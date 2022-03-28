28 марта 2022 года ЦСКА примет «Нижний Новгород» в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ. Встреча состоится на нейтральной территории — во дворце спорта «Динамо» в Крылатском. Начало в 19.00. Прямую трансляцию встречи покажет телеканал «Матч! Страна».

Хозяева — безоговорочные фавориты встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу ЦСКА в матче можно за 1.06 — это примерно 89% вероятности. Успех «Нижнего Новгорода» оценивается котировкой 9.00 (11%).

При ставке в 1 000 рублей на победу «Нижнего Новгорода» можно выиграть 9 000 рублей в случае успеха гостей.

Вероятность овертайма в матче аналитики букмекерской компании оценили коэффициентом 20.0.

Вы также можете выбрать один из множества вариантов форы, к примеру:

· Ф1(-16.5) идет за 1.90, как и Ф2(+16.5);

· Ф1(-17.5) идет за 2.00, а Ф2(+17.5) — за 1.75;

· Ф1(-18.5) идет за 2.15, а Ф2(+18.5) — за 1.65.

Тотал очков больше 158.5 доступен за 1.90, как и ТМ 158.5.

Шансы ЦСКА набрать 88 или более очков за матч оцениваются коэффициентом 1.87.

Уверены, что «Нижний Новгород» сумеет набрать более 70 очков в матче? ИТБ2 (70.5) идет за 1.81.

Сделать ставку на чет или нечет итогового счета в матче вы можете с одинаковым коэффициентом 1.90.