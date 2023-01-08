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«Атлетико» — «Барселона»: где смотреть матч ла лиги 8 января 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Атлетико» — «Барселона» 8 января 2023 года
Евгений Коростелев
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Усман Дембеле.
Фото Global Look Press

8 января в чемпионате Испании состоится центральный матч 16-го тура, в котором «Атлетико» схлестнется с «Барселоной». Игра пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано» и начнется в 23.00 по московскому времени. Обслужит ее бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэрой Монтерой. В прямом эфире посмотреть матч можно по платной подписке на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Испания. Лига 1. 16-й тур
08 янв, 23:00. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
Барселона

«Барселона» — фаворит встречи, по данным букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу каталонцев можно поставить с коэффициентом 2.33, что приблизительно 43% вероятности исхода. Ничья идет за 3.50 (26%), успех «Атлетико» — за чуть меньшие 3.20 (31%).

Верите, что мадридцы остановят одного из лидеров сезона? Вариант 1Х оценен в 1.65.

На то, что в матче будет забито три и более мяча, котировка — 1.94. ТМ 2.5 доступен за 1.92.

Считаете, что соперники обменяются голами? Условие «обе забьют» идет за 1.74, «обе забьют — нет» — за 2.02. При этом в трех последних очных матчах на «Ванда Метрополитано» отличалась только одна команда.

Встречи между этими клубами обычно получаются горячими и сопровождаются большим количеством желтых карточек, а прошлый матч каталонцы вовсе закончили в меньшинстве после удаления Дани Алвеса. На красную в предстоящей игре котировка — 3.80, на 11-метровый — 2.85.

Рафаэл Леау. «Милан» — «Рома»: Моуринью придумает, как остановить Леау?

Три наиболее вероятных точных счета, по мнению экспертов:

  • ничья 1:1 — за 6.40;

  • успех «Барсы» 1:0 — за 7.60;

  • 2:1 — за 8.70.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Атлетико
ФК Барселона
0
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«Милан» — «Рома»: где смотреть матч серии А 8 января 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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