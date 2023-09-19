«Барселона» — «Антверпен»: прогноз на матч Лиги чемпионов 19 сентября 2023 года
«Барселона» в стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов примет аутсайдера группы H — «Антверпен». Игра пройдет на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса, стартовый свисток арбитра Раду Петреску из Румынии прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 21.45 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3».
По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, каталонцы — однозначные фавориты: поставить на «Барселону» можно с коэффициентом 1.19, это приблизительно 83% вероятности. Выигрыш гостей предложен за 14.0 (6%), даже ничья доступна с гораздо меньшей котировкой 7.80 (11%).
Считаете, что соперники не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход при благоприятном случае принесет 7800 рублей.
Команда Марка ван Боммела — однозначный аутсайдер всего квартета. Эксперты не верят даже в то, что бельгийцы хотя бы не уступят на Олимпийском стадионе. Коэффициент на этот рынок — 5.01.
Три наиболее вероятных, по мнению букмекеров, итога встречи включили в себя только победы каталонцев:
• 2:0 — за 6.60;
• 3:0 — тоже за 6.60;
• 2:1 — за 8.80.
Оба клуба в этом сезоне показывают неплохую результативность: сине-гранатовые отличаются в среднем 2,6 раза за 90 минут, красные — 1.89. Тотал больше 3.5 гола на предстоящий поединок доступен за 1.94, ТМ 3.5 — за 1.90.
Рынок «обе забьют» идет за 4.41, обратный вариант — за 1.20.
Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Антверпен»
Подопечные Хави еще ни разу не проиграли в нынешнем сезоне, а к старту Лиги чемпионов подошли после четырех подряд побед в ла лиге. Особенно яркой получилась последняя виктория — каталонцы уничтожили «Бетис» (5:0). В отличной форме находятся Роберт Левандовски и Ферран Торрес: оба оформили по три мяча в примере. Даже травма Педри не мешает сине-гранатовым создавать кучу моментов: «Барса» лидирует в чемпионате не только по голам (13), но и по xG (12,3). Скромный «Антверпен» вряд ли сможет навязать борьбу каталонцам на их поле.
Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2.5) за 1.70.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
2
|Зенит
|8
|5
|2
|1
|18-6
|17
|
3
|Кр. Советов
|8
|4
|3
|1
|19-11
|15
|
4
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
5
|Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|
6
|Спартак
|8
|4
|1
|3
|13-12
|13
|
7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
8
|Локомотив
|8
|3
|3
|2
|13-13
|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|11-9
|11
|
11
|Оренбург
|8
|2
|2
|4
|9-13
|8
|
12
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
13
|Сочи
|8
|2
|0
|6
|8-12
|6
|
14
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|
16
|Балтика
|8
|1
|1
|6
|8-15
|4
|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|- : -
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|- : -
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|- : -
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|7
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|6
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1