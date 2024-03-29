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«Балтика» — «Пари НН»: команда Юрана проиграла семь из восьми последних матчей на выезде

Прогноз на матч РПЛ «Балтика» — «Пари НН» 30 марта 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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30 марта в 22-м туре чемпионата России «Балтика» примет на своем поле «Пари НН». Игра на «Арене Ростек» в Калининграде начнется в 17.30 по московскому времени, в прямом эфире она будет показана на телеканале «Матч ТВ» и онлайн-платформе «Кинопоиск». Старт трансляции в 17.15 мск. Главный арбитр — Евгений Кукуляк.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
30 мар, 17:30. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
Пари Нижний Новгород

Аналитики букмекерской компании Winline считают фаворитом матча «Балтику». На победу хозяев предложено поставить за 2.45, что примерно 41% вероятности исхода. Ничья котируется за 3.00 (33%), успех «Пари НН» — за 3.35 (26%).

В первом круге соперники не забили ни разу и поделили очки. Эксперты думают, что предстоящий матч снова не поразит количеством голов: ТБ 1.5 идет за 1.63, ТМ 1.5 — за 2.23.

Условие «обе забьют» доступно за 2.29, противоположные «обе забьют — нет» предложены за 1.60.

 
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На то, что «Пари НН» не проиграет в Калининграде, котировка — 1.58.

Высокие коэффициенты на варианты «Балтика» выиграет хотя бы тайм» и «Пари НН» выиграет хотя бы тайм» - 1.81 и 2.22 соответственно.

Хотя бы один гол в исполнении нижегородцев можно взять за 1.63.

Прогноз и ставка на матч «Балтика» — «Пари НН»

«Пари НН» — одна из худших команд РПЛ по игре в гостях: в 10 матчах команда Сергея Юрана набрала всего пять очков. До победы над «Рубином» в предыдущем туре у нижегородцев было пять поражений подряд на чужом поле в РПЛ и семь с учетом Кубка России.

 
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«Балтика» дома с точки зрения набранных очков не блещет, но она грызется со всеми и показывает очень достойный футбол. Помните, как в Кубке калининградцы обыграли «Зенит»? Да, это случилось на их поле. Учитывая, что «Пари НН» предстоит тяжелый перелет и игра перед чужими фанатами, высока вероятность непоражения хозяев.

При этом вряд ли команды порадуют результативностью: «верх» прошел всего в одном из пяти последних домашних матчей «Балтики» и ни разу в трех предыдущих гостевых у «Пари НН».

Рекомендуемая ставка: «Балтика» не проиграет и ТМ 2.5 за 1.73.

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РПЛ
ФК Балтика
ФК Нижний Новгород
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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