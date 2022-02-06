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Логинов замерз на тренировке, Бе ушел на изоляцию. Чьи нервы окажутся крепче на ОИ?

Прогноз на мужскую индивидуальную гонку биатлона Олимпиада-2022 8 февраля
Егор Сергеев
Александр Логинов (крайний справа).
Фото Reuters
Александр еще не поднимался на олимпийский пьедестал.

8 февраля 2022 года в Чжанцзякоу на Биатлонном стадионе Хуалиньдун пройдет мужская индивидуальная гонка по биатлону. Начало — в 11.30.

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Биатлон на Олимпийских играх

Впервые на зимних Олимпийских играх биатлон появился в 1924 году в Шамони. Начиная с Игр 1960 года в Скво-Вэлли соревнования по этому виду спорта включаются в программу каждых следующих Игр.

В Пекине будут разыграны привычные 11 комплектов наград. Лыжники из состава российской сборной входят в широкий круг фаворитов большинства дисциплин. Мужская индивидуальная гонка не исключение.

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Планы сборной по биатлону

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров поделился задачей-минимум перед стартом Олимпиады 2022 года в Пекине.

«Минимальный успех — две медали, одна должна быть золотой. В любой гонке. Личная медаль, конечно, ценнее, но эстафетная тоже показывает, насколько сейчас команда сильна» — рассказал Майгуров.

Напомним, что на прошлых зимних Олимпийских играх наша сборная осталась вообще без медалей.

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Прошлая победа России

Брала ли Россия олимпийское золото в индивидуальной гонке по биатлону? Да, но очень давно — в 1994 году. Триумфатором был Сергей Тарасов. Немец Франк Люк отстал от нашего спортсмена на 3,4 секунды.

С тех пор Россия дважды брала бронзу:

· Виктор Майгуров в 2002 году;

· Евгений Гараничев в 2014-м.

Претенденты на победу в индивидуальной гонке ОИ-2022

Победитель индивидуальной гонки на прошлой Олимпиаде — Йоханнес Бе. Золото 2018 года стало для норвежца первой олимпийской наградой в карьере.

28-летний спортсмен — главный фаворит на победу в индивидуальной гонке на Олимпиаде 2022 года. Аналитики легальной букмекерской компании БЕТСИТИ оценивают шансы Бе победить коэффициентом 4.50.

Сейчас Йоханнес находится на частичной изоляции по контакту. Впрочем, как сообщается, на его участии в предстоящей гонке это никак не отразится.

Его главный конкурент — партнер по сборной Штурла Легрейд — четырехкратный чемпион мира и восьмикратный победитель этапов Кубка мира. Вероятность его триумфа оценивается котировкой 5.00.

Такой же коэффициент предлагается на успех Кантена Фийона Майе. Француз — двукратный чемпион мира и 11-кратный победитель этапов Кубка мира, лидер индивидуального зачета текущего сезона Кубка мира.

Себастьян Самуэльссон — четвертый претендент на победу в индивидуальной гонке. 24-летний швед — олимпийский чемпион 2018 года в эстафете и серебряный призер ОИ-2018 в гонке преследования, а также призер чемпионатов мира и победитель этапов Кубка мира. Его победа доступна за 10.0.

Тарьей Бе — старший брат чемпиона 2018 года — на прошлой зимней Олимпиаде финишировал 13-м, но в Пекине намерен улучшить результат четырехлетней давности. 33-летний норвежец — олимпийский чемпион 2010 года в эстафете, бронзовый призер эстафеты на ОИ-2014 и серебряный призер Олимпиады-2018 в эстафете, а также 11-кратный чемпион мира. Поставить на его победу можно за 12.0.

Шансы Логинова взять золото в предстоящей гонке оцениваются коэффициентом 14.0. Александр — чемпион мира 2020 года в спринте, серебряный и четырехкратный бронзовый призер ЧМ, четырехкратный победитель чемпионата Европы, двукратный серебряный призер чемпионатов Европы, многократный победитель и призер этапов Кубка мира, а также главная звезда сборной России.

30-летний спортсмен до сих пор не был на олимпийском пьедестале, но всерьез настроен исправить это в Пекине. Шансы Логинова финишировать в тройке оцениваются котировкой 4.50.

Правда, ради этого придется изрядно потрудиться и научиться бороться с местными морозами. Одну из первых тренировок на Олимпиаде Логинов завершил досрочно из-за того, что замерз. Александр сообщил об этом тренерам спустя час упражнений и отправился в раздевалку. Температура на биатлонном стадионе составляла -15 градусов, что в сочетании с сильным ветром ощущалось как -23.

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Кто еще в нашей сборной?

Помимо Логинова, в сборную по биатлону вошли Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов, Карим Халили и Максим Цветков. Александр Поварницын и Антон Бабиков — запасные.

Бабиков был сильно недоволен тем, что остался вне состава сборной. Антон выиграл индивидуальную гонку в конце января на этапе Кубка мира в Антхольце и рассчитывал получить статус основного.

В состав сборной не попали именитые Елисеев и Гараничев. У Матвея проблемы со здоровьем, а 34-летний Евгений проигрывает конкуренцию.

Кроме Логинова, в числе претендентов на победу из нашей сборной аналитики БЕТСИТИ видят Халили и Цветкова. Их шансы на успех оцениваются одинаковым коэффициентом 35.0.

Кого победителем индивидуальной гонки видите вы?

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Прогнозы на спорт
Сборная Норвегии по биатлону
Сборная России по биатлону
Александр Логинов (биатлон)
Карим Халили
Максим Цветков
Эдуард Латыпов
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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