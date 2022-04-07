Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 6 апреля 2022 года «Айнтрахт» — «Барселона»

6 апреля в матче четвертьфинала Лиги Европы встретятся «Айнтрахт» и «Барселона». Игра начнется на «Коммерцбанк-Арене» в 22.00 мск, посмотреть встречу можно будет на сайте matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом «Барселону». На победу каталонцев можно поставить с коэффициентом 1.70 (58%), победа «Айнтрахта» идет за 4.80 (20%), ничью можно взять с котировкой 4.20 (22%).

«Айнтрахт» не очень результативен дома, поэтому вероятность того, что он забьет каталонцам два и больше, невелика: коэффициент на это событие — 2.90.

У «Барселоны» на аналогичное достижение шансов гораздо больше — поставить на два гола и более можно за 1.69.

На то, что обе команды забьют, котировка 1.66.

Аналитики компании видят наиболее вероятным результатом ничью со счетом 1:1 за 7.50.