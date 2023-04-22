«Боруссия» — «Айнтрахт»: где смотреть матч бундеслиги 22 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире
22 апреля в 29-м туре бундеслиги «Боруссия» примет «Айнтрахт». Встреча на стадионе «Сигнал Идуна Парк» стартует в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 3» с 19.25 мск.
«Боруссия» — фаворит игры, по версии аналитиков. На триумф «шмелей» доступен коэффициент 1.60, что соответствует 60% вероятности итога. Ничья предложена за 4.50 (21%), успех «орлов» — за 4.90 (19%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход принесет доход в 4500 рублей в случае благоприятного результата.
«Айнтрахт» уступил «шмелям» в трех матчах подряд. Верите, что команда Оливера Гласнера на этот раз не проиграет? На Х2 можно поставить за 2.35.
В 13 из 16 прошедших встреч команды пробили «верх» по голам. На тотал больше 2.5 результативных ударов дана котировка 1.53, ТМ 2.5 идет за 2.50.
При родных болельщиках дортмундцы победили в восьми играх подряд — причем каждый раз «шмели» забивали два мяча и больше. ИТБ 1.5 для «шмелей» оценен в 1.60.
Наиболее вероятный автор гола — Юссуфа Мукоко из «Боруссии». На его точный выстрел можно поставить за 2.34.
«Боруссия» и «Айнтрахт» огорчали друг друга 13 раз за 16 поединков. Очередной обмен забитыми мячами доступен по 1.60, обратный рынок — по 2.35.
Самый вероятный счет — 2:1 в пользу хозяев. На него заявлен коэффициент 8.50.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|17
|4
|2
|57-11
|55
|
2
|Ростов
|23
|13
|7
|3
|40-30
|46
|
3
|Спартак
|23
|13
|6
|4
|50-28
|45
|
4
|ЦСКА
|23
|13
|5
|5
|42-21
|44
|
5
|Динамо
|23
|11
|6
|6
|42-30
|39
|
6
|Краснодар
|23
|11
|5
|7
|49-36
|38
|
7
|Ахмат
|23
|11
|4
|8
|34-30
|37
|
8
|Оренбург
|23
|10
|3
|10
|44-47
|33
|
9
|Сочи
|23
|9
|4
|10
|32-43
|31
|
10
|Локомотив
|23
|8
|4
|11
|36-40
|28
|
11
|Урал
|23
|7
|4
|12
|25-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|23
|6
|7
|10
|23-33
|25
|
13
|Пари НН
|23
|5
|4
|14
|25-47
|19
|
14
|Факел
|23
|2
|12
|9
|28-42
|18
|
15
|Химки
|24
|4
|5
|15
|23-52
|17
|
16
|Торпедо
|24
|3
|4
|17
|18-41
|13
|22.04
|14:00
|
Химки – Торпедо
|4 : 2
|22.04
|16:30
|
Факел – Оренбург
|- : -
|22.04
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|23.04
|12:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|23.04
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|23.04
|16:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
|23.04
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|24.04
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|13
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|21
|1
|4