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Сегодня, 17:15

«Лейпциг» — «Аталанта»: где смотреть матч Лиги Европы 7 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги Европы «Лейпциг» — «Аталанта» 7 апреля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Хосе Паломино, «Аталанта».
Фото Global Look Press

«Лейпциг» и «Аталанта» ворвутся в 1/4 финала Лиги Европы матчем на «Ред Булл Арене» 7 апреля 2022 года. Игра начнется в 19.45 мск, бесплатную прямую трансляцию ищите на matchtv.ru.

Лига Европы. 1/4 финала
07 апр, 19:45. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
Аталанта

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев большим фаворитом. Коэффициент на победу команды Доменико Тедеско — 1.85, что составляет около 52% вероятности. На «Аталанту» можно поставить за 4.10 (23%), котировка на ничью чуть меньше — 4.00 (25%).

Рискните и поставьте 1000 рублей на коллектив Алексея Миранчука, в случае победы вы получите 4100 рублей.

Ставка Х2 на бергамасков доступна за 2.02.

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Самый вероятный точный счет — ничья 1:1, она оценена в 7.20. С чуть более высокими котировками идут победы «Аталанты» со счетом 2:1 и 1:0. На них коэффициенты — 8.00 и 8.20 соответственно.

Индивидуальный тотал «Лейпцига» больше 1.5 гола можно взять за 1.75, меньше — за 2.08. У «Аталанты» эта линия идет с коэффициентом 2.85 за минимум два мяча в игре и 1.42 на то, что гости не забьют больше одного раза.

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«Айнтрахт» — «Барселона»: прогноз и ставки на матч Лиги Европы 6 апреля 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
10
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
13
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
14
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
15
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
16
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
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22 тур
23 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.04 14:00
Н. Новгород – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Химки – ЦСКА
 - : -
9.04 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
9.04 19:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.04 12:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
10.04 14:00
Уфа – Сочи
 - : -
10.04 16:30
Спартак – Арсенал
 - : -
10.04 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 15
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
П
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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