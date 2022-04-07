7 апреля 2022 года «Вест Хэм» и «Лион» схлестнутся в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Игра на «Олимпийском стадионе» в Лондоне и начнется в 22.00 по московскому времени, в прямом эфире ее покажет телеканал «Матч! Футбол 1».

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, хозяева — очевидный фаворит. Коэффициент на победу «Вест Хэма» — 2.00, вероятность примерно 50%. Выигрыш «Лиона» котируется приличными 3.70 (26%), ничья — 3.80 (24%).

Ставка в 1000 рублей на победу «молотобойцев» в случае благоприятного исхода принесет 2000 рублей.

Исход «Лион» не проиграет доступен с приятным коэффициентом 1.86.

Самый ожидаемый исход матча — ничья 1:1, ее можно взять за 6.50. С чуть большим коэффициентом 6.90 идет победа «Вест Хэма» 1:0, за 8.30 — успех хозяев со счетом 2:1.

Аналитики не ожидают высокой результативности: взять тотал больше трех голов можно с коэффициентом 2.70, обратная ставка идет с коэффициентом 1.47.

Особенно веры нет в голы от «Лиона»: индивидуальный тотал гостей больше 1.5 мяча оценен в 3.10. У «Вест Хэма» эта линия идет за 2.03.