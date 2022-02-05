Коэффициенты на матч Кубка Англии «Ливерпуль» — «Кардифф» 6 февраля 2022 года

6 февраля в 1/16 Кубка Англии официальный партнер букмекерской компании БЕТСИТИ — «Ливерпуль» сыграет с «Кардиффом». Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 3» в 15.00.

«Ливерпуль» стабильно обыгрывает «Кардифф» в основное время матчей с 2013 года. Последняя очная встреча команд была сыграна в 2019 году в АПЛ. Тогда команда Клоппа победила со счетом 2:0.

Аналитики букмекерской компании считают, что и в этом матче победу одержит «Ливерпуль». На успех команды можно поставить с котировкой 1.10 — это примерно 87% вероятности. Ничью предлагается взять за 9.40 (10%), а победа «Кардиффа» есть в линии за 27.00 (3%).

Ф1(-1) идет за 2.75, а Ф2(+1) — за 1.45.

При ставке в 1 000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 9 400 рублей.

Ставку «Кардифф» не проиграет" можно взять за 7.00.

Тотал голов больше 3 в этой игре можно взять за 1.76. Обратный результат есть в линии за 2.06.

· ТМ 0.5 — 20.00;

· обе забьют: нет — 1.46;

· точный счет: 1:5 — 200.