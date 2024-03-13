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13 марта, 16:15

«Атлетико» — «Интер»: где смотреть матч Лиги чемпионов 13 марта 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Атлетико» — «Интер» 13 марта 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Коке и Лаутаро Мартинес («Интер» — «Атлетико»).
Фото Global Look Press

В ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов «Интер» приедет в гости к «Атлетико». Команды сойдутся 13 марта на стадионе «Метрополитано». Встреча начнется в 23.00 по московскому времени по свистку польского арбитра Шимона Марчиняка. Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2» стартует в 22.55 мск. В первом поединке победили миланцы (1:0).

Лига чемпионов. 1/8 финала
13 мар, 23:00. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
2:1
Интер

Специалисты букмекерской компании Winline назвали фаворитом гостей. На триумф коллектива Симоне Индзаги выставлен коэффициент 2.55, что соответствует 38% вероятности результата. Ничью в основное время можно взять за 3.40 (28%), успех хозяев идет за 2.90 (34%).

Вы можете выбрать участника четвертьфинала уже сейчас. Триумф нерадзурри по итогам двух встреч оценили в 1.27, а проход их соперников — в 3.80.

Аналитики уверены, что команды определят победителя за 90 минут. На то, что матч перейдет в овертайм, предлагают поставить за 4.20, обратный рынок дан за 1.19.

Оливье Боскальи и&nbsp;Марко Ройс (ПСВ&nbsp;&mdash; &laquo;Боруссия&raquo;). Боссы «Боруссии» вряд ли простят Терзичу вылет из ЛЧ. Но пройти ПСВ — задача не из простых

Миланцы не уступили в пяти выездных поединках ЛЧ подряд. На то, что парни Диего Симеоне остановят эту машину или хотя бы не проиграют (1Х), доступна котировка 1.57.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 2.06, ТМ 2.5 — за 1.77. Обмен голами идет за 1.83, опция «обе забьют — нет» доступна по 1.98.

Наиболее вероятный счет, по версии экспертов Winline, — 1:1. На него представили коэффициент 5.40.

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ФК Интер (Интернационале)
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«Зенит» — «Динамо»: где смотреть матч Кубка России 13 марта 2024 года онлайн в прямом эфире

FONBET, РФС и «ЛизаАлерт» провели акцию в поддержку пропавших детей
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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