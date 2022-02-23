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Сегодня, 17:15

«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»: где смотреть матч 23 февраля онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»
Матвей Леонов
Футболисты «Атлетико».
Фото Getty Images

23 февраля в 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» отправится в гости к «Атлетико». Матч между ними пройдет в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано», начало — в 23.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru. Эфир стартует в 22.45.

Лига чемпионов. 1/8 финала
23 февр, 23:00. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
Манчестер Юнайтед

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают команду Симеоне фаворитом встречи в Мадриде. Поставить на победу «Атлетико» можно за 2.50 — это около 39% вероятности. Триумф «Манчестер Юнайтед» оценивается коэффициентом 3.10 (31%), а ничья — 3.20 (30%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Манчестер Юнайтед» можно выиграть 3100 рублей в случае успеха команды Рангника в Мадриде.

Проход «Атлетико» в 1/4 финала Лиги чемпионов оценивается котировкой 2.22, а «Манчестер Юнайтед» — 1.71.

Ф1(0) идет за 1.74, а Ф2(0) — за 2.17.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 2.25, а ТМ 2.5 — за 1.69.

Шансы «Атлетико» забить минимум дважды оцениваются коэффициентом 2.50.

Уверены, что «Манчестер Юнайтед» по силам отличиться свыше одного раза? ИТБ2 (1.5) доступен за 2.90.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 3.00, а удаления — 4.00.

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Антуан Гризманн — наиболее вероятный автор гола в составе мадридцев, по мнению аналитиков букмекерской компании. Шансы француза отличиться оцениваются коэффициентом 3.40.

Роналду — главный кандидат на взятие ворот в составе англичан. Гол Криштиану идет за 2.40.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков легальной букмекерской компании:

  • 1:1 — коэффициент 6.00;

  • 1:0 — 6.70;

  • 0:1 — 7.60.

Лига чемпионов УЕФА
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ФК Атлетико
ФК Манчестер Юнайтед
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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