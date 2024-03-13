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13 марта, 18:15

«Боруссия» — ПСВ: где смотреть матч Лиги чемпионов 13 марта 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Боруссия» — ПСВ 13 марта 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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ПСВ — «Боруссия».
Фото Global Look Press

13 марта «Боруссия» примет ПСВ в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра состоится на арене «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и начнется в 23.00 по московскому времени по свистку итальянца Даниэле Орсато. В прямом эфире ее покажут телеканал «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru. Старт трансляции — в 23.00 мск.

Лига чемпионов. 1/8 финала
13 мар, 23:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
2:0
ПСВ

Букмекерская компания Winline назвала фаворитами хозяев. На победу дортмундцев предложен коэффициент 2.15, что соответствует 45% вероятности. Ничья оценена в 3.90 (25%), триумф клуба из Эйндховена — в 3.25 (30%).

Черно-желтые не проиграли в 13 из 15 встреч во всех турнирах. Верите, что гости нанесут парням Эдина Терзича поражение или хотя бы не уступят сами? Возьмите вариант Х2 за 1.77.

Знаете, кто пробьется в четвертьфинал? Тогда поставьте на исход двухматчевого противостояния. На успех ПСВ дали 2.29, проход «Боруссии» оценен в 1.65.

Аналитики ждут несколько забитых мячей. Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.57, ТМ 2.5 — за 2.43.

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Сыграть на «Дортмунд» с форой (0) предложено за 1.60.

Обмен результативными выстрелами идет за 1.52, обратный рынок — за 2.55.

Самый вероятный счет — 1:1. На этот итог аналитики из Winline представили коэффициент 6.60.

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Футбол
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ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК ПСВ
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
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Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
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Константин Тюкавин

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П
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И К Ж
Виктор Александров

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Пари Нижний Новгород

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Виктор Мелехин

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