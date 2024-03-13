«Атлетико» — «Интер»: где смотреть матч Лиги чемпионов 13 марта 2024 года онлайн в прямом эфире
В ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов «Интер» приедет в гости к «Атлетико». Команды сойдутся 13 марта на стадионе «Метрополитано». Встреча начнется в 23.00 по московскому времени по свистку польского арбитра Шимона Марчиняка. Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2» стартует в 22.55 мск. В первом поединке победили миланцы (1:0).
Специалисты букмекерской компании Winline назвали фаворитом гостей. На триумф коллектива Симоне Индзаги выставлен коэффициент 2.55, что соответствует 38% вероятности результата. Ничью в основное время можно взять за 3.40 (28%), успех хозяев идет за 2.90 (34%).
Вы можете выбрать участника четвертьфинала уже сейчас. Триумф нерадзурри по итогам двух встреч оценили в 1.27, а проход их соперников — в 3.80.
Аналитики уверены, что команды определят победителя за 90 минут. На то, что матч перейдет в овертайм, предлагают поставить за 4.20, обратный рынок дан за 1.19.
Миланцы не уступили в пяти выездных поединках ЛЧ подряд. На то, что парни Диего Симеоне остановят эту машину или хотя бы не проиграют (1Х), доступна котировка 1.57.
Тотал больше 2.5 мяча предложен за 2.06, ТМ 2.5 — за 1.77. Обмен голами идет за 1.83, опция «обе забьют — нет» доступна по 1.98.
Наиболее вероятный счет, по версии экспертов Winline, — 1:1. На него представили коэффициент 5.40.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|12
|4
|4
|39-18
|40
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|20
|10
|8
|2
|33-23
|38
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
6
|Спартак
|20
|9
|4
|7
|27-26
|31
|
7
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Пари НН
|20
|8
|4
|8
|17-17
|28
|
10
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|20
|3
|5
|12
|12-25
|14
|
16
|Сочи
|20
|3
|4
|13
|19-33
|13
|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|- : -
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5