Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 13:15

«Вест Хэм» — «Лион»: где смотреть матч Лиги Европы 7 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги Европы «Вест Хэм» — «Лион» 7 апреля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Мусса Дембеле, «Лион».
Фото Global Look Press

7 апреля 2022 года «Вест Хэм» и «Лион» схлестнутся в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Игра на «Олимпийском стадионе» в Лондоне и начнется в 22.00 по московскому времени, в прямом эфире ее покажет телеканал «Матч! Футбол 1».

Лига Европы. 1/4 финала
07 апр, 22:00. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм
Лион

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, хозяева — очевидный фаворит. Коэффициент на победу «Вест Хэма» — 2.00, вероятность примерно 50%. Выигрыш «Лиона» котируется приличными 3.70 (26%), ничья — 3.80 (24%).

Ставка в 1000 рублей на победу «молотобойцев» в случае благоприятного исхода принесет 2000 рублей.

Исход «Лион» не проиграет доступен с приятным коэффициентом 1.86.

Самый ожидаемый исход матча — ничья 1:1, ее можно взять за 6.50. С чуть большим коэффициентом 6.90 идет победа «Вест Хэма» 1:0, за 8.30 — успех хозяев со счетом 2:1.

Хави и&nbsp;Пьер-Эмерик Обамеянг, &laquo;Барселона&raquo;. «Айнтрахт» — «Барселона»: каталонцы почувствуют себя во Франкфурте «Баварией»

Аналитики не ожидают высокой результативности: взять тотал больше трех голов можно с коэффициентом 2.70, обратная ставка идет с коэффициентом 1.47.

Особенно веры нет в голы от «Лиона»: индивидуальный тотал гостей больше 1.5 мяча оценен в 3.10. У «Вест Хэма» эта линия идет за 2.03.

Футбол
Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Лион
0
Читайте также
Худеем с эндокринологом. Главные правила для тех, кто хочет привести себя в форму
Крошечная зарплата, обет молчания и голы в плей-офф: как форвард ЦСКА Александр Попов в 41 год стал главным «дедом» КХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Лейпциг» — «Аталанта»: прогноз и ставки на матч Лиги Европы 7 апреля 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.04 14:00
Н. Новгород – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Химки – ЦСКА
 - : -
9.04 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
9.04 19:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.04 12:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
10.04 14:00
Уфа – Сочи
 - : -
10.04 16:30
Спартак – Арсенал
 - : -
10.04 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 15
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
П
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости