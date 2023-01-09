«Болонья» — «Аталанта»: прогноз на матч серии А 9 января 2023 года
9 января «Болонья» примет «Аталанту» в матче 17-го тура чемпионата Италии. Игра пройдет на стадионе «Ренато Далль'Ара», стартовый свисток арбитра Марко Ди Белло прозвучит в 22.45 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», эфир начнется в 22.40 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей явными фаворитами: поставить на победу бергамасков можно с коэффициентом 2.12, что составляет примерно 47% вероятности. Успех хозяев предложен с котировкой 3.60 (26%), ничья идет за близкие 3.50 (27%).
Ждете выигрыш фаворита? Ставка в 1000 рублей на успех гостей при благополучном исходе принесет 2120 рублей.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча выглядят следующим образом:
• ничья 1:1 доступна за 6.40;
• победа «Аталанты» 1:0 — за 7.00;
• успех гостей 2:1 — за 8.40.
«Болонья» — удобный соперник для бергамасков, которые в 10 последних очных встречах выиграли семь раз. Красно-синие за этот промежуток победили лишь однажды и еще дважды вырвали ничью. Поставить на то, что хозяева хотя бы не уступят в предстоящей игре, можно с коэффициентом 1.77.
Аналитики сомневаются в том, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 гола предложен с котировкой 2.00, ТМ 2.5 идет за меньшие 1.87.
Вероятность того, что забитыми мячами порадуют сразу обе команды, оценена в 1.83. «Обе забьют — нет» можно оформить за 1.98.
Прогноз и ставка на матч серии А «Болонья» — «Аталанта» 9 января 2023 года
В прошлом туре «Болонья» минимально уступила «Роме» (0:1), но до этого забивала на протяжении семи туров подряд (лишь дважды — меньше двух голов за матч), в которых добыла четыре победы и одну ничью. Также команда Тиагу Мотты входит в топ-10 серии А по результативности, а лучший снайпер команды Марко Арнаутович лишь на один забитый мяч отстает от лучшего бомбардира серии А Виктора Осимхена.
«Аталанта» тоже показывает неплохую игру в атаке: в последних двух турах команда Джан Пьеро Гасперини забивала минимум по два мяча, а всего за 16 туров не отличилась лишь в одном. При этом бергамаски и немало пропускают — в среднем 1.1 мяча за игру.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.83.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2