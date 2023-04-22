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Сегодня, 16:15

«Боруссия» — «Айнтрахт»: где смотреть матч бундеслиги 22 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча бундеслиги «Боруссия» — «Айнтрахт» 22 апреля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Джуд Беллингем («Боруссия Дортмунд»).
Фото Global Look Press

22 апреля в 29-м туре бундеслиги «Боруссия» примет «Айнтрахт». Встреча на стадионе «Сигнал Идуна Парк» стартует в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 3» с 19.25 мск.

Германия. Бундеслига 1. 29-й тур
22 апр, 19:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
Айнтрахт Ф

«Боруссия» — фаворит игры, по версии аналитиков. На триумф «шмелей» доступен коэффициент 1.60, что соответствует 60% вероятности итога. Ничья предложена за 4.50 (21%), успех «орлов» — за 4.90 (19%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход принесет доход в 4500 рублей в случае благоприятного результата.

«Айнтрахт» уступил «шмелям» в трех матчах подряд. Верите, что команда Оливера Гласнера на этот раз не проиграет? На Х2 можно поставить за 2.35.

В 13 из 16 прошедших встреч команды пробили «верх» по голам. На тотал больше 2.5 результативных ударов дана котировка 1.53, ТМ 2.5 идет за 2.50.

При родных болельщиках дортмундцы победили в восьми играх подряд — причем каждый раз «шмели» забивали два мяча и больше. ИТБ 1.5 для «шмелей» оценен в 1.60.

Малком (&laquo;Зенит&raquo;). «Зенит» — «Динамо»: Малком и Сантос отомстят Смолову и Захаряну за поражение в Кубке России

Наиболее вероятный автор гола — Юссуфа Мукоко из «Боруссии». На его точный выстрел можно поставить за 2.34.

«Боруссия» и «Айнтрахт» огорчали друг друга 13 раз за 16 поединков. Очередной обмен забитыми мячами доступен по 1.60, обратный рынок — по 2.35.

Самый вероятный счет — 2:1 в пользу хозяев. На него заявлен коэффициент 8.50.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Боруссия (Дортмунд)
0
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«Зенит» — «Динамо»: где смотреть матч РПЛ 22 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.04 14:00
Химки – Торпедо
 4 : 2
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 21 1 4
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