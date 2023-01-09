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«Болонья» — «Аталанта»: прогноз на матч серии А 9 января 2023 года

Прогноз на матч серии А «Болонья» — «Аталанта» 9 января 2023 года
Артемий Кутейников
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Полузащитник «Аталанты» Марио Пашалич.
Фото Global Look Press

9 января «Болонья» примет «Аталанту» в матче 17-го тура чемпионата Италии. Игра пройдет на стадионе «Ренато Далль'Ара», стартовый свисток арбитра Марко Ди Белло прозвучит в 22.45 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», эфир начнется в 22.40 мск.

Италия. Серия А. 17-й тур
09 янв, 22:45. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
Аталанта

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей явными фаворитами: поставить на победу бергамасков можно с коэффициентом 2.12, что составляет примерно 47% вероятности. Успех хозяев предложен с котировкой 3.60 (26%), ничья идет за близкие 3.50 (27%).

Ждете выигрыш фаворита? Ставка в 1000 рублей на успех гостей при благополучном исходе принесет 2120 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 доступна за 6.40;

• победа «Аталанты» 1:0 — за 7.00;

• успех гостей 2:1 — за 8.40.

«Болонья» — удобный соперник для бергамасков, которые в 10 последних очных встречах выиграли семь раз. Красно-синие за этот промежуток победили лишь однажды и еще дважды вырвали ничью. Поставить на то, что хозяева хотя бы не уступят в предстоящей игре, можно с коэффициентом 1.77.

Аналитики сомневаются в том, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 гола предложен с котировкой 2.00, ТМ 2.5 идет за меньшие 1.87.

Вероятность того, что забитыми мячами порадуют сразу обе команды, оценена в 1.83. «Обе забьют — нет» можно оформить за 1.98.

Джан Пьеро Гасперини. «Болонья» — «Аталанта»: у Гасперини больше не топ-клуб?

Прогноз и ставка на матч серии А «Болонья» — «Аталанта» 9 января 2023 года

В прошлом туре «Болонья» минимально уступила «Роме» (0:1), но до этого забивала на протяжении семи туров подряд (лишь дважды — меньше двух голов за матч), в которых добыла четыре победы и одну ничью. Также команда Тиагу Мотты входит в топ-10 серии А по результативности, а лучший снайпер команды Марко Арнаутович лишь на один забитый мяч отстает от лучшего бомбардира серии А Виктора Осимхена.

«Аталанта» тоже показывает неплохую игру в атаке: в последних двух турах команда Джан Пьеро Гасперини забивала минимум по два мяча, а всего за 16 туров не отличилась лишь в одном. При этом бергамаски и немало пропускают — в среднем 1.1 мяча за игру.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.83.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
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Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Спартак

 7
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Спартак

 6
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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