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«Бенфика» — «Аякс»: где смотреть матч Лиги чемпионов 23 февраля

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Бенфика» — «Аякс»
Матвей Леонов
Футболисты «Аякса».
Фото AFP

23 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют «Бенфика» и «Аякс». Матч пройдет в Лиссабоне на «Эштадиу да Луж», а начнется в 23.00. Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Матч Футбол 1».

Лига чемпионов. 1/8 финала
23 февр, 23:00. Estadio da Luz (Лиссабон)
Бенфика
Аякс

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Аякс». На эту команду можно поставить с котировкой 1.87 — это примерно 52% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.00 (24%), а победа «Бенфики» есть в линии за 4.00 (24%).

  • Ф1(+1) идет за 1.57;

  • Ф2(-1) — за 2.40.

 

При ставке в 1000 рублей на победу «Бенфики» потенциальная выплата составит 4000 рублей.

Ставка «Бенфика» не проиграет» есть в линии за 2.10.

 
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Пенальти в этом матче можно взять за 2.50. Удаление идет за 4.00.

Удаление и пенальти возможны за 8.00.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 1.69. Тотал меньше 2.5 можно взять за 2.25.

  • ТМ 1.5 — 4.60;

  • Обе забьют: да — 2.20;

  • Точный счет: 1:0 — 13.5.

 

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ФК Аякс
ФК Бенфика
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 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
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 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
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 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
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 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
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 Урал 18 4 7 7 12-18 19
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