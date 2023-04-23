В центральном матче 30-го тура ла лиги сойдутся первая и третья команды чемпионата — «Барселона» и мадридский «Атлетико» . Игра пройдет 23 апреля на стадионе «Спотифай Камп Ноу», арбитр Хосе Санчес Мартинес даст стартовый свисток в 17.15 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Букмекеры отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу сине-гранатовых можно с коэффициентом 2.00, что составляет около 50% вероятности. Успех «индейцев» доступен с котировкой 4.06 (23%) — это наименее ожидаемый результат встречи. Ничья идет за 3.47 (27%).

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«Блауграна» идет на серии из двух побед над «Атлетико», но мадридцы все равно остаются неудобным соперником для лидера ла лиги. До двух последних успехов «Барса» не могла обыграть команду Диего Симеоне на протяжении пяти матчей во всех турнирах. Поставить на непоражение гостей можно за 1.86.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 6.40;

• выигрыш «Барселоны» 1:0 — за 6.61;

• 0:0 — за 7.10.

Аналитики сомневаются, что встреча получится результативной. Тотал больше 2.5 гола доступен за 2.19, ТМ 2.5 — за 1.73.

Прогноз и ставка на матч ла лиги «Барселона» — «Атлетико»

Команда Хави подошла к игре не в лучшем состоянии: не может победить и даже забить на протяжении трех матчей (поражение от «Реала» в Кубке и две нулевые ничьи в примере). Причем в чемпионате «Барселоне» противостояли соперники сильно ниже классом, «Хетафе» и «Жирона», но каталонцы не вскрыли даже их. «Атлетико» же, наоборот, на подъеме: мадридцы не проигрывали в ла лиге с 8 января — тогда уступили как раз «Барсе» (0:1). С тех пор «индейцы» выдали серию из 13 поединков без поражений, в которых оформили 10 побед.

Рекомендуемая ставка: «Атлетико» не проиграет за 1.86.