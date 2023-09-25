Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 09:15

Йосихито Нисиока — Аслан Карацев: российский теннисист возвращает 2021 год

Прогноз на матч ATP Чжухай Йосихито Нисиока — Аслан Карацев 25 сентября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Аслан Карацев.
Фото Global Look Press

25 сентября российский теннисист Аслан Карацев сыграет в полуфинале турнира ATP 250 в китайском Чжухае против японца Йосихито Нисиоки. Игра начнется не ранее 14.30 по московскому времени, в России легально она показана не будет. Спортсмен из Азии ведет в личном противостоянии — 1:0.

Сергей Толчинский. «Адмирал» — СКА: команда Ротенберга продлит победную серию до трех игр

Впрочем, аналитики букмекерской компании Winline считают фаворитом матча отнюдь не Нисиоку. На победу Карацева можно поставить с коэффициентом 1.78, что приблизительно 56% вероятности исхода. Успех японца доступен за 2.02 (44%).

Можете подстраховать Йосихито с помощью форы — Ф1(+1.5) идет за 1.87. Если же верите в яркую победу Карацева, оформите Ф2(-1.5) за 1.94.

Тотал больше 22.5 гейма оценен в 1.84, ТМ 22.5 — в 1.97.

Если японец выиграет хотя бы одну партию, сыграет коэффициент 1.42. Если россиянин — то 1.30.

Триумф Карацева со счетом 2:0 по сетам доступен за 2.73. Такое же условие на Нисиоку можно оформить за 3.28.

Роман Сафиуллин. Роман Сафиуллин — Лоренцо Музетти: прогноз на полуфинал ATP Чэнду 25 сентября 2023 года

Прогноз и ставка на матч Йосихито Нисиока — Аслан Карацев

Карацев на этом турнире включил режим льва. Россиянин, который частенько страдает мягкотелостью, в этот раз в борьбе прошел очень непростых соперников: Маттео Арнальди (три сета), Энди Маррея (три) и Кэмерона Норри (два). Аслан показывает серьезную заряженность на успех, а его теннис похож на тот, которым он выделялся по ходу 2021 года.

У Нисиоки соперники были значительно проще: Теренс Атман из Франции, Ллойд Харрис и Ян-Леннард Штруфф. Да, всех их японец также победил без особых проблем, но его игра не вызывала вау-эффекта. Карацев на данном этапе выглядит предпочтительнее и боеспособнее соперника.

Рекомендуемая ставка: победа Карацева за 1.78.

Фрибет светит всем — возвращайся в игру и забирай его!

18+ Реклама. Рекламодатель: winline.ru

Теннис
Прогнозы на спорт
Аслан Карацев
0
Читайте также
Боррель после ГА ООН пожаловался на нежелание мира «играть по правилам»
Экс-ведущий Fox Карлсон обвинил власти США в срыве его интервью с Путиным
Эксперт Шурыгин рассказал о военном значении города Токмак
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Почему валится «Трактор», срыв Тамбиева, прорыв «Лады»
«Барселона» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Команда Федорова проиграла «Ладе»
Алексадр Кадейкин назначен капитаном СКА после серии поражений
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Торпедо» Ларионова прервало победную серию
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА проиграл «Динамо» и потерпел четвертое поражение подряд
«Торпедо» Ларионова пока не проигрывает / Первое Зеленое дерби
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Московское «Динамо» по всем статьям переиграло армейцев
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
СКА снова отдал Мичкова в аренду «Сочи»
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
КХЛ оштрафовала Романа Ротенберга на 300 тысяч
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Факел» — «Рубин»: поединок аутсайдеров не обещает феерии
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
13
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
14
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
15
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
16
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 2 : 1
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 1 : 0
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 1 : 0
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 3 : 1
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 1 : 2
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 3 : 3
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 2 : 0
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 6 1 2
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 7 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости