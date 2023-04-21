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«Ювентус» — «Наполи»: «Старая синьора» добьет ослабших Осимхена и Хвичу

Прогноз и ставка на матч серии А «Ювентус» — «Наполи» 23 апреля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Федерико Гатти («Ювентус»).
Фото Global Look Press
Туринцы не проиграли неаполитанцам восемь из десяти домашних встреч.

23 апреля «Ювентус» примет «Наполи» в 31-м туре чемпионата Италии. Команды рассудит арбитр Микаэль Фаббри. Встреча на «Альянц Стэдиум» начнется в 21.45 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» стартует в 21.35 мск.

Италия. Серия А. 31-й тур
23 апр, 21:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Наполи

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Ювентус» — «Наполи» 23 апреля 2023 года

Букмекеры назвали фаворитами гостей. На триумф неаполитанцев предложен коэффициент 2.63, что соответствует 37% вероятности исхода. Ничья оценена в 3.18 (30%), успех «Милана» — в 2.93 (33%).

Команды огорчали друг друга в четырех последних поединках кряду. На очередной обмен голами доступна котировка 1.92, обратный рынок идет за 1.89.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.26, ТМ 2.5 — в 1.69.

Самый вероятный автор забитого гола — Виктор Осимхен, оформивший за «Наполи» 21 мяч в этом сезоне серии А. На результативный выстрел нигерийского форварда предложено поставить за 2.60.

Самый вероятный исход встречи — 1:1. Поставить на результативную ничью можно за 5.80.

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«Ювентус» — «Наполи»: прогноз и анализ матча 31-го тура серии А 23 апреля 2023 года

В прошлом туре «Юве» проиграл «Сассуоло» (0:1) в гостях. Для команды Макса Аллегри это поражение стало вторым подряд в серии А: до этого она уступила «Лацио» (1:2). Лучший бомбардир «бьянконери» Адриен Рабьо (восемь голов в чемпионате) забил в ворота римлян — это был его первый мяч с середины марта.

После двух поражений туринцы висели на восьмом месте в девяти баллах от зоны Лиги чемпионов. Но «Юве» вернули (пока временно) 15 очков, и он телепортировался на третью строчку. Сейчас «Старая синьора» отстает от «Лацио» на два пункта. У черно-белых четвертая атака в лиге (47 забитых) и третья оборона (25 пропущенных). Голы от «Сассуоло» и «Лацио» — редкость: «Ювентус» не пропустил в 17 из 30 матчей текущего чемпионата.

В Лиге Европы «Ювентус» спокойно задушил «Спортинг» (1:0, 1:1). Туринцы вышли в полуфинал и сыграют против «Севильи».

История поединков с «Наполи» говорит не в пользу «Старой синьоры». Команда Лучано Спаллетти не уступила в шести из восьми последних встреч. В последних пяти играх у «адзурри» три победы, а у туринцев — одна. Впрочем, дома «Юве» действует более уверенно и не проиграл восемь из 10 поединков с «Наполи». Но Аллегри и его игрокам есть за что мстить: в первом круге неаполитанцы разнесли «Ювентус» со счетом 5:1.

«Наполи» тоже потерял очки в прошлом туре — сыграл по нулям с «Вероной» дома. Эта ничья стала для «партенопейцев» первой в серии А с августа прошлого года. Но в остальном у команды Спаллетти все супер. Она лидирует в таблице с отрывом в 14 очков от ближайшего преследователя. В 15 матчах сезона неаполитанцы не пропустили, а в 22 забили больше двух мячей. Неудивительно, что благодаря этому «адзурри» показывают лучшие в Италии цифры в атаке — на их счету 66 забитых мячей.

Но несколько дней назад «Наполи» пережил крупнейшее потрясение в сезоне: проиграл в четвертьфинале «Милану» (0:1, 1:1) и вылетел из Лиги чемпионов. Хвича Кварацхелия не реализовал 11-метровый удар. А до этого голубые крупно уступили «россонери» в рамках серии А (0:4).

Потеря очков и вылет из ЛЧ связаны с травмой Виктора Осимхена, который не играл с 28 марта по 15 апреля — за это время «адзурри» и потерпели болезненные поражения. Но сейчас лучший бомбардир Италии (21 мяч) выздоровел и рвется в бой. Чего не скажешь о четверке одноклубников Виктора: Мариу Руй, Джованни Симеоне, Маттео Политано и Амир Ррахмани свалились в лазарет.

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Прогноз и ставка на матч «Ювентус» — «Наполи»

«Ювентус» по-королевски играет дома в этом сезоне серии А. Команда Массимилиано Аллегри взяла на «Альянц Стэдиум» 11 встреч из 15 при одном поражении. При этом туринцы пропустили всего 12 мячей — меньше только у «Наполи» и «Ромы» (по девять). А еще «Старая синьора» не уступила «Наполи» в восьми из 10 последних встреч при своих болельщиках.

Неаполитанцы, наоборот, сдали в последнее время. Парни Спаллетти в последних пяти играх в среднем забивали всего 0.6 мяча. А в четырех поединках из пяти не победили. Спад в игровой форме и проблемы с травмами говорят против «Наполи». Но не стоит забывать, что выздоровел Осимхен. Кроме того, «партенопейцы» — лучшие в Италии по выездным встречам. У парней Спалетти лишь одно поражение в 15 поединках, 13 побед, и только восемь пропущенных мячей — зацепиться за ничью они могут даже в самый плохой день. Поэтому лучше удержаться от ставки на чистый триумф «Юве» и слегка подстраховаться.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТБ 1.5 за 2.04.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
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Факел – Оренбург
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Зенит – Динамо
 - : -
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Урал – Ростов
 - : -
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Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
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