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Сегодня, 17:15

«Аль-Хиляль» Малкома выиграл 29 матчей подряд. Следующий — с «Аль-Шабабом» Ракитича и Карраско

Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Малком с партнерами по «Аль-Хиляль».
Фото Getty Images

30 марта лидер чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» в 23-м туре сыграет на выезде с «Аль-Шабабом». Команда Малкома и Неймара с учетом различных турниров и товарищеских матчей одержала уже 29 побед подряд, улучшив принадлежащий ей же мировой рекорд. Последний раз остановить «Аль-Хиляль» удалось «Дамаку» (1:1) — это произошло 21 сентября 2023 года в седьмом туре про-лиги.

Роберт Левандовски (&laquo;Барселона&raquo;). Левандовски устал, Педри лечится, а Гави вне игры до конца сезона. Но даже это не спасет «Лас-Пальмас» в битве с «Барселоной»

На то, что в ближайшие выходные «лидеры» одержат очередную, 30-ю победу, в букмекерской компании Winline можно поставить с коэффициентом 1.50. Если матч завершится вничью, сыграет пари за 4.70. Неожиданный успех «Аль-Шабаба», за который выступают Ракитич, Карраско и знакомый российским болельщикам по ЦСКА Витиньо, оценен в 5.80.

Отметим, что последние три игры между этими командами завершились в пользу «Аль-Хиляля», причем в каждом случае с разницей в два мяча. Ф2(-1.5) доступна за 2.26.

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«Балтика» — «Пари НН»: команда Юрана проиграла семь из восьми последних матчей на выезде
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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