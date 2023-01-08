Прямая трансляция матча серии А «Милан» — «Рома» 8 января 2023 года

8 января «Милан» сыграет с «Ромой». Встреча 17-го тура серии А пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» и начнется в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» с 22.40 мск. Давиде Масса — главный арбитр матча.

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, фаворит встречи — «Милан». На победу «россонери» можно поставить с котировкой 1.92, вероятность исхода — примерно 53%. Успех «Ромы» предложено взять за 4.50 (20%), ничью — за 3.50 (27%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход принесет выплату в 3500 рублей, а чистая прибыль составит 2500 рублей.

На то, что римляне не проиграют, котировка — 1.94.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.10, ТМ 2.5 — за 1.79.

Обмен результативными атаками предложено взять за 1.95, обратный результат — за 1.85.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом: