ЦСКА — «Локомотив»: прогноз на матч РПЛ 23 апреля 2023 года
23 апреля в 24-м туре РПЛ ЦСКА на «ВЭБ Арене» примет «Локомотив». Главный арбитр поединка Сергей Карасев даст стартовый свисток в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» с 19.15 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех красно-синих можно с коэффициентом 1.87, это около 51% вероятности. Выигрыш железнодорожников предложен с котировкой 4.18 (23%). Ничья доступна за 3.83 (26%).
Ставка в 1000 рублей на триумф гостей в случае удачного исхода принесет 4180 рублей.
Встреча первого круга на «РЖД Арене» завершилась минимальной победой ЦСКА (1:0). А до этого команды пробивали «верх» по голам трижды подряд. Тотал больше двух мячей идет за 1.36, ТМ 2.5 — за 3.22.
Средняя результативность армейцев в последних пяти играх — 1.80 гола за 90 минут, «Локомотив» на этом же отрезке оформил 2.60 мяча. Вариант «обе забьют» доступен за 1.71, обратный рынок — за 2.13.
Три самых вероятных результата поединка, по версии аналитиков, выглядят следующим образом:
Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Локомотив»
Владимир Федотов и компания на отличном ходу: не проигрывают уже восемь матчей кряду. Успешная серия вместила в себя домашнюю победу над лидером чемпионата «Зенитом» (1:0) и пару разгромов команд попроще — «Крыльев Советов» (4:0) и «Химок» (3:0). На отрезок с 12 марта у армейцев пришлось только две ничьи — обе в Кубке России и обе на выезде.
Если брать игры только на «ВЭБ Арене», то в последний раз армейцы уступали здесь еще в прошлом году — «Пари НН» (0:1) в 16-м туре РПЛ, который состоялся 5 ноября.
«Локомотив» провалил осеннюю часть чемпионата, но с наступлением весны преобразился: 5 побед с разницей 15:4 и лишь одно поражение в 2023-м — от «Зенита» с минимальной разницей (1:2). В построения Михаила Галактионова отлично вписался Артем Дзюба: в шести матчах премьер-лиги форвард оформил уже шесть голов и ассист.
Обе команды в последних играх много забивают и крайне редко проигрывают. Все указывает на то, что поединок на «ВЭБ Арене» получится результативным.
Рекомендуемая ставка: «Обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.96.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|18
|4
|2
|60-12
|58
|
2
|Ростов
|23
|13
|7
|3
|40-30
|46
|
3
|Спартак
|23
|13
|6
|4
|50-28
|45
|
4
|ЦСКА
|23
|13
|5
|5
|42-21
|44
|
5
|Динамо
|24
|11
|6
|7
|43-33
|39
|
6
|Краснодар
|23
|11
|5
|7
|49-36
|38
|
7
|Ахмат
|23
|11
|4
|8
|34-30
|37
|
8
|Оренбург
|24
|11
|3
|10
|47-48
|36
|
9
|Сочи
|23
|9
|4
|10
|32-43
|31
|
10
|Локомотив
|23
|8
|4
|11
|36-40
|28
|
11
|Урал
|23
|7
|4
|12
|25-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|23
|6
|7
|10
|23-33
|25
|
13
|Пари НН
|23
|5
|4
|14
|25-47
|19
|
14
|Факел
|24
|2
|12
|10
|29-45
|18
|
15
|Химки
|24
|4
|5
|15
|23-52
|17
|
16
|Торпедо
|24
|3
|4
|17
|18-41
|13
|22.04
|14:00
|
Химки – Торпедо
|4 : 2
|22.04
|16:30
|
Факел – Оренбург
|1 : 3
|22.04
|19:00
|
Зенит – Динамо
|3 : 1
|23.04
|12:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|23.04
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|23.04
|16:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
|23.04
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|24.04
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|18
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|13
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|21
|1
|4