«Астон Вилла» — «Челси»: прогноз на матч Кубка Англии 7 февраля 2024 года
7 февраля пройдет переигровка 1/16 финала Кубка Англии между «Астон Виллой» и «Челси» — первая встреча команд завершилась нулевой ничьей. Поединок состоится в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» и начнется в 23.00 по московскому времени. В России легально не покажут это противостояние.
Букмекеры считают, у хозяев больше шансов на успех: на «львов» предложили котировку 2.12, что составляет около 46% вероятности. Триумф лондонцев доступен за 3.30 (30%), коэффициент на ничью— 3.80 (24%).
Поставить на проход команды Унаи Эмери в следующий раунд можно за 1.62, этот рынок на «Челси» дали за менее вероятные 2.35.
Три наиболее вероятных результата противостояния выглядят следующим образом:
• 1:1 — за 7.50;
• победа хозяев 2:1 — за 9.00;
• 1:0 — за 9.50.
Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.72, ТМ 2.5 — в 2.15.
Рынок на обмен голами идет за 1.60, вариант «обе забьют — нет» дан за близкие 2.35.
Прогноз и ставка на матч «Астон Вилла» — «Челси»
Команды встретятся уже в четвертый раз в сезоне: лондонцы пока не оформили ни одного триумфа, зато у бирмингемцев на счету два сухих успеха в чемпионате и нулевая ничья в Кубке — парни Эмери даже ни разу не пропустили от «Челси». Вдобавок на минувшей неделе синие потерпели два унизительных поражения от «Ливерпуля» (1:4) и «Вулверхэмптона» (2:4). А в последних шести поединках во всех турнирах вымучили лишь две победы. «Львы» находятся в лучшем состоянии: в предыдущих пяти играх во всех соревнованиях пропустили лишь в одном, а в прошлом туре АПЛ уничтожили «Шеффилд» (5:0).
Рекомендуемая ставка: проход «Астон Виллы» за 1.62.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5