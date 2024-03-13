«Зенит» — «Динамо»: где смотреть матч Кубка России 13 марта 2024 года онлайн в прямом эфире
13 марта в ответном матче 1/4 финала Кубка России «Динамо» заедет в гости к «Зениту». Начало поединка на «Газпром Арене» — в 20.15 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru, а также телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» с 20.10 мск. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Результат первой игры — победа «Динамо» (1:0).
Эксперты из букмекерской компании Winline сулят успех парням Сергея Семака. На победу хозяев представлен коэффициент 1.75, что примерно соответствует 56% вероятности. Ничья в основное время доступна за 4.10 (23%), выигрыш бело-голубых — за 4.70 (19%).
Вы можете сыграть на проход одного из клубов в полуфинал. На «Зенит» предлагают 2.15, а на «Динамо» — 1.74.
Питерцы не уступили в 11 встречах подряд. Верите, что команда Марцела Лички прервет серию соперника или не проиграет? Опция Х2 идет за 2.19.
Фора (+1) на москвичей предложена за 1.63.
Тотал больше 2.5 гола оценен в 2.00, ТМ 2.5 — в 1.82. Обмен результативными ударами доступен за 1.98, обратный рынок получил котировку 1.83.
Эксперты из Winline считают, что наиболее вероятна победа «Зенита» со счетом 1:0. На этот исход дан коэффициент 5.60.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|12
|4
|4
|39-18
|40
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|20
|10
|8
|2
|33-23
|38
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
6
|Спартак
|20
|9
|4
|7
|27-26
|31
|
7
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Пари НН
|20
|8
|4
|8
|17-17
|28
|
10
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|20
|3
|5
|12
|12-25
|14
|
16
|Сочи
|20
|3
|4
|13
|19-33
|13
|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|- : -
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5