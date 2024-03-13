13 марта «Боруссия» примет ПСВ в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра состоится на арене «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и начнется в 23.00 по московскому времени по свистку итальянца Даниэле Орсато. В прямом эфире ее покажут телеканал «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru. Старт трансляции — в 23.00 мск.

Букмекерская компания Winline назвала фаворитами хозяев. На победу дортмундцев предложен коэффициент 2.15, что соответствует 45% вероятности. Ничья оценена в 3.90 (25%), триумф клуба из Эйндховена — в 3.25 (30%).

Черно-желтые не проиграли в 13 из 15 встреч во всех турнирах. Верите, что гости нанесут парням Эдина Терзича поражение или хотя бы не уступят сами? Возьмите вариант Х2 за 1.77.

Знаете, кто пробьется в четвертьфинал? Тогда поставьте на исход двухматчевого противостояния. На успех ПСВ дали 2.29, проход «Боруссии» оценен в 1.65.

Аналитики ждут несколько забитых мячей. Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.57, ТМ 2.5 — за 2.43.

Сыграть на «Дортмунд» с форой (0) предложено за 1.60.

Обмен результативными выстрелами идет за 1.52, обратный рынок — за 2.55.

Самый вероятный счет — 1:1. На этот итог аналитики из Winline представили коэффициент 6.60.

Хочешь испытать трепет от первой победы? Приблизь это чувство с фрибетом 3 000 рублей новым игрокам в Winline