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«Аталанта» — «Лейпциг»: прогноз на матч Лиги Европы 14 апреля 2022 года

Прогноз на матч Лиги Европы «Аталанта» — «Лейпциг» 14 апреля 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Вилли Орбан и Доменико Тедеско.
Фото Global Look Press

14 апреля в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы сыграют «Аталанта» и «Лейпциг». Встреча начнется в 19.45 мск на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия», трансляцию покажут телеканалы matchtv.ru и «Матч! Футбол 2». Первая игра завершилась со счетом 1:1.

Лига Европы. 1/4 финала
14 апр, 19:45. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
РБ Лейпциг

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не видят очевидного фаворита в игре, шансы у команд практически равные. На победу «Аталанты» можно поставить с коэффициентом 2.65 (38%), успех коллектива Доменико Тедеско оценивается котировкой 2.70 (37%), а ничью можно взять за 3.50 (25%).

При ставке 1000 рублей на победу «Лейпцига» в случае успешного исхода выплата составит 2700 рублей.

Наиболее вероятная и одновременно выгодная ставка на тотал в игре — больше 3.5 мяча, взять ее можно за 2.80. Коэффициент на обратный исход — 1.44. Чуть менее вероятен тотал больше четырех мячей, поставить на такой результат можно за 4.20. Котировка на тотал меньше четырех голов — 1.23.

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Считаете, что «Аталанта» лично забьет два и больше мячей? Аналитики не слишком уверены в такой результативности команды из Бергамо, поэтому оценили исход в 3.80. Индивидуальный тотал меньше двух мячей можно взять за 1.27.

«Лейпциг» имеет неплохие шансы забить больше 1.5 мяча на выезде, котировка на событие — 2.15. На обратный исход — 1.70. А вот забить больше 2.5 мяча команде Доменико Тедеско вряд ли будет под силу, этот исход оценивается коэффициентом 4.80.

В игре обе команды скорее забьют, чем нет, — аналитики определили эти события котировками 1.62 (да) против 2.30 (нет).

Также они считают наиболее вероятным результатом встречи ничью 1:1 за 6.80.

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 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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30 тур
15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
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Зенит

 6
И К Ж
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 13 1 4
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