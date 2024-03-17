В 29-м туре чемпионата Италии «Наполи» предстоит сложный выезд в Милан — к «Интеру». Команды встретятся 17 марта на арене «Джузеппе Меацца». Поединок стартует со свистком арбитра Федерико Ла Пенны в 22.45 по московскому времени. Прямой эфир начнется в 22.40 мск на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1».

Букмекерская компания Winline считает фаворитом нерадзурри. На победу «Интера» выставлен коэффициент 1.62, что примерно 78% вероятности результата. Ничью можно взять за 4.30 (15%), триумф гостей идет за 5.60 (7%).

Миланцы не проиграли в 9 из 11 очных встреч с «Наполи». На то, что парни Франческо Кальцоны остановят эту машину и не уступят (Х2), дали котировку 2.43.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.13. На обмен голами можно поставить за 1.80, обратный рынок оценен в 2.02.

Успех хозяев с форой (-1) предложен за 1.97. Сухая победа «Интера» доступна за 2.70.

Наиболее вероятный счет, по версии аналитиков из компании Winline, — 1:1 за 6.80.

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