«Сибирь» — «Динамо» Москва: где смотреть матч КХЛ 25 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире
25 сентября в КХЛ состоится матч между «Сибирью» и московским «Динамо». Игра пройдет на «Сибирь Арене» в городе Новосибирске и начнется в 15.30 по столичному времени. Прямая трансляция с 15.20 мск будет доступна на сайте matchtv.ru, телеканале KHL, а также на онлайн-сервисе «Кинопоиск».
«Динамо» — фаворит предстоящей встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании Winline. На победу москвичей по итогам трех периодов выставлен коэффициент 2.11, это около 47% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.00 (22%), успех «Сибири» — за 3.20 (31%).
Считаете, что хозяева не уступят в основное время? Вариант 1Х предложен за 1.78.
Пять и более шайб в матче можно оформить за 2.00, ТМ 4.5 — за 1.85.
На то, что команды доиграются до овертайма, котировка — 3.80. Если же вы убеждены, что игра закончится после 60 минут чистого времени, возьмите это условие за 1.29.
Москвичи выиграли семь матчей подряд, и только в одном забросили меньше трех шайб. ИТБ2 (2.5) идет за 2.12, ИТМ2 (2.5) — за 1.76.
Также динамовцы в семи последних играх против «Сибири» забрасывали уже в первом периоде. Повторение истории доступно за 1.82.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-3
|21
|
2
|Кр. Советов
|9
|5
|3
|1
|21-12
|18
|
3
|Зенит
|9
|5
|2
|2
|19-8
|17
|
4
|Спартак
|9
|5
|1
|3
|14-12
|16
|
5
|Динамо
|9
|4
|3
|2
|16-14
|15
|
6
|Локомотив
|9
|4
|3
|2
|15-14
|15
|
7
|Пари НН
|9
|4
|2
|3
|9-8
|14
|
8
|Урал
|9
|4
|2
|3
|8-10
|14
|
9
|ЦСКА
|9
|3
|4
|2
|19-15
|13
|
10
|Ахмат
|9
|3
|2
|4
|11-10
|11
|
11
|Ростов
|9
|2
|3
|4
|13-19
|9
|
12
|Оренбург
|9
|2
|2
|5
|10-16
|8
|
13
|Балтика
|9
|2
|1
|6
|9-15
|7
|
14
|Сочи
|9
|2
|0
|7
|9-14
|6
|
15
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
16
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|2 : 1
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|1 : 0
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|1 : 0
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|3 : 1
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|1 : 2
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|3 : 3
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|2 : 0
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|6
|1
|2
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|7
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1