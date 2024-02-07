7 февраля пройдет переигровка 1/16 финала Кубка Англии между «Астон Виллой» и «Челси» — первая встреча команд завершилась нулевой ничьей. Поединок состоится в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» и начнется в 23.00 по московскому времени. В России легально не покажут это противостояние.

Букмекеры считают, у хозяев больше шансов на успех: на «львов» предложили котировку 2.12, что составляет около 46% вероятности. Триумф лондонцев доступен за 3.30 (30%), коэффициент на ничью— 3.80 (24%).

Поставить на проход команды Унаи Эмери в следующий раунд можно за 1.62, этот рынок на «Челси» дали за менее вероятные 2.35.

Три наиболее вероятных результата противостояния выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 7.50;

• победа хозяев 2:1 — за 9.00;

• 1:0 — за 9.50.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.72, ТМ 2.5 — в 2.15.

Рынок на обмен голами идет за 1.60, вариант «обе забьют — нет» дан за близкие 2.35.

Прогноз и ставка на матч «Астон Вилла» — «Челси»

Команды встретятся уже в четвертый раз в сезоне: лондонцы пока не оформили ни одного триумфа, зато у бирмингемцев на счету два сухих успеха в чемпионате и нулевая ничья в Кубке — парни Эмери даже ни разу не пропустили от «Челси». Вдобавок на минувшей неделе синие потерпели два унизительных поражения от «Ливерпуля» (1:4) и «Вулверхэмптона» (2:4). А в последних шести поединках во всех турнирах вымучили лишь две победы. «Львы» находятся в лучшем состоянии: в предыдущих пяти играх во всех соревнованиях пропустили лишь в одном, а в прошлом туре АПЛ уничтожили «Шеффилд» (5:0).

Рекомендуемая ставка: проход «Астон Виллы» за 1.62.