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13 марта, 14:15

«Зенит» — «Динамо»: где смотреть матч Кубка России 13 марта 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка России «Зенит» — «Динамо» 13 марта 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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ФК «Зенит».
Фото Официальный сайт ФК «Зенит»

13 марта в ответном матче 1/4 финала Кубка России «Динамо» заедет в гости к «Зениту». Начало поединка на «Газпром Арене» — в 20.15 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru, а также телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» с 20.10 мск. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Результат первой игры — победа «Динамо» (1:0).

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13 мар, 20:15. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:0
Динамо

Эксперты из букмекерской компании Winline сулят успех парням Сергея Семака. На победу хозяев представлен коэффициент 1.75, что примерно соответствует 56% вероятности. Ничья в основное время доступна за 4.10 (23%), выигрыш бело-голубых — за 4.70 (19%).

Вы можете сыграть на проход одного из клубов в полуфинал. На «Зенит» предлагают 2.15, а на «Динамо» — 1.74.

Питерцы не уступили в 11 встречах подряд. Верите, что команда Марцела Лички прервет серию соперника или не проиграет? Опция Х2 идет за 2.19.

Антон Зиньковский (&laquo;Спартак&raquo;). «Спартак» без Промеса сыграет с «Оренбургом». Вылет из Кубка грозит Абаскалю увольнением

Фора (+1) на москвичей предложена за 1.63.

Тотал больше 2.5 гола оценен в 2.00, ТМ 2.5 — в 1.82. Обмен результативными ударами доступен за 1.98, обратный рынок получил котировку 1.83.

Эксперты из Winline считают, что наиболее вероятна победа «Зенита» со счетом 1:0. На этот исход дан коэффициент 5.60.

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ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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