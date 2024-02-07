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7 февраля, 14:15

«Астон Вилла» — «Челси»: прогноз на матч Кубка Англии 7 февраля 2024 года

Прогноз на матч Кубка Англии «Астон Вилла» — «Челси» 7 февраля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Коул Палмер («Челси»).
Фото Global Look Press

7 февраля пройдет переигровка 1/16 финала Кубка Англии между «Астон Виллой» и «Челси» — первая встреча команд завершилась нулевой ничьей. Поединок состоится в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» и начнется в 23.00 по московскому времени. В России легально не покажут это противостояние.

Англия. Кубок. 1/16 финала
07 февр, 23:00. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
1:3
Челси

Букмекеры считают, у хозяев больше шансов на успех: на «львов» предложили котировку 2.12, что составляет около 46% вероятности. Триумф лондонцев доступен за 3.30 (30%), коэффициент на ничью— 3.80 (24%).

Поставить на проход команды Унаи Эмери в следующий раунд можно за 1.62, этот рынок на «Челси» дали за менее вероятные 2.35.

Три наиболее вероятных результата противостояния выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 7.50;

• победа хозяев 2:1 — за 9.00;

• 1:0 — за 9.50.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.72, ТМ 2.5 — в 2.15.

Рынок на обмен голами идет за 1.60, вариант «обе забьют — нет» дан за близкие 2.35.

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Прогноз и ставка на матч «Астон Вилла» — «Челси»

Команды встретятся уже в четвертый раз в сезоне: лондонцы пока не оформили ни одного триумфа, зато у бирмингемцев на счету два сухих успеха в чемпионате и нулевая ничья в Кубке — парни Эмери даже ни разу не пропустили от «Челси». Вдобавок на минувшей неделе синие потерпели два унизительных поражения от «Ливерпуля» (1:4) и «Вулверхэмптона» (2:4). А в последних шести поединках во всех турнирах вымучили лишь две победы. «Львы» находятся в лучшем состоянии: в предыдущих пяти играх во всех соревнованиях пропустили лишь в одном, а в прошлом туре АПЛ уничтожили «Шеффилд» (5:0).

Рекомендуемая ставка: проход «Астон Виллы» за 1.62.

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«Атлетико» Мадрид — «Атлетик» Бильбао: где смотреть матч Кубка Испании 7 февраля 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
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