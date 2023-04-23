«Барселона» — «Атлетико»: прогноз на матч ла лиги 23 апреля 2023 года
Букмекеры отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу сине-гранатовых можно с коэффициентом 2.00, что составляет около 50% вероятности. Успех «индейцев» доступен с котировкой 4.06 (23%) — это наименее ожидаемый результат встречи. Ничья идет за 3.47 (27%).
Ждете, что фаворит заберет три очка? Ставка в 1000 рублей на каталонцев при благоприятном исходе удвоится.
«Блауграна» идет на серии из двух побед над «Атлетико», но мадридцы все равно остаются неудобным соперником для лидера ла лиги. До двух последних успехов «Барса» не могла обыграть команду Диего Симеоне на протяжении пяти матчей во всех турнирах. Поставить на непоражение гостей можно за 1.86.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка выглядят следующим образом:
• ничья 1:1 идет за 6.40;
• выигрыш «Барселоны» 1:0 — за 6.61;
• 0:0 — за 7.10.
Аналитики сомневаются, что встреча получится результативной. Тотал больше 2.5 гола доступен за 2.19, ТМ 2.5 — за 1.73.
Прогноз и ставка на матч ла лиги «Барселона» — «Атлетико»
Команда Хави подошла к игре не в лучшем состоянии: не может победить и даже забить на протяжении трех матчей (поражение от «Реала» в Кубке и две нулевые ничьи в примере). Причем в чемпионате «Барселоне» противостояли соперники сильно ниже классом, «Хетафе» и «Жирона», но каталонцы не вскрыли даже их. «Атлетико» же, наоборот, на подъеме: мадридцы не проигрывали в ла лиге с 8 января — тогда уступили как раз «Барсе» (0:1). С тех пор «индейцы» выдали серию из 13 поединков без поражений, в которых оформили 10 побед.
Рекомендуемая ставка: «Атлетико» не проиграет за 1.86.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|18
|4
|2
|60-12
|58
|
2
|Ростов
|23
|13
|7
|3
|40-30
|46
|
3
|Спартак
|23
|13
|6
|4
|50-28
|45
|
4
|ЦСКА
|23
|13
|5
|5
|42-21
|44
|
5
|Динамо
|24
|11
|6
|7
|43-33
|39
|
6
|Краснодар
|23
|11
|5
|7
|49-36
|38
|
7
|Ахмат
|23
|11
|4
|8
|34-30
|37
|
8
|Оренбург
|24
|11
|3
|10
|47-48
|36
|
9
|Сочи
|23
|9
|4
|10
|32-43
|31
|
10
|Локомотив
|23
|8
|4
|11
|36-40
|28
|
11
|Урал
|23
|7
|4
|12
|25-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|23
|6
|7
|10
|23-33
|25
|
13
|Пари НН
|23
|5
|4
|14
|25-47
|19
|
14
|Факел
|24
|2
|12
|10
|29-45
|18
|
15
|Химки
|24
|4
|5
|15
|23-52
|17
|
16
|Торпедо
|24
|3
|4
|17
|18-41
|13
|22.04
|14:00
|
Химки – Торпедо
|4 : 2
|22.04
|16:30
|
Факел – Оренбург
|1 : 3
|22.04
|19:00
|
Зенит – Динамо
|3 : 1
|23.04
|12:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|23.04
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|23.04
|16:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
|23.04
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|24.04
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|18
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|13
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|21
|1
|4