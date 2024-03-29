«Балтика» — «Пари НН»: команда Юрана проиграла семь из восьми последних матчей на выезде
30 марта в 22-м туре чемпионата России «Балтика» примет на своем поле «Пари НН». Игра на «Арене Ростек» в Калининграде начнется в 17.30 по московскому времени, в прямом эфире она будет показана на телеканале «Матч ТВ» и онлайн-платформе «Кинопоиск». Старт трансляции в 17.15 мск. Главный арбитр — Евгений Кукуляк.
Аналитики букмекерской компании Winline считают фаворитом матча «Балтику». На победу хозяев предложено поставить за 2.45, что примерно 41% вероятности исхода. Ничья котируется за 3.00 (33%), успех «Пари НН» — за 3.35 (26%).
В первом круге соперники не забили ни разу и поделили очки. Эксперты думают, что предстоящий матч снова не поразит количеством голов: ТБ 1.5 идет за 1.63, ТМ 1.5 — за 2.23.
Условие «обе забьют» доступно за 2.29, противоположные «обе забьют — нет» предложены за 1.60.
На то, что «Пари НН» не проиграет в Калининграде, котировка — 1.58.
Высокие коэффициенты на варианты «Балтика» выиграет хотя бы тайм» и «Пари НН» выиграет хотя бы тайм» - 1.81 и 2.22 соответственно.
Хотя бы один гол в исполнении нижегородцев можно взять за 1.63.
Прогноз и ставка на матч «Балтика» — «Пари НН»
«Пари НН» — одна из худших команд РПЛ по игре в гостях: в 10 матчах команда Сергея Юрана набрала всего пять очков. До победы над «Рубином» в предыдущем туре у нижегородцев было пять поражений подряд на чужом поле в РПЛ и семь с учетом Кубка России.
«Балтика» дома с точки зрения набранных очков не блещет, но она грызется со всеми и показывает очень достойный футбол. Помните, как в Кубке калининградцы обыграли «Зенит»? Да, это случилось на их поле. Учитывая, что «Пари НН» предстоит тяжелый перелет и игра перед чужими фанатами, высока вероятность непоражения хозяев.
При этом вряд ли команды порадуют результативностью: «верх» прошел всего в одном из пяти последних домашних матчей «Балтики» и ни разу в трех предыдущих гостевых у «Пари НН».
Рекомендуемая ставка: «Балтика» не проиграет и ТМ 2.5 за 1.73.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|12
|4
|4
|39-18
|40
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|20
|10
|8
|2
|33-23
|38
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
6
|Спартак
|20
|9
|4
|7
|27-26
|31
|
7
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Пари НН
|20
|8
|4
|8
|17-17
|28
|
10
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|20
|3
|5
|12
|12-25
|14
|
16
|Сочи
|20
|3
|4
|13
|19-33
|13
|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|- : -
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5