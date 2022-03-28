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Нидерланды — Германия: прогноз и ставки на товарищеский матч 29 марта 2022 года

Прогноз на товарищеский матч Нидерланды — Германия 29 марта
Виталий Пудздрав
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Тимо Вернер.
Фото Reuters

29 марта в товарищеском матче сыграют сборные Нидерландов и Германии. Начало встречи запланировано на 21.45 и пройдет на стадионе «Йохан Кроифф Арена» в Амстердаме.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу может одержать любая команда. Поставить на хозяев можно с котировкой 2.60. Это примерно 37% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.49 (26%), а победа Германии есть в линии за 2.65 (37%).

· Ф1(-1) идет за 4.30;

· Ф2(+1) за 1.20.

При ставке в 1 000 рублей на победу Германии потенциальная выплата составит 2 650 рублей.

Ставку «Германия не проиграет» можно взять за 1.50.

Шансы Нидерландов забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 5.80.

Уверены, что Германия сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ2 (1.5) доступен за 2.38.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:1. На него можно поставить за 6.20.

· ТМ 1.5 — 3.50;

· обе забьют: нет — 2.00;

· Ф1 (-2.5) — 13.5.

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 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
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Зенит

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Локомотив

 6
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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Спартак

 12 1 3
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Краснодар

 15 1 0
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 19 1 7
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