заключительный матч в 2022 году. Соперником команды Карло Анчелотти в 15-м туре ла лиги станет «Вальядолид». Встреча состоится на стадионе «Хосе Соррилья» и начнется в 23.30 по московскому времени. Обслужит ее арбитр Хосе Мунуэра Монтера. Насладиться футболом одной из лучших команд Испании можно по подписке на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Испания. Лига 1. 15-й тур
30 дек, 23:30. Jose Zorrilla (Вальядолид)
Вальядолид
Реал

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение «Реалу». На победу мадридцев можно поставить с коэффициентом 1.49, что приблизительно 67% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.80 (20%), успех «Вальядолида» идет за 6.80 (13%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат выплата составит 4800, а чистая прибыль — 3800 рублей.

Вариант «хозяева не проиграют» доступен за 2.75. Также можете подстраховать их с помощью форы: Ф1(+1.5) оценена в 1.66.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.54, ТМ 2.5 — за 2.60.

На то, что обе команды отличатся в предстоящем матче, котировка — 1.68. Условие «обе забьют — нет» предложено за 2.20.

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Эксперты считают, что в игре должен блеснуть Карим Бензема, на его гол коэффициент — 1.65.

Наиболее вероятный точный счет — 2:1 в пользу «Реала» за 7.90.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Вальядолид
ФК Реал
0
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«Динамо» Минск — «Спартак»: где смотреть матч КХЛ 30 декабря 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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