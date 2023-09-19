19 сентября первом туре Лиги чемпионов «Лейпциг» приедет в гости к «Янг Бойз». Встреча на арене «Стад де Сюисс» начнется в 19.45 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» стартует в 19.40 мск.

Гости — фавориты поединка, считают аналитики букмекерской конторы Winline. На успех «Лейпцига» предложен коэффициент 1.65, что соответствует 57% вероятности. Ничья оценена в 4.30 (23%), триумф «Янг Бойз» — в 5.00 (16%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход при благоприятном случае принесет выигрыш в 4300 рублей.

«Пчелы» забили 11 мячей за пять встреч чемпионата Швейцарии, «Лейпциг» за четыре тура в Германии — 13 раз. Обе команды — в тройке самых результативных в своих лигах. ТБ 2.5 гола в предстоящем матче доступен за 1.57, ТМ 2.5 — за 2.36.

Обмен меткими выстрелами можно взять за 1.62, обратный рынок — за 2.26.

«Лейпциг» не пропустил в трех из пяти игр подряд. Условие, при котором отличатся только «быки», оценено в 3.10.

На первый гол в исполнении гостей предложено поставить с котировкой 1.73.

Самый вероятный счет, по мнению аналитиков из Winline, 2:1 в пользу гостей за 7.40.

Победа «Лейпцига» с форой (-1.5) доступна за 2.57.

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