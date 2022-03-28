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«Авангард» — «Металлург»: где смотреть матч КХЛ 28 марта онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча плей-офф КХЛ «Авангард» — «Металлург» 28 марта
Матвей Леонов
Читать «СЭ» в
Прямая трансляция матча плей-офф КХЛ «Авангард» — «Металлург» 28 марта.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

28 марта 2022 года «Авангард» примет «Металлург» в шестой встрече четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ. Матч состоится в Балашихе на «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина». Начало — в 19.30. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru. Эфир стартует в 19.00.

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Хозяева — фавориты встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Авангарда» в основное время матча можно с коэффициентом 2.40 — это примерно 40% вероятности. Успех «Металлурга» доступен за 2.65 (36%), а ничья — за 3.90 (24%).

При ставке в 1 000 рублей на ничью можно выиграть 3 900 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Шансы «Авангарда» победить с учетом ОТ и буллитов оцениваются котировкой 1.82, а «Металлурга» — 2.00.

Вероятность выхода «Авангарда» в полуфинал плей-офф оценивается коэффициентом 4.00. Аналогичный выбор в пользу «Металлурга» доступен за 1.25.

Ф1(0) идет за 1.81, а Ф2(0) — за 2.00.

Тотал голов больше 5.5 доступен за 2.04, а ТМ 5.5 — за 1.78.

Шансы «Авангарда» забросить три шайбы минимум оцениваются коэффициентом 1.77.

Уверены, что «Металлург» сумеет отличиться трижды минимум? ИТБ2 (2.5) идет за 1.88.

Не сомневаетесь, что встреча получиться результативной и оба соперника сумеют забросить по три шайбы минимум? Тогда можете поставить на «каждая команда забьет больше 2.5» за 3.50.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании:

· 2:2 — коэффициент 7.80;

· 3:3 — 9.40;

· 3:2 — 13.5.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Авангард
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
0
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ЦСКА — «Нижний Новгород»: прогноз на матч Единой лиги ВТБ 28 марта 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
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