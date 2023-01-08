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«Милан» — «Рома»: где смотреть матч серии А 8 января 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Милан» — «Рома» 8 января 2023 года
Евгений Коростелев
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8 января «Милан» сыграет с «Ромой». Встреча 17-го тура серии А пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» и начнется в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» с 22.40 мск. Давиде Масса — главный арбитр матча.

Италия. Серия А. 17-й тур
08 янв, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Рома

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, фаворит встречи — «Милан». На победу «россонери» можно поставить с котировкой 1.92, вероятность исхода — примерно 53%. Успех «Ромы» предложено взять за 4.50 (20%), ничью — за 3.50 (27%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход принесет выплату в 3500 рублей, а чистая прибыль составит 2500 рублей.

На то, что римляне не проиграют, котировка — 1.94.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.10, ТМ 2.5 — за 1.79.

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Обмен результативными атаками предложено взять за 1.95, обратный результат — за 1.85.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • 1:0 в пользу «Милана» — 6.20;

  • ничья 1:1 — 6.50;

  • успех хозяев 2:0 — за 7.90.

Футбол
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ФК Милан
ФК Рома
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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