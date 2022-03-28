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Сегодня, 11:15

ЦСКА — «Нижний Новгород»: прогноз на матч Единой лиги ВТБ 28 марта 2022 года

Прогноз на матч Единой лиги ВТБ ЦСКА — «Нижний Новгород» 28 марта
Егор Сергеев
Читать «СЭ» в
Прогноз на матч Единой лиги ВТБ.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

28 марта 2022 года ЦСКА примет «Нижний Новгород» в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ. Встреча состоится на нейтральной территории — во дворце спорта «Динамо» в Крылатском. Начало в 19.00. Прямую трансляцию встречи покажет телеканал «Матч! Страна».

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Хозяева — безоговорочные фавориты встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу ЦСКА в матче можно за 1.06 — это примерно 89% вероятности. Успех «Нижнего Новгорода» оценивается котировкой 9.00 (11%).

При ставке в 1 000 рублей на победу «Нижнего Новгорода» можно выиграть 9 000 рублей в случае успеха гостей.

Вероятность овертайма в матче аналитики букмекерской компании оценили коэффициентом 20.0.

Вы также можете выбрать один из множества вариантов форы, к примеру:

· Ф1(-16.5) идет за 1.90, как и Ф2(+16.5);

· Ф1(-17.5) идет за 2.00, а Ф2(+17.5) — за 1.75;

· Ф1(-18.5) идет за 2.15, а Ф2(+18.5) — за 1.65.

Тотал очков больше 158.5 доступен за 1.90, как и ТМ 158.5.

Шансы ЦСКА набрать 88 или более очков за матч оцениваются коэффициентом 1.87.

Уверены, что «Нижний Новгород» сумеет набрать более 70 очков в матче? ИТБ2 (70.5) идет за 1.81.

Сделать ставку на чет или нечет итогового счета в матче вы можете с одинаковым коэффициентом 1.90.

Прогнозы на спорт
БК Нижний Новгород
БК ЦСКА
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
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