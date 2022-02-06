6 февраля в 22-м туре чемпионата Испании между собой сыграют «Барселона» и «Атлетико». Встреча пройдет в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и начнется в 18.00. Покажет игру сервис Okko.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдают в этом матче предпочтение «Барселоне». На ее успех можно поставить с котировкой 2.40 — это примерно 45% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.30 (26%), а победа «Атлетико» есть в линии за 3.20 (29%).

Ф1(-1) идет за 3.60, а Ф2(+1) за 1.29.

При ставке в 1 000 рублей на победу «Атлетико» потенциальная выплата составит 3 300 рублей.

Ставку «Атлетико» не проиграет" можно взять за 1.91.

Шансы «Атлетико» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 7.90.

Уверены, что «Барселона» сумеет отличиться больше двух раз в матче? ИТБ1 (2.5) доступен за 5.20.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:1. На него можно поставить за 6.20.

· ТМ 0.5 — 11.0;

· обе забьют: нет — 1.94;

· точный счет: 3:1 — 18.0.