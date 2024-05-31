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Сегодня, 22:08

«Чемпионат»: Николич возглавит ЦСКА в случае увольнения Федотова

Алина Савинова
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Марко Николич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА предложил контракт сербскому тренеру Марко Николичу, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что подписание соглашения с 44-летним специалистом будет зависеть от решения по Владимиру Федотову. Раннее появилась информация о том, что ЦСКА определится с будущем нынешнего главного тренера в команде в выходные.

Федотов возглавляет ЦСКА с 2022 года. Его соглашение с московским клубом рассчитано до лета 2025 года. В сезоне-2023/24 армейцы заняли 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, а также дошли до финала Пути РПЛ FONBET Кубка России, где уступили «Зениту» в серии пенальти.

В четверг, 30 мая, «Шабаб Аль-Ахли» объявил о расторжении контракта с Марко Николичем. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. До работы в команде из ОАЭ серб тренировал «Локомотив».

Источник: Чемпионат
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
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 2 : 1
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Краснодар – Динамо
 1 : 0
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Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
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Факел – Ахмат
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Зенит

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Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Максим Глушенков

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