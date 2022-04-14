14 апреля в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы сыграют «Аталанта» и «Лейпциг». Встреча начнется в 19.45 мск на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия», трансляцию покажут телеканалы matchtv.ru и «Матч! Футбол 2». Первая игра завершилась со счетом 1:1.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не видят очевидного фаворита в игре, шансы у команд практически равные. На победу «Аталанты» можно поставить с коэффициентом 2.65 (38%), успех коллектива Доменико Тедеско оценивается котировкой 2.70 (37%), а ничью можно взять за 3.50 (25%).

При ставке 1000 рублей на победу «Лейпцига» в случае успешного исхода выплата составит 2700 рублей.

Наиболее вероятная и одновременно выгодная ставка на тотал в игре — больше 3.5 мяча, взять ее можно за 2.80. Коэффициент на обратный исход — 1.44. Чуть менее вероятен тотал больше четырех мячей, поставить на такой результат можно за 4.20. Котировка на тотал меньше четырех голов — 1.23.

Считаете, что «Аталанта» лично забьет два и больше мячей? Аналитики не слишком уверены в такой результативности команды из Бергамо, поэтому оценили исход в 3.80. Индивидуальный тотал меньше двух мячей можно взять за 1.27.

«Лейпциг» имеет неплохие шансы забить больше 1.5 мяча на выезде, котировка на событие — 2.15. На обратный исход — 1.70. А вот забить больше 2.5 мяча команде Доменико Тедеско вряд ли будет под силу, этот исход оценивается коэффициентом 4.80.

В игре обе команды скорее забьют, чем нет, — аналитики определили эти события котировками 1.62 (да) против 2.30 (нет).

Также они считают наиболее вероятным результатом встречи ничью 1:1 за 6.80.