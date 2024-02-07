7 февраля «Атлетико» примет «Атлетик» в первой полуфинальной игре Кубка Испании. Поединок пройдет в Мадриде на стадионе «Метрополитано» и стартует в 23.30 по московскому времени. Главный судья — Алехандро Эрнандес Эрнандес. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» с 23.25 мск.

Аналитики букмекеров отдали предпочтение «Атлетико». Победу хозяев можно взять за 2.04, это соответствует примерно 44% вероятности результата. «Мирный» исход доступен за 3.48 (29%), успех коллектива из Бильбао — за 3.73 (27%).

«Обе забьют» оценили в 1.82, коэффициент на обратный вариант — 1.97. Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.99, ТМ 2.5 — за 1.82.

Два месяца назад «Атлетик» прихлопнул «матрасников» в домашней игре ла лиги (2:0). Непоражение гостей на «Метрополитано» предложили за 1.81.

Самым вероятным автором точного выстрела специалисты считают Альваро Морату и дали на это событие котировку 2.29.

В четвертьфинале мадридцы и баски прошли «Реал» и «Барселону» с одинаковым счетом (4:2). Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола представлен за 2.09, этот же рынок на гостей ждет вас за 3.09.

Наиболее возможный итог поединка, по мнению экспертов, 1:0 в пользу «Атлетико» за 7.40.