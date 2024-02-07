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7 февраля, 16:15

«Атлетико» Мадрид — «Атлетик» Бильбао: где смотреть матч Кубка Испании 7 февраля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка Испании «Атлетико» Мадрид — «Атлетик» Бильбао 7 февраля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Иньяки Уильямс («Атлетик»).
Фото Global Look Press

7 февраля «Атлетико» примет «Атлетик» в первой полуфинальной игре Кубка Испании. Поединок пройдет в Мадриде на стадионе «Метрополитано» и стартует в 23.30 по московскому времени. Главный судья — Алехандро Эрнандес Эрнандес. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» с 23.25 мск.

Испания. Кубок. 1/2 финала
07 февр, 23:30. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
Атлетик

Аналитики букмекеров отдали предпочтение «Атлетико». Победу хозяев можно взять за 2.04, это соответствует примерно 44% вероятности результата. «Мирный» исход доступен за 3.48 (29%), успех коллектива из Бильбао — за 3.73 (27%).

«Обе забьют» оценили в 1.82, коэффициент на обратный вариант — 1.97. Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.99, ТМ 2.5 — за 1.82.

Два месяца назад «Атлетик» прихлопнул «матрасников» в домашней игре ла лиги (2:0). Непоражение гостей на «Метрополитано» предложили за 1.81.

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Самым вероятным автором точного выстрела специалисты считают Альваро Морату и дали на это событие котировку 2.29.

В четвертьфинале мадридцы и баски прошли «Реал» и «Барселону» с одинаковым счетом (4:2). Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола представлен за 2.09, этот же рынок на гостей ждет вас за 3.09.

Наиболее возможный итог поединка, по мнению экспертов, 1:0 в пользу «Атлетико» за 7.40.

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ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Атлетико
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«Астон Вилла» — «Челси»: прогноз на матч Кубка Англии 7 февраля 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
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Краснодар – Рубин
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 - : -
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