Прогнозы на спорт
Новости
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 11:15

«Ливерпуль» — «Кардифф»: где смотреть матч Кубка Англии 6 февраля 2022 года онлайн

Прямая трансляция матча 1/16 финала Кубка Англии «Ливерпуль» — «Кардифф»
Виталий Пудздрав
Юрген Клопп.
Фото AFP

6 февраля в 1/16 Кубка Англии официальный партнер букмекерской компании БЕТСИТИ «Ливерпуль» сыграет с «Кардиффом». Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 3» в 15.00.

Александр Логинов (крайний справа). Логинов замерз на тренировке, Бе ушел на изоляцию. Чьи нервы окажутся крепче на ОИ?

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что и в этом матче победу одержит «Ливерпуль». На успех команды можно поставить с котировкой 1.10 — это примерно 87% вероятности. Ничью предлагается взять за 9.40 (10%), а победа «Кардиффа» есть в линии за 27.0 (3%).

Ф1(-1) идет за 2.75, а Ф2(+1) — за 1.45.

При ставке в 1 000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 9 400 рублей.

Ставку «Кардифф» не проиграет" можно взять за 7.00.

Пенальти в этом матче можно взять за 2.40. Удаление идет за 6.00.

Удаление и пенальти возможны за 11.0.

Англия. Кубок. 1/16 финала
06 февр, 15:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Кардифф Сити

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 1.76. Тотал меньше 2.5 можно взять за 2.06.

· ТМ 0.5 — 20.0;

· обе забьют: нет — 1.46;

· точный счет: 3:1 — 11.5.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Кардифф Сити
ФК Ливерпуль
0
Читайте также
«Объясните, что за шаман?» Вокруг хоккейной сборной в Пекине пошли дикие слухи, а посмотреть ее пришла Загитова
Из-за болезни едва не ушел из спорта, а теперь о нем говорят даже в Голливуде: кто такой фигурист Марк Кондратюк, герой командного турнира Пекина-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Барселона» — «Атлетико»: прогноз и ставки на матч примеры 6 февраля
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости