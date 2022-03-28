28 марта 2022 года «Авангард» примет «Металлург» в шестой встрече четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ. Матч состоится в Балашихе на «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина». Начало — в 19.30. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru. Эфир стартует в 19.00.

Хозяева — фавориты встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Авангарда» в основное время матча можно с коэффициентом 2.40 — это примерно 40% вероятности. Успех «Металлурга» доступен за 2.65 (36%), а ничья — за 3.90 (24%).

При ставке в 1 000 рублей на ничью можно выиграть 3 900 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Шансы «Авангарда» победить с учетом ОТ и буллитов оцениваются котировкой 1.82, а «Металлурга» — 2.00.

Вероятность выхода «Авангарда» в полуфинал плей-офф оценивается коэффициентом 4.00. Аналогичный выбор в пользу «Металлурга» доступен за 1.25.

Ф1(0) идет за 1.81, а Ф2(0) — за 2.00.

Тотал голов больше 5.5 доступен за 2.04, а ТМ 5.5 — за 1.78.

Шансы «Авангарда» забросить три шайбы минимум оцениваются коэффициентом 1.77.

Уверены, что «Металлург» сумеет отличиться трижды минимум? ИТБ2 (2.5) идет за 1.88.

Не сомневаетесь, что встреча получиться результативной и оба соперника сумеют забросить по три шайбы минимум? Тогда можете поставить на «каждая команда забьет больше 2.5» за 3.50.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании:

· 2:2 — коэффициент 7.80;

· 3:3 — 9.40;

· 3:2 — 13.5.