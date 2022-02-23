23 февраля в 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» отправится в гости к «Атлетико». Матч между ними пройдет в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано», начало — в 23.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru. Эфир стартует в 22.45.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают команду Симеоне фаворитом встречи в Мадриде. Поставить на победу «Атлетико» можно за 2.50 — это около 39% вероятности. Триумф «Манчестер Юнайтед» оценивается коэффициентом 3.10 (31%), а ничья — 3.20 (30%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Манчестер Юнайтед» можно выиграть 3100 рублей в случае успеха команды Рангника в Мадриде.

Проход «Атлетико» в 1/4 финала Лиги чемпионов оценивается котировкой 2.22, а «Манчестер Юнайтед» — 1.71.

Ф1(0) идет за 1.74, а Ф2(0) — за 2.17.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 2.25, а ТМ 2.5 — за 1.69.

Шансы «Атлетико» забить минимум дважды оцениваются коэффициентом 2.50.

Уверены, что «Манчестер Юнайтед» по силам отличиться свыше одного раза? ИТБ2 (1.5) доступен за 2.90.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 3.00, а удаления — 4.00.

Антуан Гризманн — наиболее вероятный автор гола в составе мадридцев, по мнению аналитиков букмекерской компании. Шансы француза отличиться оцениваются коэффициентом 3.40.

Роналду — главный кандидат на взятие ворот в составе англичан. Гол Криштиану идет за 2.40.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков легальной букмекерской компании: