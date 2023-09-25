Йосихито Нисиока — Аслан Карацев: российский теннисист возвращает 2021 год
25 сентября российский теннисист Аслан Карацев сыграет в полуфинале турнира ATP 250 в китайском Чжухае против японца Йосихито Нисиоки. Игра начнется не ранее 14.30 по московскому времени, в России легально она показана не будет. Спортсмен из Азии ведет в личном противостоянии — 1:0.
Впрочем, аналитики букмекерской компании Winline считают фаворитом матча отнюдь не Нисиоку. На победу Карацева можно поставить с коэффициентом 1.78, что приблизительно 56% вероятности исхода. Успех японца доступен за 2.02 (44%).
Можете подстраховать Йосихито с помощью форы — Ф1(+1.5) идет за 1.87. Если же верите в яркую победу Карацева, оформите Ф2(-1.5) за 1.94.
Тотал больше 22.5 гейма оценен в 1.84, ТМ 22.5 — в 1.97.
Если японец выиграет хотя бы одну партию, сыграет коэффициент 1.42. Если россиянин — то 1.30.
Триумф Карацева со счетом 2:0 по сетам доступен за 2.73. Такое же условие на Нисиоку можно оформить за 3.28.
Прогноз и ставка на матч Йосихито Нисиока — Аслан Карацев
Карацев на этом турнире включил режим льва. Россиянин, который частенько страдает мягкотелостью, в этот раз в борьбе прошел очень непростых соперников: Маттео Арнальди (три сета), Энди Маррея (три) и Кэмерона Норри (два). Аслан показывает серьезную заряженность на успех, а его теннис похож на тот, которым он выделялся по ходу 2021 года.
У Нисиоки соперники были значительно проще: Теренс Атман из Франции, Ллойд Харрис и Ян-Леннард Штруфф. Да, всех их японец также победил без особых проблем, но его игра не вызывала вау-эффекта. Карацев на данном этапе выглядит предпочтительнее и боеспособнее соперника.
Рекомендуемая ставка: победа Карацева за 1.78.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-3
|21
|
2
|Кр. Советов
|9
|5
|3
|1
|21-12
|18
|
3
|Зенит
|9
|5
|2
|2
|19-8
|17
|
4
|Спартак
|9
|5
|1
|3
|14-12
|16
|
5
|Динамо
|9
|4
|3
|2
|16-14
|15
|
6
|Локомотив
|9
|4
|3
|2
|15-14
|15
|
7
|Пари НН
|9
|4
|2
|3
|9-8
|14
|
8
|Урал
|9
|4
|2
|3
|8-10
|14
|
9
|ЦСКА
|9
|3
|4
|2
|19-15
|13
|
10
|Ахмат
|9
|3
|2
|4
|11-10
|11
|
11
|Ростов
|9
|2
|3
|4
|13-19
|9
|
12
|Оренбург
|9
|2
|2
|5
|10-16
|8
|
13
|Балтика
|9
|2
|1
|6
|9-15
|7
|
14
|Сочи
|9
|2
|0
|7
|9-14
|6
|
15
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
16
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|2 : 1
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|1 : 0
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|1 : 0
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|3 : 1
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|1 : 2
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|3 : 3
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|2 : 0
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|6
|1
|2
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|7
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1