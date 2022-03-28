29 марта в товарищеском матче сыграют сборные Нидерландов и Германии. Начало встречи запланировано на 21.45 и пройдет на стадионе «Йохан Кроифф Арена» в Амстердаме.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу может одержать любая команда. Поставить на хозяев можно с котировкой 2.60. Это примерно 37% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.49 (26%), а победа Германии есть в линии за 2.65 (37%).

· Ф1(-1) идет за 4.30;

· Ф2(+1) за 1.20.

При ставке в 1 000 рублей на победу Германии потенциальная выплата составит 2 650 рублей.

Ставку «Германия не проиграет» можно взять за 1.50.

Шансы Нидерландов забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 5.80.

Уверены, что Германия сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ2 (1.5) доступен за 2.38.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:1. На него можно поставить за 6.20.

· ТМ 1.5 — 3.50;

· обе забьют: нет — 2.00;

· Ф1 (-2.5) — 13.5.