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«Айнтрахт» — «Барселона»: прогноз и ставки на матч Лиги Европы 6 апреля 2022 года

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 6 апреля 2022 года «Айнтрахт» — «Барселона»
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Серхио Бускетс, «Барселона».
Фото Global Look Press

6 апреля в матче четвертьфинала Лиги Европы встретятся «Айнтрахт» и «Барселона». Игра начнется на «Коммерцбанк-Арене» в 22.00 мск, посмотреть встречу можно будет на сайте matchtv.ru.

Лига Европы. 1/4 финала
07 апр, 22:00. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
Барселона

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом «Барселону». На победу каталонцев можно поставить с коэффициентом 1.70 (58%), победа «Айнтрахта» идет за 4.80 (20%), ничью можно взять с котировкой 4.20 (22%).

«Айнтрахт» не очень результативен дома, поэтому вероятность того, что он забьет каталонцам два и больше, невелика: коэффициент на это событие — 2.90.

У «Барселоны» на аналогичное достижение шансов гораздо больше — поставить на два гола и более можно за 1.69.

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На то, что обе команды забьют, котировка 1.66.

Аналитики компании видят наиболее вероятным результатом ничью со счетом 1:1 за 7.50.

Футбол
Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Барселона
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«Вест Хэм» — «Лион»: где смотреть матч Лиги Европы 7 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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9.04 14:00
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 - : -
9.04 14:00
Химки – ЦСКА
 - : -
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 - : -
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 - : -
10.04 12:00
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 - : -
10.04 14:00
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