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Сегодня, 11:15

«Автомобилист» — «Авангард»: где смотреть матч КХЛ 25 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Автомобилист» — «Авангард» 25 сентября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Иван Игумнов.
Фото Официальный сайт ХК «Авангард»

25 сентября в КХЛ «Автомобилист» сойдется с «Авангардом». Встречу команд из Екатеринбурга и Омска примет «Уралец Арена», начало — в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире игру можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru, телеканале KHL Prime и онлайн-сервисе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 16.45 мск.

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У «Автомобилиста» больше шансов победить, считают аналитики букмекерской компании Winline. Успех хозяев льда в основное время оценен коэффициентом 2.15, что приблизительно 46% вероятности исхода. Ничья котируется за 4.00 (21%), триумф «Авангарда» — за 3.05 (33).

Омичи не проиграли этому сопернику в четырех последних матчах. Вариант Х2 предложен за 1.73.

Тотал больше 4.5 шайбы идет за 1.93, ТМ 4.5 — за 1.92.

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Неплохой коэффициент на две и более шайбы в исполнении гостей — 1.54. У «Авто» такое же условие доступно за 1.36, а ИТБ1 (2.5) — за 2.06.

«Авангард» — наименее грубая команда КХЛ (40 штрафных минут в восьми играх сезона). На то, что «Автомобилист» соберет больше удалений в предстоящей игре, котировка — 2.06.

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Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Авангард
ХК Автомобилист
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«Факел» — «Рубин»: где смотреть матч 25 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
13
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
14
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
15
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
16
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 2 : 1
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 1 : 0
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 1 : 0
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 3 : 1
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 1 : 2
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 3 : 3
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 2 : 0
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 6 1 2
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 7 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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