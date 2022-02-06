6 февраля в 1/16 Кубка Англии официальный партнер букмекерской компании БЕТСИТИ «Ливерпуль» сыграет с «Кардиффом». Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 3» в 15.00.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что и в этом матче победу одержит «Ливерпуль». На успех команды можно поставить с котировкой 1.10 — это примерно 87% вероятности. Ничью предлагается взять за 9.40 (10%), а победа «Кардиффа» есть в линии за 27.0 (3%).

Ф1(-1) идет за 2.75, а Ф2(+1) — за 1.45.

При ставке в 1 000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 9 400 рублей.

Ставку «Кардифф» не проиграет" можно взять за 7.00.

Пенальти в этом матче можно взять за 2.40. Удаление идет за 6.00.

Удаление и пенальти возможны за 11.0.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 1.76. Тотал меньше 2.5 можно взять за 2.06.

· ТМ 0.5 — 20.0;

· обе забьют: нет — 1.46;

· точный счет: 3:1 — 11.5.