«Лейпциг» и «Аталанта» ворвутся в 1/4 финала Лиги Европы матчем на «Ред Булл Арене» 7 апреля 2022 года. Игра начнется в 19.45 мск, бесплатную прямую трансляцию ищите на matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев большим фаворитом. Коэффициент на победу команды Доменико Тедеско — 1.85, что составляет около 52% вероятности. На «Аталанту» можно поставить за 4.10 (23%), котировка на ничью чуть меньше — 4.00 (25%).

Рискните и поставьте 1000 рублей на коллектив Алексея Миранчука, в случае победы вы получите 4100 рублей.

Ставка Х2 на бергамасков доступна за 2.02.

Самый вероятный точный счет — ничья 1:1, она оценена в 7.20. С чуть более высокими котировками идут победы «Аталанты» со счетом 2:1 и 1:0. На них коэффициенты — 8.00 и 8.20 соответственно.

Индивидуальный тотал «Лейпцига» больше 1.5 гола можно взять за 1.75, меньше — за 2.08. У «Аталанты» эта линия идет с коэффициентом 2.85 за минимум два мяча в игре и 1.42 на то, что гости не забьют больше одного раза.