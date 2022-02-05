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Сегодня, 17:15

«Ливерпуль» — «Кардифф»: коэффициенты и ставки на матч Кубка Англии 6 февраля 2022

Коэффициенты на матч Кубка Англии «Ливерпуль» — «Кардифф» 6 февраля 2022 года
Виталий Пудздрав
Джордан Хендерсон.
Фото Reuters

6 февраля в 1/16 Кубка Англии официальный партнер букмекерской компании БЕТСИТИ — «Ливерпуль» сыграет с «Кардиффом». Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 3» в 15.00.

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«Ливерпуль» стабильно обыгрывает «Кардифф» в основное время матчей с 2013 года. Последняя очная встреча команд была сыграна в 2019 году в АПЛ. Тогда команда Клоппа победила со счетом 2:0.

Аналитики букмекерской компании считают, что и в этом матче победу одержит «Ливерпуль». На успех команды можно поставить с котировкой 1.10 — это примерно 87% вероятности. Ничью предлагается взять за 9.40 (10%), а победа «Кардиффа» есть в линии за 27.00 (3%).

Ф1(-1) идет за 2.75, а Ф2(+1) — за 1.45.

При ставке в 1 000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 9 400 рублей.

Ставку «Кардифф» не проиграет" можно взять за 7.00.

Тотал голов больше 3 в этой игре можно взять за 1.76. Обратный результат есть в линии за 2.06.

· ТМ 0.5 — 20.00;

· обе забьют: нет — 1.46;

· точный счет: 1:5 — 200.

Англия. Кубок. 1/16 финала
06 февр, 15:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Кардифф Сити

Футбол
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ФК Кардифф Сити
ФК Ливерпуль
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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