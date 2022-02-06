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Сегодня, 09:15

«Барселона» — «Атлетико»: прогноз и ставки на матч примеры 6 февраля

Прогноз на матч ла лиги «Барселона» — «Атлетико» 6 февраля
Егор Сергеев
Адама Траоре.
Фото AFP

6 февраля в 22-м туре чемпионата Испании между собой сыграют «Барселона» и «Атлетико». Встреча пройдет в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и начнется в 18.00. Покажет игру сервис Okko.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдают в этом матче предпочтение «Барселоне». На ее успех можно поставить с котировкой 2.40 — это примерно 45% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.30 (26%), а победа «Атлетико» есть в линии за 3.20 (29%).

Ф1(-1) идет за 3.60, а Ф2(+1) за 1.29.

При ставке в 1 000 рублей на победу «Атлетико» потенциальная выплата составит 3 300 рублей.

Ставку «Атлетико» не проиграет" можно взять за 1.91.

Шансы «Атлетико» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 7.90.

Уверены, что «Барселона» сумеет отличиться больше двух раз в матче? ИТБ1 (2.5) доступен за 5.20.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:1. На него можно поставить за 6.20.

· ТМ 0.5 — 11.0;

· обе забьют: нет — 1.94;

· точный счет: 3:1 — 18.0.

Испания. Лига 1. 23-й тур
06 февр, 18:15. Camp Nou (Барселона)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

 15 1 0
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Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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