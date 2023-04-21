«Ювентус» — «Наполи»: «Старая синьора» добьет ослабших Осимхена и Хвичу
23 апреля «Ювентус» примет «Наполи» в 31-м туре чемпионата Италии. Команды рассудит арбитр Микаэль Фаббри. Встреча на «Альянц Стэдиум» начнется в 21.45 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» стартует в 21.35 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Ювентус» — «Наполи» 23 апреля 2023 года
Букмекеры назвали фаворитами гостей. На триумф неаполитанцев предложен коэффициент 2.63, что соответствует 37% вероятности исхода. Ничья оценена в 3.18 (30%), успех «Милана» — в 2.93 (33%).
Команды огорчали друг друга в четырех последних поединках кряду. На очередной обмен голами доступна котировка 1.92, обратный рынок идет за 1.89.
Тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.26, ТМ 2.5 — в 1.69.
Самый вероятный автор забитого гола — Виктор Осимхен, оформивший за «Наполи» 21 мяч в этом сезоне серии А. На результативный выстрел нигерийского форварда предложено поставить за 2.60.
Самый вероятный исход встречи — 1:1. Поставить на результативную ничью можно за 5.80.
«Ювентус» — «Наполи»: прогноз и анализ матча 31-го тура серии А 23 апреля 2023 года
В прошлом туре «Юве» проиграл «Сассуоло» (0:1) в гостях. Для команды Макса Аллегри это поражение стало вторым подряд в серии А: до этого она уступила «Лацио» (1:2). Лучший бомбардир «бьянконери» Адриен Рабьо (восемь голов в чемпионате) забил в ворота римлян — это был его первый мяч с середины марта.
После двух поражений туринцы висели на восьмом месте в девяти баллах от зоны Лиги чемпионов. Но «Юве» вернули (пока временно) 15 очков, и он телепортировался на третью строчку. Сейчас «Старая синьора» отстает от «Лацио» на два пункта. У черно-белых четвертая атака в лиге (47 забитых) и третья оборона (25 пропущенных). Голы от «Сассуоло» и «Лацио» — редкость: «Ювентус» не пропустил в 17 из 30 матчей текущего чемпионата.
В Лиге Европы «Ювентус» спокойно задушил «Спортинг» (1:0, 1:1). Туринцы вышли в полуфинал и сыграют против «Севильи».
История поединков с «Наполи» говорит не в пользу «Старой синьоры». Команда Лучано Спаллетти не уступила в шести из восьми последних встреч. В последних пяти играх у «адзурри» три победы, а у туринцев — одна. Впрочем, дома «Юве» действует более уверенно и не проиграл восемь из 10 поединков с «Наполи». Но Аллегри и его игрокам есть за что мстить: в первом круге неаполитанцы разнесли «Ювентус» со счетом 5:1.
«Наполи» тоже потерял очки в прошлом туре — сыграл по нулям с «Вероной» дома. Эта ничья стала для «партенопейцев» первой в серии А с августа прошлого года. Но в остальном у команды Спаллетти все супер. Она лидирует в таблице с отрывом в 14 очков от ближайшего преследователя. В 15 матчах сезона неаполитанцы не пропустили, а в 22 забили больше двух мячей. Неудивительно, что благодаря этому «адзурри» показывают лучшие в Италии цифры в атаке — на их счету 66 забитых мячей.
Но несколько дней назад «Наполи» пережил крупнейшее потрясение в сезоне: проиграл в четвертьфинале «Милану» (0:1, 1:1) и вылетел из Лиги чемпионов. Хвича Кварацхелия не реализовал 11-метровый удар. А до этого голубые крупно уступили «россонери» в рамках серии А (0:4).
Потеря очков и вылет из ЛЧ связаны с травмой Виктора Осимхена, который не играл с 28 марта по 15 апреля — за это время «адзурри» и потерпели болезненные поражения. Но сейчас лучший бомбардир Италии (21 мяч) выздоровел и рвется в бой. Чего не скажешь о четверке одноклубников Виктора: Мариу Руй, Джованни Симеоне, Маттео Политано и Амир Ррахмани свалились в лазарет.
Прогноз и ставка на матч «Ювентус» — «Наполи»
«Ювентус» по-королевски играет дома в этом сезоне серии А. Команда Массимилиано Аллегри взяла на «Альянц Стэдиум» 11 встреч из 15 при одном поражении. При этом туринцы пропустили всего 12 мячей — меньше только у «Наполи» и «Ромы» (по девять). А еще «Старая синьора» не уступила «Наполи» в восьми из 10 последних встреч при своих болельщиках.
Неаполитанцы, наоборот, сдали в последнее время. Парни Спаллетти в последних пяти играх в среднем забивали всего 0.6 мяча. А в четырех поединках из пяти не победили. Спад в игровой форме и проблемы с травмами говорят против «Наполи». Но не стоит забывать, что выздоровел Осимхен. Кроме того, «партенопейцы» — лучшие в Италии по выездным встречам. У парней Спалетти лишь одно поражение в 15 поединках, 13 побед, и только восемь пропущенных мячей — зацепиться за ничью они могут даже в самый плохой день. Поэтому лучше удержаться от ставки на чистый триумф «Юве» и слегка подстраховаться.
Рекомендуемая ставка: 1Х и ТБ 1.5 за 2.04.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|17
|4
|2
|57-11
|55
|
2
|Ростов
|23
|13
|7
|3
|40-30
|46
|
3
|Спартак
|23
|13
|6
|4
|50-28
|45
|
4
|ЦСКА
|23
|13
|5
|5
|42-21
|44
|
5
|Динамо
|23
|11
|6
|6
|42-30
|39
|
6
|Краснодар
|23
|11
|5
|7
|49-36
|38
|
7
|Ахмат
|23
|11
|4
|8
|34-30
|37
|
8
|Оренбург
|23
|10
|3
|10
|44-47
|33
|
9
|Сочи
|23
|9
|4
|10
|32-43
|31
|
10
|Локомотив
|23
|8
|4
|11
|36-40
|28
|
11
|Урал
|23
|7
|4
|12
|25-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|23
|6
|7
|10
|23-33
|25
|
13
|Пари НН
|23
|5
|4
|14
|25-47
|19
|
14
|Факел
|23
|2
|12
|9
|28-42
|18
|
15
|Химки
|23
|3
|5
|15
|19-50
|14
|
16
|Торпедо
|23
|3
|4
|16
|16-37
|13
|22.04
|14:00
|
Химки – Торпедо
|- : -
|22.04
|16:30
|
Факел – Оренбург
|- : -
|22.04
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|23.04
|12:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|23.04
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|23.04
|16:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
|23.04
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|24.04
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|13
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|21
|1
|4