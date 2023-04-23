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ЦСКА — «Локомотив»: прогноз на матч РПЛ 23 апреля 2023 года

Прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Локомотив» 23 апреля 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Иван Обляков (ЦСКА).
Фото Global Look Press

23 апреля в 24-м туре РПЛ ЦСКА на «ВЭБ Арене» примет «Локомотив». Главный арбитр поединка Сергей Карасев даст стартовый свисток в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» с 19.15 мск.

Россия. Премьер-лига. 24-й тур
23 апр, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Локомотив

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех красно-синих можно с коэффициентом 1.87, это около 51% вероятности. Выигрыш железнодорожников предложен с котировкой 4.18 (23%). Ничья доступна за 3.83 (26%).

Ставка в 1000 рублей на триумф гостей в случае удачного исхода принесет 4180 рублей.

Встреча первого круга на «РЖД Арене» завершилась минимальной победой ЦСКА (1:0). А до этого команды пробивали «верх» по голам трижды подряд. Тотал больше двух мячей идет за 1.36, ТМ 2.5 — за 3.22.

Средняя результативность армейцев в последних пяти играх — 1.80 гола за 90 минут, «Локомотив» на этом же отрезке оформил 2.60 мяча. Вариант «обе забьют» доступен за 1.71, обратный рынок — за 2.13.

Три самых вероятных результата поединка, по версии аналитиков, выглядят следующим образом:

  • 1:1 — за 6.60;

  • 2:1 и 1:0 в пользу ЦСКА — за 7.75 и 8.25 соответственно.

Дзюба, Глушенков и&nbsp;Куликов на&nbsp;тренировке. «Локомотив» весной восхитителен в РПЛ. Дзюба, Глушенков и Пиняев готовы потрепать ЦСКА даже на выезде

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Локомотив»

Владимир Федотов и компания на отличном ходу: не проигрывают уже восемь матчей кряду. Успешная серия вместила в себя домашнюю победу над лидером чемпионата «Зенитом» (1:0) и пару разгромов команд попроще — «Крыльев Советов» (4:0) и «Химок» (3:0). На отрезок с 12 марта у армейцев пришлось только две ничьи — обе в Кубке России и обе на выезде.

Если брать игры только на «ВЭБ Арене», то в последний раз армейцы уступали здесь еще в прошлом году — «Пари НН» (0:1) в 16-м туре РПЛ, который состоялся 5 ноября.

«Локомотив» провалил осеннюю часть чемпионата, но с наступлением весны преобразился: 5 побед с разницей 15:4 и лишь одно поражение в 2023-м — от «Зенита» с минимальной разницей (1:2). В построения Михаила Галактионова отлично вписался Артем Дзюба: в шести матчах премьер-лиги форвард оформил уже шесть голов и ассист.

Обе команды в последних играх много забивают и крайне редко проигрывают. Все указывает на то, что поединок на «ВЭБ Арене» получится результативным.

Рекомендуемая ставка: «Обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.96.

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ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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«Барселона» — «Атлетико»: прогноз на матч ла лиги 23 апреля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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30 тур
22.04 14:00
Химки – Торпедо
 4 : 2
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 1 : 3
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 3 : 1
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 18
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
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Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 21 1 4
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