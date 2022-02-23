23 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют «Бенфика» и «Аякс». Матч пройдет в Лиссабоне на «Эштадиу да Луж», а начнется в 23.00. Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Матч Футбол 1».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Аякс». На эту команду можно поставить с котировкой 1.87 — это примерно 52% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.00 (24%), а победа «Бенфики» есть в линии за 4.00 (24%).

Ф1(+1) идет за 1.57 ;

Ф2(-1) — за 2.40.

При ставке в 1000 рублей на победу «Бенфики» потенциальная выплата составит 4000 рублей.

Ставка «Бенфика» не проиграет» есть в линии за 2.10.

Пенальти в этом матче можно взять за 2.50. Удаление идет за 4.00.

Удаление и пенальти возможны за 8.00.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 1.69. Тотал меньше 2.5 можно взять за 2.25.