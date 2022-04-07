«Лейпциг» — «Аталанта»: где смотреть матч Лиги Европы 7 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире
«Лейпциг» и «Аталанта» ворвутся в 1/4 финала Лиги Европы матчем на «Ред Булл Арене» 7 апреля 2022 года. Игра начнется в 19.45 мск, бесплатную прямую трансляцию ищите на matchtv.ru.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев большим фаворитом. Коэффициент на победу команды Доменико Тедеско — 1.85, что составляет около 52% вероятности. На «Аталанту» можно поставить за 4.10 (23%), котировка на ничью чуть меньше — 4.00 (25%).
Рискните и поставьте 1000 рублей на коллектив Алексея Миранчука, в случае победы вы получите 4100 рублей.
Ставка Х2 на бергамасков доступна за 2.02.
Самый вероятный точный счет — ничья 1:1, она оценена в 7.20. С чуть более высокими котировками идут победы «Аталанты» со счетом 2:1 и 1:0. На них коэффициенты — 8.00 и 8.20 соответственно.
Индивидуальный тотал «Лейпцига» больше 1.5 гола можно взять за 1.75, меньше — за 2.08. У «Аталанты» эта линия идет с коэффициентом 2.85 за минимум два мяча в игре и 1.42 на то, что гости не забьют больше одного раза.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|7
|2
|53-23
|49
|
2
|Динамо
|23
|14
|4
|5
|42-24
|46
|
3
|ЦСКА
|23
|13
|4
|6
|34-20
|43
|
4
|Сочи
|23
|12
|3
|8
|35-24
|39
|
5
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
6
|Краснодар
|22
|10
|6
|6
|34-22
|36
|
7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
|Кр. Советов
|23
|9
|5
|9
|29-26
|32
|
9
|Н. Новгород
|23
|7
|6
|10
|22-33
|27
|
10
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
11
|Ростов
|23
|6
|7
|10
|35-40
|25
|
12
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
13
|Урал
|23
|4
|9
|10
|15-24
|21
|
14
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|
15
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|
16
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|9.04
|14:00
|
Н. Новгород – Динамо
|- : -
|9.04
|14:00
|
Химки – ЦСКА
|- : -
|9.04
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|- : -
|9.04
|19:30
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|10.04
|12:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|10.04
|14:00
|
Уфа – Сочи
|- : -
|10.04
|16:30
|
Спартак – Арсенал
|- : -
|10.04
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|П
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0