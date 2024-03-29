Григор Димитров — Александр Зверев: болгарин докажет, что победа над Алькарасом не была случайной
30 марта немецкий теннисист Александр Зверев в полуфинале турнира ATP 1000 в Майами сразится с болгарином Григором Димитровым. Соперники выйдут на корт приблизительно в 2.00 по московскому времени, в России игра легально показана не будет. Счет личного противостояния — 7-1 в пользу немца.
Аналитики букмекерской компании Winline считают, что у Зверева чуть больше шансов на победу. Поставить на нее можно с коэффициентом 1.69, что примерно 59% вероятности исхода. Триумф Димитрова, который на предыдущей стадии выбил Алькараса, котируется за 2.29 (41%).
Тотал больше 23.5 гейма и ТМ 23.5 оценены одинаково — в 1.94. Обе прошлогодние встречи на харде в двухсетовом формате между игроками завершились «низом».
Победа Зверева с форой (-1.5) гейма идет за 1.88, виктория Димитрова с (+1.5) — за 1.93.
Если в матче будет два сета, сыграет пари за 1.66. Если три — то 2.24.
2:0 в пользу Александра — наиболее вероятный исход игры, по мнению экспертов. Он доступен в линии за 2.70.
Прогноз и ставка на матч Григор Димитров — Александр Зверев
Димитров показал выдающийся теннис в матче 1/4 финала против Алькараса и заслуженно пробился в топ-4 в Майами. У Григора идеально работало все, а главное — ноги. Такого быстрого и агрессивного болгарина мы не наблюдали очень давно. Что и говорить, если за его перемещениями и ударами не успевал соперник на 12 лет моложе.
Зверев тоже хорош — на этом турнире прошел Оже, Юбэнкса, Хачанова и Марожана, не проиграв ни сета. Однако теннис в его исполнении не такой воздушный и обаятельный, как у Григора. Понятно, что игра с Алькарасом — отдельные полтора часа, а предстоящая будет новой главой. И все же под впечатлением от болгарина предлагаю рассмотреть в качестве фаворита для ставки именно его.
Рекомендуемая ставка: победа Димитрова за 2.29.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|12
|5
|4
|40-19
|41
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|21
|10
|8
|3
|34-27
|38
|
4
|ЦСКА
|21
|8
|9
|4
|36-27
|33
|
5
|Спартак
|21
|9
|5
|7
|27-26
|32
|
6
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
7
|Кр. Советов
|21
|8
|6
|7
|37-32
|30
|
8
|Ростов
|21
|8
|6
|7
|32-31
|30
|
9
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
10
|Пари НН
|21
|8
|4
|9
|17-19
|28
|
11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|21
|5
|5
|11
|19-33
|20
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|21
|4
|5
|12
|14-25
|17
|
16
|Сочи
|21
|3
|5
|13
|21-35
|14
|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|1 : 4
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|1 : 1
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|2 : 2
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|2 : 0
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|0 : 0
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5