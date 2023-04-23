Прогнозы на спорт
Новости
Игры
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 08:15

«Барселона» — «Атлетико»: прогноз на матч ла лиги 23 апреля 2023 года

Прогноз на матч ла лиги «Барселона» — «Атлетико» 23 апреля 2023 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Роберт Левандовски, «Барселона».
Фото Global Look Press
В центральном матче 30-го тура ла лиги сойдутся первая и третья команды чемпионата — «Барселона» и мадридский «Атлетико». Игра пройдет 23 апреля на стадионе «Спотифай Камп Ноу», арбитр Хосе Санчес Мартинес даст стартовый свисток в 17.15 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Испания. Ла Лига. 30-й тур
23 апр, 17:15. Camp Nou (Барселона)
Барселона
Атлетико

Букмекеры отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу сине-гранатовых можно с коэффициентом 2.00, что составляет около 50% вероятности. Успех «индейцев» доступен с котировкой 4.06 (23%) — это наименее ожидаемый результат встречи. Ничья идет за 3.47 (27%).

Ждете, что фаворит заберет три очка? Ставка в 1000 рублей на каталонцев при благоприятном исходе удвоится.

«Блауграна» идет на серии из двух побед над «Атлетико», но мадридцы все равно остаются неудобным соперником для лидера ла лиги. До двух последних успехов «Барса» не могла обыграть команду Диего Симеоне на протяжении пяти матчей во всех турнирах. Поставить на непоражение гостей можно за 1.86.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 6.40;

• выигрыш «Барселоны» 1:0 — за 6.61;

• 0:0 — за 7.10.

Аналитики сомневаются, что встреча получится результативной. Тотал больше 2.5 гола доступен за 2.19, ТМ 2.5 — за 1.73.

Федерико Гатти (&laquo;Ювентус&raquo;). «Ювентус» — «Наполи»: «Старая синьора» добьет ослабших Осимхена и Хвичу

Прогноз и ставка на матч ла лиги «Барселона» — «Атлетико»

Команда Хави подошла к игре не в лучшем состоянии: не может победить и даже забить на протяжении трех матчей (поражение от «Реала» в Кубке и две нулевые ничьи в примере). Причем в чемпионате «Барселоне» противостояли соперники сильно ниже классом, «Хетафе» и «Жирона», но каталонцы не вскрыли даже их. «Атлетико» же, наоборот, на подъеме: мадридцы не проигрывали в ла лиге с 8 января — тогда уступили как раз «Барсе» (0:1). С тех пор «индейцы» выдали серию из 13 поединков без поражений, в которых оформили 10 побед.

Рекомендуемая ставка: «Атлетико» не проиграет за 1.86.

1
0
Читайте также
ФК «Зенит» обыграл «Динамо» в матче 24-го тура РПЛ
Пригожин сообщил о бунтах среди бойцов ВСУ в Часовом Яре и Константиновке
От чистого листа: типографии нашли замену бумаге из Европы в Китае и Турции
Рогов сообщил о скоплении техники ВСУ на заводах в Запорожской области
Популярное видео
Гатиятулина не уволили из «Трактора»
«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Бостон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Айлендерс» — «Каролина»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Кошмар в юниорском хоккее
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Виннипег»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Капризова удалили до конца матча за драку
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Миннесота»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Айлендерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Авангард» может остаться без звезд
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Виннипег»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Куда идти Никите Гусеву?
«Даллас» — «Миннесота»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Боруссия» — «Айнтрахт»: где смотреть матч бундеслиги 22 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.04 14:00
Химки – Торпедо
 4 : 2
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 1 : 3
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 3 : 1
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 18
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 21 1 4
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости