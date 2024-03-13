В ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов «Интер» приедет в гости к «Атлетико». Команды сойдутся 13 марта на стадионе «Метрополитано». Встреча начнется в 23.00 по московскому времени по свистку польского арбитра Шимона Марчиняка. Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2» стартует в 22.55 мск. В первом поединке победили миланцы (1:0).

Специалисты букмекерской компании Winline назвали фаворитом гостей. На триумф коллектива Симоне Индзаги выставлен коэффициент 2.55, что соответствует 38% вероятности результата. Ничью в основное время можно взять за 3.40 (28%), успех хозяев идет за 2.90 (34%).

Вы можете выбрать участника четвертьфинала уже сейчас. Триумф нерадзурри по итогам двух встреч оценили в 1.27, а проход их соперников — в 3.80.

Аналитики уверены, что команды определят победителя за 90 минут. На то, что матч перейдет в овертайм, предлагают поставить за 4.20, обратный рынок дан за 1.19.

Миланцы не уступили в пяти выездных поединках ЛЧ подряд. На то, что парни Диего Симеоне остановят эту машину или хотя бы не проиграют (1Х), доступна котировка 1.57.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 2.06, ТМ 2.5 — за 1.77. Обмен голами идет за 1.83, опция «обе забьют — нет» доступна по 1.98.

Наиболее вероятный счет, по версии экспертов Winline, — 1:1. На него представили коэффициент 5.40.

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